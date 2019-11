Emisja obligacji korporacyjnych po nowelizacji. Co się zmieni?

Emisji publicznych będzie więcej, ale nie w każdym przypadku konieczne będzie zatwierdzanie prospektów przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Na ostatnim posiedzeniu parlament minionej kadencji przyjął nowelizację ustawy o ofercie publicznej, która była ostatnim aktem zwiększającym – w zamierzeniu – pozycję inwestorów, w tym przede wszystkim indywidualnych – na rynku obligacji w Polsce . Ustawa została podpisana przez prezydenta na początku listopada i obecnie czeka na publikację w dzienniku ustaw. Gdy to nastąpi większość znowelizowanych przepisów wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji ustawy, czyli prawdopodobnie na przełomie miesiąca. Co konkretnie zmieni się w perspektywie inwestora indywidualnego?Po pierwsze, zmianie ulegają przepisy dotyczące ponawiania emisji obligacji . Od teraz wszystkie emisje mają status publicznych, nawet jeśli liczba złożonych propozycji nabycia nie przekroczy 149 adresatów. Co więcej, liczba ta nie może zostać przekroczona także w przypadku, gdy dany emitent przeprowadza więcej niż jedną emisję w ciągu 12 miesięcy. Inaczej mówiąc – liczba złożonych propozycji nabycia w czasie 12 miesięcy podlega zsumowaniu i jeśli ma przekroczyć 149 adresatów, jej plasowanie wymagać będzie publikacji memorandum informacyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przy czym ustawa przewiduje wyjątek – jeśli oferta kierowana jest wyłącznie do posiadaczy tego samego rodzaju papierów wartościowych tego samego emitenta lub do podmiotów, którym zaoferowano obligacje w ramach zamiany wcześniej wyemitowanych obligacji tego emitenta.Co to oznacza w praktyce dla rynku, na którym większość emisji plasowanych była do tej pory w trybie prywatnym? Z punktu widzenia emitenta, który emisji dokonywał rzadziej niż raz w roku, nie zmieni się nic – choć emisja będzie miała status publicznej, oferowana będzie dokładnie w ten sam sposób, jak do tej pory. Jeśli emisji będzie więcej, ale krąg jej odbiorców nie przekroczy 149 inwestorów łącznie – także nie będzie konieczności publikacji memorandum informacyjnego. Takich emitentów na rynku jest najwięcej – nie jest przecież tajemnicą, że oferty nabycia obligacji kierowane są przede wszystkim do profesjonalnych nabywców (banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne), a tych nie ma w Polsce zbyt wielu. Dość powiedzieć, że obligacje najpopularniejszych emitentów trafiły maksymalnie do portfeli ok. 100 funduszy, ale są to pojedyncze przypadki i obejmują emisje z kilku lat.W rzeczywistości zmieni się sytuacja tych emitentów, którzy dotąd przeprowadzali emisje prywatne częściej niż raz w roku i kierowali je przede wszystkim lub także do inwestorów indywidualnych. Kontynuowanie takiej praktyki może nałożyć na nich obowiązek zatwierdzenia i publikacji memorandum, ale rozwiązaniem może być także przeprowadzanie emisji rzadziej (raz w roku), za to o większej skali. Możliwe także, że emitenci będą w większym stopniu polegać na inwestorach profesjonalnych. W przypadku mniejszych emisji - o równowartości 1-2,5 mln EUR (górny limit obowiązuje przez 12 miesięcy - emitenci będą mogli przeprowadzać emisje publiczne, kierowane do nieograniczonego grona adresatów bez konieczności zatwierdzania memorandum informacyjnego, tak jak do tej pory. Przy czym możliwe, że w przyszłości limit kwotowy zostanie podwyższony, co wymagałoby jednak zmiany ustawy.Inna zmiana podnosząca bezpieczeństwo inwestorów, to z kolei wprowadzenie możliwości zmiany właściciela obligacji po dacie ich wykupu (jeśli nie zostały wykupione). Zatem – inaczej niż do tej pory – niewykupione obligacje będą mogły być sprzedawane (ale kupującym nie będzie mogła być osoba fizyczna). Taki zapis umożliwi powstanie wyspecjalizowanych kancelarii lub funduszy, które będą mogły skupować przeterminowane obligacje w nadziej na odzyskanie wierzytelności z nich wynikających. Inwestorzy, którzy zdecydują się na sprzedaż obligacji w zamian zwolnieni będą z konieczności uczestniczenia w procesie restrukturyzacyjnym/ upadłościowym emitenta.Reasumując – po obowiązkowej dematerializacji i rejestracji wszystkich nowych emisji obligacji Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, przyszedł czas na większą przejrzystość i sprofesjonalizowanie procesu przeprowadzania samych emisji obligacji, co w sumie można określić jako definitywne zakończenie okresu wczesnego rozwoju rynku i krok w stronę jego dojrzałości. Oznacza to większe bezpieczeństwo dla jego uczestników – także indywidualnych – choć możliwe, że ceną będzie zmniejszenie liczby emisji dostępnych dla inwestorów indywidualnych oraz rozszerzenie oferty funduszy wyspecjalizowanych w inwestycjach w obligacje korporacyjne.