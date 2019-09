Nie chcesz stracić renty rodzinnej? Nie spóźnij się!

Renta rodzinna po zmarłym rodzicu przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 16 roku życia. Potem prawo do tego świadczenia uwarunkowane jest dalszym pobieraniem nauki i to tylko do ukończenia 25 roku życia. Studenci powinni pamiętać, że o kontynuowaniu nauki w kolejnym roku akademickim należy powiadomić ZUS do końca października. W przeciwnym razie ryzykuje się utratę wypłaty.

- Do 16 lat ZUS wypłaca rentę bez pytania o to czy się dziecko uczy czy tez nie, ale później, co roku trzeba przynosić do nas zaświadczenie o tym, ze nadal się uczymy – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląku. – Musimy tez poinformować ZUS, gdy przestajemy się uczyć gdyż w innym wypadku rentę pobraną już po zakończeniu nauki będziemy musieli do ZUS oddać i to wraz z odsetkami – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Filip Olejowski - Fotolia.com Nie chcesz stracić renty po rodzicu? To pilnuj terminów Do końca października studenci pobierający rentę rodzinną powinni przynieść do ZUS zaświadczenie o tym, że nadal się uczą i złożyć wniosek o kontynuowanie wypłaty.

Gdy uczysz się i pracujesz

O czym jeszcze należy pamiętać?

Jak już wspomniano wstępie, renta rodzinna jest co do zasady świadczeniem zarezerwowanym dla dzieci do 16. roku życia. Może ją pobierać również starsza młodzież (do 25 lat) pod warunkiem kontynuowania nauki.Co istotne, renta rodzinna jest wypłacana studentom również podczas wakacji, a więc od października do końca września. Dowodem kontynuacji nauki jest zaświadczenie wydawane przez szkołę lub uczelnię. Przeważnie jest ono wydawane na dany rok szkolny lub akademicki albo też na programowy czas nauki. Jeśli w pierwszym zaświadczeniu zostanie wskazany całkowity czas pobierania nauki, np. 4 czy 2 lata, to wówczas ZUS wypłaca rentę rodzinną przez cały ten okres, weryfikując jednak, czy świadczeniobiorca rzeczywiście uczy się dalej.Jeżeli jednak dokument wystawiany jest wyłącznie na dany rok, to wówczas co roku do końca października należy złożyć do ZUS nowe zaświadczenie i ponownie zawnioskować o wypłatę renty rodzinnej. Rentę stracić mogą także maturzyści, jeśli nie przyniosą do ZUS zaświadczeni, że po maturze wybierają się na studia. Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często nie wiedzą lub zapominają o tym, że muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie zarówno o tym, że kontynuują naukę jak i w razie jej przerwania. Student musi poinformować ZUS, że przerwał lub zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną trzeba zwrócić wraz z odsetkami.Dorabiający uczniowie i studenci, którzy dostają rentę muszą informować ZUS o swoich przychodach. Jeśli osiągną przychód 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. ZUS całkowicie zawiesi ich wypłatę, gdy zarobki są wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia.Uczniowie i studenci musza zawiadamiać ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym – w terminie do końca lutego kolejnego roku, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego, pobieraniu innej renty np. renty socjalnej.