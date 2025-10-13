eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweDlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

2025-10-13 13:15

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje? © wygenerowane przez AI

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Nawet o ponad 1/4 spadło oprocentowanie części detalicznych obligacji. Sprawa dotyczy papierów co najmniej czteroletnich i zgodnie z najnowszymi prognozami NBP - grono osób, których dotyczyć będzie ten problem, będzie w najbliższych miesiącach dynamicznie rosło. Wszystko przez inflację, która wyraźnie wyhamowała i według prognoz na dłużej wróciła w okolice celu inflacyjnego NBP.

Przeczytaj także: Nowe obligacje skarbowe (prawie) ochronią przed inflacją

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak spadek inflacji wpływa na oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych.
  • Dlaczego warto rozważyć zamianę starych obligacji na nowe emisje.
  • Jakie są nowe warunki oprocentowania obligacji skarbowych Ministerstwa Finansów w 2025 roku.
  • Na co zwrócić uwagę przy kalkulacji opłacalności wymiany obligacji i jakie są koszty przedterminowego wykupu.

Ktoś, kto w ostatnich latach kupował detaliczne obligacje skarbowe, powinien mieć rękę na pulsie. Wszystko przez wyraźne wyhamowanie wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Jest to o tyle ważne, że to inflacja właśnie jest składnikiem oprocentowania części detalicznych obligacji skarbowych. Sprawa dotyczy papierów co najmniej czteroletnich.

Oprocentowanie w dół o około 1/4


Tylko w pierwszym roku od zakupu oprocentowanie tych obligacji jest stałe. Potem odsetki zależą od inflacji. W efekcie, jeśli akurat w październiku wypadał nam moment aktualizacji oprocentowania, to Minister Finansów weźmie pod uwagę najnowszy odczyt inflacji opublikowany przez GUS.

Najnowsze kompletne dane, które były dostępne na początku października, podsumowywały zmiany cen w sierpniu. Wtedy, jak wyliczył urząd, roczny wskaźnik inflacji CPI wyniósł 2,9%. Musimy jeszcze wiedzieć, że popularna wśród rodaków czteroletnia detaliczna obligacja skarbowa emitowana w październiku 2022 roku kusiła inwestorów marżą zysku na poziomie 1 pkt. proc. W efekcie sumując marżę i sierpniową inflację otrzymujemy wynik na poziomie 3,9%. Jak na papier czteroletni nie są to warunki zwalające z nóg.
Oprocentowanie czteroletnich obligacji skarbowych - zmiany z lat 2021-2024
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Oprocentowanie czteroletnich obligacji skarbowych - zmiany z lat 2021-2024

Wykres prezentuje jak zmieniało się oprocentowanie czteroletnich detalicznych obligacji skarbowych sprzedawanych w październiku lat 2021-2023 przed i po aktualizacji. Widoczny jest spadek oprocentowania po aktualizacji, związany ze spadkiem inflacji i zmniejszoną atrakcyjnością nowych emisji dla inwestorów.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Nie tylko październikowe papiery nadają się do wymiany


Nie brakuje dziś rozwiązań, które pozwolą zarobić więcej. A gdyby i tego było mało, to nawet Minister Finansów kusi inwestorów wyższym oprocentowaniem obligacji. Jest jednak jeden warunek – musimy kupić papiery nowej emisji. W takim wypadku trzyletnie obligacje kuszą inwestorów stałym oprocentowaniem na poziomie 5,15%. Czteroletnie detaliczne papiery w pierwszym roku pozwalają zarobić 5,5%, a potem 1,5 pkt. proc. ponad inflację. „Dziesięciolatki” natomiast w pierwszym roku dają obietnicę 6% odsetek, a potem 2 pkt. proc. ponad inflacje.

Trudno się więc dziwić, że część posiadaczy papierów starszych emisji zdecyduje się na przedterminowy wykup i w zamian kupią obligacje nowych emisji. Problem dotyczy nie tylko tych papierów, których oprocentowanie było świeżo aktualizowane, też całej gamy innych, a powody są co najmniej trzy.

Niższa inflacja na dłużej?


Po pierwsze na ostatniej konferencji po posiedzeniu RPP poznaliśmy już przewidywania dotyczące kolejnych odczytów inflacji w bieżącym roku. Ta ma wynosić od 2,7% do 3%. Już w listopadzie poznamy ponadto przewidywania banku centralnego odnośnie inflacji w 2026 roku.

Banki komercyjne w swoich prognozach sugerują, że inflacja na dłużej pozostanie w okolicy celu inflacyjnego NBP (2,5%). To znaczy, że również w kolejnych miesiącach aktualizacja oprocentowania cztero-, sześcio- dziesięcio- i dwunastoletnich papierów skarbowych może przynieść niemiłe niespodzianki.

Minister znowu pogorszy ofertę dla oszczędzających?


