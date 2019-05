Operatorzy komórkowi czekają na 1,3 mld zł

Polacy, którzy nie radzą sobie z terminowym opłacaniem rachunków telefonicznych, trafiają m.in. do Rejestru BIG. Statystyki tego ostatniego pokazują, że średni dług z tytułu niezapłaconego rachunku to 2 944 złotych. Łączne zadłużenie wobec firm telekomunikacyjnych opiewa obecnie na ponad 1,3 mld zł, co oznacza, że na przestrzeni roku wzrosło aż o 1/6. Firmowy rekordzista ma do oddania ponad milion, wśród osób prywatnych niechlubnym liderem jest mieszkaniec Mazowsza z długiem sięgającym 189 tys. zł.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba dłużników i kwota zaległości - województwa Najwięcej dłużników telekomunikacyjnych mieszka na Śląsku – 55,4 tys., ich łączny dług również jest najwyższy, bo sięga 194 mln zł. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Na listę dłużników można trafić szybciej niż myślisz

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba i kwota zadłużenia w podziale na wiek i płeć Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że najwięcej osób niepłacących rachunków ma między 25 a 34 lata. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

I w pracy i w domu - nie da się żyć bez telefonu

Niebotyczne zaległości na Śląsku i Mazowszu

Młodzi nie płacą najczęściej

Ponad milion złotych - rekord firmy z Mazowsza

Badanie przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej* wskazuje, że z telefonii stacjonarnej korzysta dziś 9 proc. Polaków. W przypadku telefonów komórkowych odsetek ten jest ponad 10-krotnie wyższy (93,1 proc.). Prawdopodobnie równie liczna rzesza Polaków nie wyobraża sobie życia bez telefonu. To jednak nie powstrzymuje niektórych z nas przed zepsuciem sobie układów z telekomami i niepłaceniem rachunków za ich usługi.U schyłku kwietnia br., rzesza dłużników zalegających z opłatami na rzecz operatorów komórkowych liczyła sobie 372 tys. podmiotów, a ich łączne zadłużenie opiewało na 1 333 mln zł. Za tym przyprawiającym o zawrót głowy wynikiem kryją się w głównej mierze konsumenci. Jest ich przeszło 337 tys., a ich dług sięga 995 mln zł. Pozostała kwota to zaległości wygenerowane przez grupę ponad 34 tys. firm. I wprawdzie sumy te już teraz wydają się wprost bajońskie, to jednak okazuje się, że nie przestają rosnąć. Na przestrzeni roku zadłużenie wzrosło o 185,6 mln zł, a rejestr dłużników telekomunikacyjnych powiększył się o 21 505 rekordów. Odpowiedzialni są za to głównie konsumenci, bo liczba niewywiązujących się ze zobowiązań firm skurczyła się o 3 010.Średnia wartość długu osób to obecnie 2 944 zł, a firm 9 935 zł. To sporo biorąc pod uwagę, że z badania UKE wynika, iż średnie miesięczne wydatki na telefon wynoszą niespełna 50 zł. Niepłacący rachunków muszą jednak brać pod uwagę, że gdy nie wywiązują się z terminów firma dodaje do długu udzielone wcześniej rabaty na oferowaną taryfę czy telefon, a na poczet zaległości nalicza wszystkie płatności, które klient powinien uregulować do końca trwania umowy. Może również doliczyć opłatę karną za opóźnienie. W rezultacie dwa nieopłacone rachunki, które wynoszą średnio 49,9 zł miesięcznie, mogą uruchomić lawinę zaległości.Osobę niepłacącą rachunków operatorzy komórkowi mogą wpisać do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jeśli w grę wchodzi co najmniej 200 zł, firmę gdy 500 zł, a opóźnienie wynosi min. 30 dni. Zwykle dzieje się to później, bo na 30 dni przed wpisem wierzyciel musi jeszcze listownie uprzedzić dłużnika o takim zamiarze. W piśmie informuje, że jeśli dług nie zostanie spłacony to adresat znajdzie się w rejestrze. Wysłanie takiego pisma może też zlecić BIG-wi i ten zrobi to w imieniu wierzyciela. Jeśli pismo pozostaje bez reakcji, klient ma