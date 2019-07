W co inwestować latem 2019?

Pierwsza połowa 2019 roku zamyka się olbrzymim wachlarzem szans inwestycyjnych na kolejny kwartał. Jak wynika z raportu TMS Brokers, złoto i bitcoin wyrwały się z marazmu i notują dawno niewidziane szczyty. Oprócz nich w publikacji „W co inwestować latem?” eksperci wskazują też inne instrumenty, na które warto zwrócić uwagę w nadchodzących miesiącach.

- Nie rysuje się prosta historia hossy lub bessy, ale kontynuacja okresu szarpanych trendów. Przyszły kierunek dla walut będzie zależeć od tego, jak lokalne banki centralne odpowiedzą na wymagające warunki polityczno-gospodarcze. Na rynkach surowcowych górę powinny wziąć czynniki sezonowe – podkreśla Konrad Białas, Główny Ekonomista TMS Brokers i jeden z autorów raportu „W co inwestować latem?”.

Gorące surowce

Kliknij, aby powiekszyć fot. paylessimages - Fotolia.com Złoto Zdaniem zespołu analityków TMS Brokers, wszystko wskazuje na to, że wreszcie przełamana została niemoc złota.

Przebudzenie bitcoina

Od dawna na rynkach nie było tak gorąco – dosłownie i w przenośni. Choć letnia aura nie przyniosła jeszcze rozwiązań związanych m.in. z wojnami handlowymi, w drugiej połowie roku możemy spodziewać się agresywniejszej postawy USA w polityce handlowej , nie tylko w stosunku do Chin, ale też wobec UE czy Japonii. Nie gasną jednak nadzieje, że politycy osiągną wreszcie konsensus. Podobnie z obawami o globalną recesję – powinny być skutecznie studzone przez luzowanie polityki Fed, EBC i innych banków centralnych.Zdaniem zespołu analityków TMS Brokers, wszystko wskazuje na to, że wreszcie przełamana została niemoc złota. Tak optymistyczne wnioski płyną z analizy zachowania ceny kruszcu w ostatnich tygodniach. 20 czerwca doszło do przełamania kluczowego, długoterminowego oporu. Wzrosty w tym dniu zostały potwierdzone bardzo dużą dynamiką ruchu oraz wysokimi obrotami. W długim okresie otwiera to drogę do ataku na historyczne szczyty na poziomie 1920 USD, ustanowione we wrześniu 2011 roku.Analitycy TMS Brokers podkreślają także, że warto skupić się na innych towarach z rynku surowcowego, między innymi na instrumentach opartych o gaz ziemny czy soję. W przypadku tego pierwszego, szybki przyrost zapasów zepchnął ceny gazu na trzyletnie minima, co daje duże pole do wzrostu cen. Jeśli chodzi o soję, jej cena ostatnio zwyżkowała w związku z anomaliami pogodowymi w Stanach Zjednoczonych, tym samym można spodziewać się przestrzeni do zniżek.Ale nie tylko surowce przysparzają inwestorom dużych emocji. Bitcoin wyrwał się z zimowego snu i wszedł w zaawansowaną fazę wzrostową, która ma szansę jeszcze potrwać.Najpopularniejsza kryptowaluta w ciągu ostatnich 5 miesięcy urosła o ponad 264 proc., a jej wycena jest najwyżej od stycznia 2018 roku.Kapitalizacja rynkowa bitcoina rośnie razem z wykresem ceny. W ostatnich dniach przekroczyła poziom 200 miliardów dolarów. 15-miesięczne szczyty w notowaniach kursu powodują ponownie duże zainteresowanie inwestorów rynkiem kryptowalut. Kapitał ponownie płynie w tym kierunku dużym strumieniem.