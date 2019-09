TFI: wartość aktywów netto VIII 2019

U schyłku sierpnia bieżącego roku wartość aktywów krajowych TFI wyniosła 260,1 mld zł, a więc okazała się o 0,6% wyższa aniżeli w lipcu - czytamy w najnowszym wspólnym raporcie Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. Odpowiedzialność za taki obrót spraw ponoszą przede wszystkim dobre wyniki, które udało się odnotować funduszom dłużnym.

Na globalnych giełdach miniony miesiąc upłynął pod znakiem kilkuprocentowej korekty. W efekcie tego obrazujący kilkadziesiąt największych, światowych parkietów MSCI AC World pikował do poziomu 2,57%, do czego zresztą przyczyniła się również wyprzedaż na rynkach rozwiniętych i wschodzących, w tym także i w naszym kraju.Na fali obaw związanych z globalną recesją odnotowaliśmy wzrost cen „bezpiecznych przystani”, a więc papierów skarbowych , złota oraz amerykańskiego dolara. W następstwie tego u schyłku sierpnia aktywa polskich TFI podskoczyły do 260,1 mld zł (+0,6% m/m), za co podziękować można przede wszystkim sprzedaży i rezultatom wypracowanym przez największą kategorię, czyli fundusze dłużne W funduszach dłużnych ulokowane jest 107,9 mld zł. Na przestrzeni miesiąca aktywa wzrosły o 1,4 mld zł, przede wszystkim dzięki wysokiej sprzedaży (1,2 mld zł netto), ale i wynikom (ponad 0,2 mld zł). Rentowności obligacji skarbowych w Polsce i za granicą maleją, w efekcie rosną ceny obligacji już wyemitowanych, które są w portfelach funduszy. Średnie miesięczne wyniki niektórych grup funduszy dłużnych (szczególnie długoterminowych) wyniosły od +0,5% do +0,8% - był to więc wyjątkowo dobry dla nich miesiąc.Wyraźnie wzrosła również wartość środków w funduszach aktywów niepublicznych. Ta kategoria rządzi się swoimi prawami. Wpłaty lub wypłaty do jednego funduszu mogą zmienić cały obraz. Tak też było w sierpniu. Dzięki bardzo wysokiej wpłacie do jednego z dedykowanych funduszy zamkniętych, aktywa wzrosły o 1,6 mld zł. Na koniec sierpnia było to 83,5 mld zł, czyli o 1,9% więcej niż przed miesiącem.W pozostałych głównych segmentach funduszy w sierpniu aktywa spadały (za wyjątkiem najmniejszego segmentu nieruchomości i sekurytyzacyjnych). Nie sposób było sięprzeciwstawić globalnej korekcie, stąd mocno spadły aktywa funduszy akcji do 25 z 26 mld zł.Wpływ na to miał również ujemny bilans sprzedaży funduszy akcji zagranicznych. W nieco mniejszej skali „oberwały” fundusze mieszane. Ich aktywa spadły o 0,3 mld zł, szczególnie przez ujemny wynik zarządzania, choć również przez odpływy w ujęciu netto.Systematycznie spadają aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu – klienci wycofywali środki już 21 miesiąc z rzędu. Ich aktywa spadły w skali miesiąca o 2% do prawie 7 mld zł.