Bierzesz kredyt hipoteczny? Zmiana pracy powinna poczekać

Sytuacja pracowników jest dziś co najmniej dobra, bezrobocie spada, ofert pracy nie brakuje, a wynagrodzenia pną się w górę. To jednak nie powstrzymuje Polaków od poszukiwania nowych horyzontów – okazuje się, że zmiana pracy to krok, który interesuje ciągle pokaźne grono pracowników. Chęci zmian w życiu zawodowym nie można się dziwić, ale warto podkreślić, że są takie sytuacje, w których szczególnie ważna staje się ciągłość pracy. Oto jedna z nich.

- W takiej sytuacji oczekiwanie na kredyt hipoteczny może się wydłużyć nawet o kilka miesięcy, co może oznaczać, że ktoś wyprzedzi nas w zakupie wybranej nieruchomości. Są jednak także takie banki, które akceptują 2 tygodnie, miesiąc, a nawet 2 miesiące przerwy między umowami o pracę o ile nową umowę mamy zawartą na czas nieokreślony. Jeżeli zatem mamy lukę w zatrudnieniu, a chcemy jak najszybciej otrzymać kredyt na wymarzone mieszkanie, to warto zwrócić się o pomoc do pośrednika kredytowego, który znajdzie ofertę dopuszczającą tego typu sytuację – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. bzyxx - Fotolia.com Kredyt hipoteczny Jak długa przerwa w zatrudnieniu nie przekreśli szans na kredyt hipoteczny?

- Przy umowie na czas określony banki co do zasady wymagają od kredytobiorcy zatrudnienia od co najmniej 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny i minimum na pół roku do przodu. Niespełnienie któregoś z tych warunków może skutkować odmową finansowania. Jednak i w tej kwestii polityka banków bywa różna. Należy bowiem pamiętać, że każdy klient traktowany jest indywidualnie, a jego sytuacja może być rozpatrywana z różnym skutkiem w zależności od banku – mówi.