BIK: rośnie sprzedaż kart kredytowych

Najnowsza porcja informacji napływających z BIK dowodzi, że w październiku br. Polacy dość chętnie sięgali po produkty kredytowe. W ujęciu ilościowym spadki zaliczyły wprawdzie kredyty konsumpcyjne (-2,1%) oraz limity kredytowe (-14,3%), ale już wartościowe wzrosty rdr stały się udziałem 3 z 4 analizowanych kategorii. Zanotowały je limity kredytowe (+14,7%), kredyty mieszkaniowe (+12,8%) oraz karty kredytowe (+4,2%).

Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne)

- W okresie styczeń - październik 2019 r. dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku kredytów konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika jest ujemna. Najwyższa ujemna dynamika objęła kredyty konsumpcyjne do 1 tys. zł: (-14,7%) liczbowo oraz (-14,0%) wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: (+8,6%) w ujęciu liczbowym i (+8,8%) w wartościowym - mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Magdziak Marcin - Fotolia.com Kredyt W październiku 2019 r., w porównaniu do października 2018 r., w ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły kredytów na wyższą kwotę w trzech z czterech grup produktowych.

Kredyty mieszkaniowe



Październikowy Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe (+18,1%) również sygnalizuje, że kolejne miesiące powinny być dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych W styczniu 2019 r. prognozowaliśmy wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych na poziomie 5-8%. W rzeczywistości dynamika dziesięciu pierwszych miesięcy 2019 r. do analogicznego okresu 2018 r. wynosi już 14,4%. Uważam, że 2019 rok będzie kolejnym rekordowym rokiem ze sprzedażą około 62 mld zł (w listopadzie mieliśmy kilka dodatkowych dni wolnych a w grudniu z uwagi na święta mamy mniejszą aktywność kredytobiorców) - wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Karty kredytowe

- W październiku 2019 r., podobnie jak w poprzednich miesiącach, karty kredytowe notują pokaźne wzrosty. Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – październik 2019 r. w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty kredytowe o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio (+46,6%) oraz (+41,7%) oraz 2 do 3,5 tys. zł (+35,7%) i (+33,8%), co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych. Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły większości przedziałów kwotowych - mówi prof. Rogowski z BIK.

Limity kredytowe w kontach osobistych

Dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowały jedynie wysokokwotowe limity kredytowe – pow. 7 tys. zł (+1,2%). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamiką charakteryzował się przedział limitów 0,5 – 1 tys. zł – niskokwotowych +(2,1%) oraz przedział pow. 7 tys. zł (+11%) - podsumowuje prof. Rogowski z BIK.

Jeśli przyjrzeć się sytuacji od początku roku, to okaże się, że ilość kredytów mieszkaniowych udzielonych przez banki w okresie styczeń - październik 2019 r. była o 3,2% wyższa aniżeli w analogicznym okresie poprzedniego roku, ich wartość zanotowała z kolei wzrost na poziomie 14,4%. Kredyty konsumpcyjne spadły ilościowo (-0,7%), ale już w ujęciu wartościowym wzrosły o 6,8%. Jak podkreśla BIK, na wyróżnienie zasługują karty kredytowe, które w badanym okresie mogły się pochwalić aż dwucyfrową dynamiką i to zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odpowiednio 22,0% 19,1% rdr.Jak wynika z danych opublikowanych przez BIK, narastająco od początku roku udzielono 6,054 mln kredytów konsumpcyjnych o wartości 75,107 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego kredytów ubyło (-0,7%), ale ich wartość wzrosła (+6,8%).Udzielone w okresie styczeń – październik 2019 r. kredyty mieszkaniowe miały wartość 54,632 mld zł, co jest rezultatem pozytywnego zaopiniowania 201,3 tys. wniosków. Wzrost w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku dotyczył zarówno liczby (+3,2%), jak i wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych (+14,4%).Dane BIK wskazują, że w ostatnim czasie szczególnie dobrze radziły sobie karty kredytowe. W październiku 2019 r. banki wydały 98,2 tys. plastików z limitami na łączną kwotę 573 mln zł. Stanowi to wzrost o (+16,5%) w ujęciu liczbowym i o (+4,2%) w ujęciu wartościowym, w porównaniu do października 2018 r. W pierwszych dziesięciu miesiącach banki wydały łącznie 1005,6 tys. kart kredytowych – wzrost o (+22,0%) w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. W tym okresie banki przyznały 5,845 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost w porównaniu do pierwszych dziesięciu miesięcy roku 2018 o (+19,1%).W okresie dziesięciu miesięcy 2019 r. przyznane limity kredytowe (555,7 tys. sztuk ) osiągnęły wartość 2,7 mld zł. Oznacza to spadek o (-5,4%) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+5,2%) w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.