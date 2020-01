Rynki wschodzące w nowych realiach. Prognozy na 2020 rok

Rynki wschodzące znajdują się na rozdrożu. Połączenie skutków skrajnie poluzowanej po globalnym kryzysie finansowym polityki pieniężnej, niskiego światowego wzrostu będącego wynikiem słabej koniunktury w produkcji i przemyśle, konsekwentnego wzrostu konsumpcji oraz przełomowych zmian i możliwości w nowych warunkach gospodarczych stanowi wybuchową mieszankę.

Odpowiedź na niepewną sytuację

Możliwości w 2020 r.

Możliwości w 2020 r.

Nowa rzeczywistość rynków wschodzących

Utrzymanie obranego kursu

Wprawdzie obawy związane ze słabnącym wzrostem odbiły się na nastrojach rynkowych w 2019 r., wzrost gospodarczy na rynkach wschodzących ma, według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przyspieszyć w 2020 r. i wciąż ponad dwukrotnie przewyższać tempo wzrostu rynków rozwiniętych. Poprawa polityki budżetowej, gospodarczej i pieniężnej oraz ponowna koncentracja na reformach strukturalnych w wielu krajach zaliczanych do rynków wschodzących wyraźnie się umacnia.Dzięki sprzyjającej polityce pieniężnej w gospodarkach rozwiniętych oraz łagodniejszej presji inflacyjnej, banki centralne na rynkach wschodzących generalnie skłaniały się w 2019 r. ku bardziej „gołębiej” polityce. Trend ten powinien, według nas, utrzymać się także w 2020 r., ponieważ twórcy polityki pieniężnej mają większą elastyczność pozwalającą stymulować dynamikę gospodarczą.Wprawdzie napięcia w stosunkach handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami tymczasowo nieco osłabły pod wpływem rosnących oczekiwań co do częściowego porozumienia i planów zmniejszenia ceł przez obydwa kraje, przewidujemy, że szerszy konflikt gospodarczy utrzyma się jeszcze przez pewien czas. Konflikt handlowy ma wpływ nie tylko na Chiny. Podczas, gdy amerykański import z Chin spadł w ubiegłym roku o 35 mld USD do 497 mld USD, chiński import ze Stanów Zjednoczonych zanotował większy spadek — o 40 mld USD do 125 mld USD. W związku z tym uważamy, że kompleksowe porozumienie leży w najlepszym interesie obydwu stron, o czym administracja Trumpa boleśnie się przekona u progu roku wyborczego.Chińskie inicjatywy na rzecz umacniania i dywersyfikowania krajowej gospodarki były w dużej mierze w cieniu strachu przed eskalacją konfliktów handlowych i spadkiem dynamiki wzrostu. Koncentracja rządu na restrukturyzacji gospodarki i długofalowym zrównoważonym wzroście przełożyła się na przyspieszenie realizacji reform strukturalnych i zakrojonej na szeroką skalę konsolidacji branż, jak również na rozwój lokalnych łańcuchów dostaw w sektorze technologii, w ramach zastępowania podmiotów ze Stanów Zjednoczonych. Chiny będą pionierem na polu technologii 5G ; w 2025 r. w tym kraju ma być ok. 600 mln abonentów usług 5G, co będzie stanowiło ok. 40% prognozowanych 1,6 mld abonentów na całym świecie. W połączeniu ze sztuczną inteligencją i robotyką, ten trend będzie napędzał wzrost nowej gospodarki Chin, dążącej do coraz mniejszej zależności od Stanów Zjednoczonych. Sądzimy, że Chiny wyjdą z obecnego kryzysu silniejsze, bardziej niezależne i oparte na licznych filarach gospodarczych.Tajwan odczuwa pewne korzystne efekty wojny handlowej, a tajwańskie spółki zaczynają przenosić część zagranicznych segmentów działalności z powrotem do kraju. Rządowe działania mające zachęcać do sprowadzania działalności z powrotem do Tajwanu pozwalają liczyć na szersze pozytywne konsekwencje dla gospodarki krajowej.Jako jeden z największych i najszybciej rosnących rynków dla użytkowników urządzeń i usług elektronicznych, Indie to rynek, na którym przełomowe technologie stymulują produktywność i deflację bardziej niż powszechnie oczekiwano, z korzyścią dla użytkowników końcowych. Najważniejsze reformy, takie jak niedawne zmniejszenie stawek opodatkowania zysków spółek, działania na rzecz poprawy warunków regulacyjnych czy luzowanie polityki pieniężnej, prawdopodobnie ustabilizują gospodarkę.W Brazylii, optymizm wokół rządowych planów gospodarczych przekłada się na korzystniejszy klimat dla inwestorów. Choć ożywienie gospodarcze w tym kraju przebiega wolniej niż oczekiwano, sądzimy, że działania rządu i banku centralnego mogą zwiększyć długofalowy potencjał wzrostu gospodarczego. Inflacja jest wciąż pod kontrolą, co pozwoliło bankowi centralnemu obniżyć stopy procentowe do rekordowo niskich poziomów w celu stymulowania gospodarki.Zatwierdzenie reformy systemu emerytalnego ma kluczowe znaczenie dla stymulacji inwestycji i akcji kredytowej, która z kolei powinna ożywić dynamikę gospodarki oraz przyczynić się do znaczącego zmniejszenia brazylijskiego deficytu budżetowego. Ogłoszono plany zakrojonej na szeroką skalę prywatyzacji i spodziewamy się dalszych zmian systemu podatkowego i innych reform zwiększających swobodę działalności gospodarczej.Krajobraz rynków wschodzących stale się zmienia, wraz z coraz większą koncentracją władz na umacnianiu gospodarek w czasach nasilonych napięć. Gospodarki wschodzące są dziś bardziej zdywersyfikowane (konsumpcja krajowa i technologie oferują nowe motory wzrostu) i coraz mniej zależne od taniej produkcji i surowców. Od początku stulecia jesteśmy świadkami znaczącego wzrostu wartości obrotu zaawansowanymi technicznie towarami eksportowanymi przez kraje zaliczane do rynków wschodzących.Ponadto spółki wykorzystują innowacje i rozwiązania technologiczne, by burzyć dotychczasową równowagę opartą na tradycyjnych modelach biznesowych. Takie obszary, jak handel w sieci, bankowość elektroniczna i technologie mobilne będą fundamentalnymi motorami wzrostu rynków wschodzących w najbliższych latach. Jednocześnie takie obszary, jak sztuczna inteligencja, samochody autonomiczne, robotyka czy „Internet rzeczy” niezmiennie przyciągają inwestycje, co sygnalizuje solidne perspektywy długoterminowe.Rok 2019 zdominowany był przez medialny hałas i sprzeczne sygnały, które skłoniły wielu inwestorów do ograniczenia apetytów na ryzyko i zaniżenia wartości długofalowych motorów wzrostu na rynkach wschodzących. Wiele spośród tych powodów do niepewności może utrzymać się w krótkiej perspektywie, jednak sądzimy, że najważniejsze jest utrzymanie obranego kursu. Rynki dopiero zaczynają zdawać sobie sprawę z możliwości wynikających z przełomowych zmian, jakie niosą za sobą technologie oraz odchodzenie spółek od tradycyjnych modeli biznesowych. Uważamy, że spektrum inwestycyjne rynków wschodzących jest szerokie i obiecujące dla inwestorów, którzy potrafią wybiegać myślami poza tymczasową zmienność i przyjąć długi horyzont inwestycyjny.