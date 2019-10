Oszczędzanie pieniędzy? Tak, ale nie z myślą o przyszłości

31 października, czyli Światowy Dzień Oszczędzania, to dogodny moment, aby poświęcić chwilę na refleksję nad finansami. Wprawdzie dochody Polaków sukcesywnie się powiększają, a sytuacja ekonomiczna naszego kraju pozostaje zadowalająca, to jednak statystyki OECD i Eurostatu nie pozostawiają złudzeń - do mistrzowskich wyników w oszczędzaniu pieniędzy ciągle nam jeszcze daleko. I choć w ostatnich latach sytuacja pod tym względem nieco się poprawiła, to czy odkładane pieniądze posłużą zabezpieczeniu naszej przyszłości?

Jest to związane ze wzrostem średniego wynagrodzenia brutto, które w 2019 r. przekroczyło 5 tys. zł, tylko w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło ono o ok. 60% - mówi Artur Frelek, dyrektor Pionu Rozwoju Biznesu Vienna Life TU na Życie S. A. Vienna Insurance Group.



Więcej zarabiamy i więcej wydajemy

Chcemy się czuć bezpiecznie, ale czy się zabezpieczamy?

- Niestety czekamy na jakiś impuls. Jako towarzystwo ubezpieczeniowe obserwujemy, że udział składki ubezpieczeń na życie w wydatkach konsumentów zanotował niepokojący spadek, szczególnie gdy odniesiemy to do kilkudziesięcioprocentowego wzrostu poziomu wynagrodzeń – komentuje Artur Frelek. – Dodatkowo, w tegorocznym badaniu Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group 50% ankietowanych przyznało, że podejmuje działania związane z ubezpieczeniem na życie (ubezpiecza się po raz pierwszy, zmienia warunki polisy, kupuje nową polisę), dopiero po tym, gdy dojdzie do niepożądanych sytuacji, choroby czy śmierci bliskiej osoby – dodaje Frelek.

W ostatnich latach stopa oszczędności w naszym kraju oscylowała wokół 2%. To dość niewiele, zważywszy że średnia unijna sięga około 5-6%, a najbogatsze państwa UE osiągają wynik przekraczający nawet 10%. Niższy wskaźnik niż Polska osiągają tylko Łotwa (2,66%), Litwa (-0,48%) oraz Cypr (-2,33%). Dość interesujący jest również fakt, że niewiele więcej oszczędności (w stosunku do uzyskiwanych zarobków) niż my posiadają Brytyjczycy (5,16%) i Finowie (6,16%).Od mistrzostwa w oszczędzaniu pieniędzy dzieli nas zatem jeszcze długa droga, ale nie sposób nie podkreślić w tym miejscu, że w latach 2009-2019 rzesza Polaków deklarujących regularne odkładanie nawet niewielkich kwot zwiększyła się trzykrotnie, czemu towarzyszył jednoczesny spadek odsetka osób popadających w zadłużenie.Rosnące ceny żywności, mieszkań i paliw to największe zmartwienie Europejczyków. W Polsce wywóz śmieci jest już o 27 proc. droższy niż przed rokiem, za wycieczki turystyczne płacimy już o 6,8 proc. więcej, usługi transportowe, lekarskie oraz fryzjerskie i kosmetyczne to średnio wzrost o 5,7 proc. przy inflacji na poziomie 2,9 proc wynika z danych GUS. Jak więc oszczędzać więcej w czasach, gdzie galopująca drożyzna zjada portfele Polaków?Z badania „Nawyki finansowe Polaków, czyli na czym lubimy oszczędzać” zrealizowanego dla BIG InfoMonitor przez Quality Watch wynika, że ponad 50% mieszkańców Polski w ramach oszczędności kupuje głównie na promocjach. Bezpłatne parkowanie to sposób na oszczędzanie pieniędzy dla 40% Polaków, a powstrzymywanie się od zostawiania napiwków deklaruje 35% badanych. Co więc robimy z tak odłożonymi pieniędzmi?Według badań Konfederacji Nieodpowiedzialni 63 proc. Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, a ich wysokość jest zwykle mniejsza niż półroczne dochody. 41 proc. respondentów odpowiedziało, że pieniądze odkłada „na wszelki wypadek/na zapas”. Okazuje się, że dla ponad połowy z nas główną zaletą oszczędzania jest większe poczucie bezpieczeństwa. Znacznie mniej osób wskazywało na inne cele.Warto więc pomyśleć, na co chcemy przeznaczyć swoje oszczędności, tym bardziej, że odkładane sumy, można przeznaczać na kilka celów. Na oszczędzanie pieniędzy możemy zdecydować się również wtedy, gdy nieplanowany wydatek przekracza nasze bieżące dochody. Pytanie tylko, co jest naszym priorytetem.