Raty kredytu we frankach znowu zabolą. To nawet 1836 zł

W związku problemami gospodarczymi wywołanymi koronawirusem, frank szwajcarski mocno zyskuje na wartości. 9 marca jego kurs wynosił aż 4,11 zł. Tak wysoki poziom oznacza, że najbliższa rata może być jedną z najwyższych w historii. Z wyliczeń Expandera wynika, że w przypadku kredytu ze w stycznia 2008 r. na kwotę 300 000 zł, na 30 lat, rata może wynieść ok. 1836 zł. Dla porównania najwyższa zapłacona rata wynosiła 1872 zł, a najniższa 1383 zł. Wysoki kurs podwyżka również zadłużenie wyrażone w złotych, które z 300 000 zł wzrosło do 371 000 zł.

Pomimo 12 lat spłaty z 300 000 zł zrobiło się 371 000 zł

Kredyt we frankach droższy o 23 100 zł

Porównanie rat kredytów w CHF i PLN Suma rat kredytu we frankach jest dziś o 23 106 zł wyższa niż dla analogicznego kredytu w złotych.

W ostatnich miesiącach o kredytach we frankach głównie mówi się w kontekście procesów sądowych. Zdecydowana większość frankowiczów jednak po prostu co miesiąc spłaca raty i ewentualnie zastanawia nad procesem. Niestety z miesiąca na miesiąc oznacza to coraz większe wydatki. Raty kredytu we frankach rosną niemal nieustanie od stycznia 2018 r. W tym czasie rata wzrosła z 1596 zł do 1836 zł obecnie. Przy obecnym kursie raty są jednymi z najwyższych w historii. Szczęśliwie, w ostatnich latach znacząco wzrosły również wynagrodzenia w naszym kraju. Wyższe raty nie powinny więc doprowadzić do kłopotów ze spłatą.Wysoki kurs wpływa nie tylko na wysokość raty kredytu we frankach, ale również na zadłużenie. To wyrażone w szwajcarskiej walucie oczywiście spadło (z 141 000 CHF do 90 000 CHF). Po przeliczeniu kwoty na złote okazuje się jednak, że pomimo spłacania rat przez 12 lat, dług jest wyższy niż na początku. Wzrósł z 300 000 zł do ok. 370 000 zł. To problem dla osób, które chciałyby sprzedać mieszkanie lub po prostu spłacić dług przed terminem.Rata kredytu w złotych, który został zaciągnięty w tym samym momencie i na taką samą kwotę co nasz przykładowy kredyt, wynosi obecnie 1310 zł. Jest więc o 526 zł niższa niż kredytu we frankach. Oczywiście w początkowym okresie to frankowicze płacili mniej. Jeśli jednak policzymy sumę zapłaconych już rat, to cała ta korzyść została już zlikwidowana. Suma rat kredytu we frankach jest dziś o 23 106 zł wyższa niż dla analogicznego kredytu w złotych. Zadłużenie kredytu w złotych wynosi natomiast 219 588 zł, czyli jest aż o 151 574 zł niższe niż dla kredytu w CHF.