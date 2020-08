GPW: w I poł. 2020 rekordowe obroty na Głównym Rynku i NewConnect

131 mld zł. Tyle wyniosła odnotowana w I połowie br. wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku warszawskiej GPW. To rekordowa kwota i efekt m.in. wysokiej zmienności, jaka panowała na giełdach w I kwartale br. Głębokie spadki i odbicia kursów akcji przyciągnęły na rynek nowych inwestorów. Rekordy w obrotach odnotowały również akcje NewConnect.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Obroty na Głównym Rynku akcji w podziale na sektory w pierwszym półroczu 2020 r. Największe wartościowo obroty na Głównym Rynku GPW wygenerowały finanse. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmiana wartości indeksu WIG.GAMES w danym miesiącu I półrocza 2020 r. Wartość indeksu WIG.GAMES od początku roku wzrosła o niemal dwie trzecie. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość indeksu NCIndex na koniec danego miesiąca I półrocza 2020 r. Wartość indeksu spółek z tego rynku – NCIndex – od początku roku wzrosła o 91,6%. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP 10 segmentów pod względem obrotów na NewConnect w I półroczu 2020 r. (tys. zł) Największe obroty na NewConnect wygenerowały gry komputerowe. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział emitentów w obrotach na rynku Catalyst w I półroczu 2020 r. Rynek obligacji Catalyst z końcem czerwca liczył 135 emitentów. Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Jak już wspomniano we wstępie, wartość obrotów akcjami na Głównym Rynku GPW osiągnęła w I połowie br. 131 mld zł. Najwyższą aktywność inwestorów odnotowano w czerwcu . Sześć miesięcy przyniosło pięć debiutów: jeden na Głównym Rynku i cztery na rynku NewConnect.Dane przedstawione przez GPW wskazują, że najwyższymi obrotami mogły pochwalić się m.in. finanse, paliwa i energia oraz handel i usługi. Niekwestionowanym zwycięzcami okazały się jednak spółki należące do WIG.GAMES (najwięksi producenci gier), który od początku roku wzrósł o ponad 66%.W obszarze technologii drożały akcje spółek wchodzących w skład indeksów WIGTech i WIG-informatyka. Ten pierwszy urósł w 1H2020 o ponad dwa razy więcej niż w drugiej połowie 2019 r. Najlepszym miesiącem w tym roku dla WIGTech był kwiecień, kiedy jego wartość wzrosła o ponad 20%. Pomimo pandemii koronawirusa, dobrze sobie radził również indeks sWIG80. Na koniec czerwca jego wartość wzrosła o ponad 11% od początku roku - pisze GPW.Łączna wartość obrotów produktami ETP (ang. Exchange Traded Products) na GPW, które obejmują fundusze ETF i produkty strukturyzowane, wyniosła w pierwszej połowie 2020 r. niemal 2 mld zł. Z tego największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się produkty strukturyzowane, których obroty sięgnęły ponad 1,5 mld zł w ramach 223 tys. transakcji. Warto przy tym zauważyć, że obroty tymi instrumentami w całym 2019 r. wyniosły 1,31 mld zł.Liczba spółek notowanych na rynku NewConnect na koniec czerwca wyniosła 372. Obroty na tym rynku osiągnęły w pierwszej połowie 2020 r. historyczny rekord w wysokości 4,1 mld zł, co oznacza wzrost o 550% w porównaniu z I połową 2019, a w samym kwietniu przekroczyły 1 mld zł. Z kolei wartość indeksu spółek z tego rynku – NCIndex – od początku roku wzrosła o 91,6%. W lipcu natomiast NewConnect kilka razy osiągnął historyczny rekord dziennych obrotów sesyjnych, który obecnie wynosi 204 mln zł.GPW podaje również, że rynek obligacji Catalyst z końcem czerwca liczył 135 emitentów. W I połowie 2020 r. BGK i PFR wprowadziły do obrotu wtórnego na rynku Catalyst obligacje o wartości ponad 104 mld zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość obrotów obligacjami na Catalyst w tym okresie wyniosła 1,4 mld zł, z czego prawie 900 mln zł to obligacje korporacyjne, 430 mln zł – skarbowe i BGK oraz 0,45 mln zł – komunalne. Skarb Państwa i BGK wprowadziły na Catalyst obligacje o łącznej wartości 890 mln zł. Z kolei wartość nowych emisji obligacji spółek wyniosła 67,7 mln zł, a miast i gmin – 25,6 mln zł.W pierwszej połowie 2020 r. wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł ponad 5,8 mln i wzrósł w porównaniu z I połową 2019 r. o 76,6%. Wartościowo derywaty odpowiadały za 43% wszystkich obrotów na GPW. Najpopularniejszym instrumentem w tej kategorii pozostają kontrakty na indeksy, które stanowiły ponad połowę obrotów instrumentami pochodnymi na GPW w pierwszej połowie tego roku.