za sobą spalone mosty nie tylko w firmie, w której narobił długów, ale również w innych. Weryfikując rzetelność płatniczą potencjalnych klientów do rejestru zaglądają również banki, firmy pożyczkowe, operatorzy telewizji kablowych i wiele innych firm. One również mogą niesolidnemu dłużnikowi odmówić sprzedaży usług, czy towaru. Nie ma wątpliwości, że na takie informacje szczególnie czułe będą pozostałe telekomy, które mają w zwyczaju sprawdzać w Rejestrze Dłużników BIG czy zainteresowany daje radę regulować inne zobowiązania. Jeśli nie, to nie ma mowy o wręczeniu mu abonamentu z telefonem, czy tabletem, z wiarą, że spłaci to w ciągu kolejnych dwóch, trzech lat. Niesolidnemu dłużnikowi pozostanie więc zakup usług przedpłaconych, lub wniesienie kaucji. Tymczasem jak można zakładać z danych UKE, klienci wolą abonamenty, stanowią one 2/3 umów.Z raportu zaprezentowanego na koniec listopada 2018 przez UKE* wynika, że Polacy w większości korzystają ze smartfonów. Z telefonii stacjonarnej jedyne 9 proc. Większość badanych posiada telefon stacjonarny z przyzwyczajenia. Dotyczy to również firm, bo blisko 80 proc., odchodzi już od telefonii stacjonarnej. Ponad 70 proc. posiadaczy telefonów komórkowych korzysta z usługi Internetu w telefonie, najczęściej w formie abonamentu. Internet mobilny w telefonie wykorzystywany jest głównie do przeglądania stron, portali społecznościowych oraz poczty elektronicznej. 36,8 proc. użytkowników Internetu w telefonie ma zainstalowaną aplikację bankową, z której korzysta zazwyczaj kilka razy w tygodniu. Płatności zbliżeniowej telefonem dokonuje z kolei trzech na dziesięciu (30 proc.) posiadaczy aplikacji bankowej.Ankietowani zdecydowanie docenili też fakt, że opłaty za rozmowy na terenie Unii Europejskiej zrównały się z krajowymi, dlatego niemal 90 proc. osób skorzystało z roamingu podczas podróży po Europie.Najwięcej dłużników telekomunikacyjnych mieszka na Śląsku – 55,4 tys., ich łączny dług również jest najwyższy, bo sięga 194 mln zł. Na drugie miejsce, jeszcze rok temu należące do Dolnego Śląska, wspięło się Mazowsze. Nieopłacone rachunki telefoniczne zgłoszone do BIG InfoMonitor ma tu ponad 42,5 tys. osób, kwota zaległości wynosi 193,7 mln zł. Na trzecim miejscu jest Dolny Śląska z liczbą 40,6 tys. dłużników i długiem 141,3 mln zł. Najmniej osób i firm niepłacących operatorom telekomunikacyjnym zamieszkuje Podlasie oraz Świętokrzyskie i Opolszczyznę.Średnia wartość zadłużenia telekomunikacyjnego przypadająca na jedną osobę i firmę wynosi obecnie 3 584 zł i jest o 309 zł wyższa niż przed rokiem. Najwyższą średnią zaległość mają klienci telekomów z Mazowsza i Małopolski – odpowiednio 4 560 zł i 4 174 zł. Zdecydowanie zawyżają ją firmy, które choć są w mniejszości, to przeciętnie mają 9 935 zł zaległości, podczas gdy na osobę prywatną wypada 2 944 zł.Dane zgromadzone w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że najwięcej osób niepłacących rachunków ma między 25 a 34 lata – 88 964 z osób, choć niewiele mniej ma od 35 do 44 lat – 83 268 osób. Koniec końców osoby w wieku od 25 do 44 lat stanowią połowę dłużników telekomunikacyjnych wśród osób fizycznych. Jeśli chodzi o płeć, to w prawie każdym przedziale wiekowym dominują panowie, wyjątek stanowią osoby po 65 roku życia, gdzie jest więcej pań niepłacących rachunków za telefon.Największe długi względem operatorów komórkowych odnotowano na Mazowszu. Rekord należy do firmy, na temat której w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor znajduje się 89 informacji gospodarczych o zaległościach wobec telekomów – w sumie wynoszą one 1 088 964 zł. Z kolei rekord osoby prywatnej to 189 296 zł, złożyło się na niego 12 informacji gospodarczych o zaległościach w telekomach. Dług należy do 60-letniego mieszkańca również województwa mazowieckiego.