Jest jednak też drugi powód, który może skłonić nas do rozważenia zamiany posiadanych papierów na te nowej emisji i to nawet jeśli ich oprocentowanie będzie aktualizowane dopiero za jakiś czas. Wszystko dlatego, że realizacja dziś formułowanych prognoz – inflacji blisko celu i dalszych cięć stóp procentowych - oznacza, że Minister Finansów może niedługo znowu zdecydować o pogorszeniu oferty papierów kierowanych do inwestorów indywidualnych.

Wyższy bonus w papierach nowej emisji


Jest jeszcze trzeci powód, czyli dodatkowa marża zysku, która po doliczeniu do inflacji, służy do ustalania oprocentowania papierów co najmniej czteroletnich. Ta dodatkowa marża – szczególnie w przypadku emisji z okresu od maja 2020 rok do września 2023 roku była wyraźnie niższa niż w papierach dostępnych dziś w ofercie ministra finansów. Różnica na poziomie nawet 1 pkt. proc. rocznie w przypadku wieloletniej inwestycji potrafi mocno zaważyć na finalnym wyniku jaki osiągniemy powierzając nasze oszczędności rządowi.

Oczywiście częściowo poruszamy się tu w sferze prognoz, a te mogą się stać naszą rzeczywistością, ale nie muszą. Jeśli jednak aktualnie formułowane przewidywania okażą się prawdą, to zamianę posiadanych papierów na te nowych emisji, powinni rozważyć rodacy, którzy w ten sposób zainwestowali na przestrzeni ostatnich lat, a już szczególnie w latach 2020-2023. W sumie mówimy tu o kwotach idących w miliardy złotych, które mogą być nieefektywnie ulokowane.

Minister już to przerabiał i drugi raz nie chce


Podobna sytuacja miała miejsce już w 2024 roku. Wtedy tąpnięcie inflacji było znacznie gwałtowniejsze niż dziś, a w efekcie spora część posiadaczy obligacji detalicznych, dokonywała zamiany starych papierów skarbowych na nowe. Niewykluczone, że to właśnie dlatego – aby uniknąć kolejnej fali przedterminowych wykupów - opłata za taką operację została we wrześniu 2024 roku podniesiona. Wcześniej wynosiła ona w przypadku obligacji cztero- czy sześcioletnich 0,7 zł, a w przypadku dziesięcio- i dwunastoletnich 2 zł. Teraz są to 2 zł w przypadku cztero- i sześciolatek, oraz 3 złote w przypadku dziesięcio- i dwunastolatek.

Zarobek może być wyższy nie tylko w pierwszym roku


Oczywiście każdy indywidualnie powinien przeliczyć czy opłaca mu się zamiana posiadanych papierów na nowe. Musimy uwzględnić tu co najmniej wspomniane wyżej koszy, potencjalne zyski i to kiedy zainwestowane w obligacje pieniądze będą nam potrzebne.

Najlepiej pokazać drogę do znalezienia odpowiedzi na to pytanie biorąc pod uwagę konkretny przykład. Załóżmy, że mamy dziesięcioletnią obligację skarbową, która została wyemitowana w październiku 2021 roku. Papier ten w momencie pisania tego tekstu, a więc w październiku 2025 roku jest oprocentowany na poziomie zaledwie 3,9%. Dla porównania „dziesięciolatki” z nowej emisji oferują w pierwszym roku 6%. To już w pierwszym roku daje nam 2,1% dodatkowych odsetek. Ale to nie wszystko. Posiadana przez nas obligacja jest bowiem tak słabo oprocentowana nie tylko ze względu na hamującą inflację, ale też przez niską marżę dodatkowego zysku. W tym konkretnym przypadku jest to tylko 1 pkt. proc. W ramach nowej emisji ta marża dodatkowego zysku „ponad inflację” jest dwukrotnie wyższa i wynosi 2 pkt. proc.

Efekt jest taki, że zamieniając posiadany papier na nowy nie tylko zarobimy więcej w pierwszym roku, ale też we wszystkich kolejnych będziemy „do przodu” o 1 pkt. proc. Zakładając zachowawczo, że nasza inwestycja miałaby się zakończyć w pierwotnie zakładanym terminie (2031 roku), to w sumie z tego tytułu zarobilibyśmy dodatkowe 5%. W praktyce nie da się obliczyć wyniku z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, bo nie znamy przyszłej inflacji, a więc nie jesteśmy też w stanie oszacować dokładnie efektów działania procentu składanego, który jest jednym z atutów dziesięcioletnich obligacji skarbowych.

Przy tym trzeba zaznaczyć, że poziom skomplikowania przedstawionych szacunków ograniczony został do niezbędnego minimum. Aby otrzymać dokładny wynik z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku musielibyśmy wskazać konkretny dzień złożenia dyspozycji odkupu, a potem realizacji zlecenia zakupu nowych papierów. Musielibyśmy też znać przyszłą inflację, co w przypadku obligacji dziesięcioletnich miałoby wpływ na działanie mechanizmu procentu składanego. Przedstawione szacunki uproszczone zostały też poprzez nieuwzględnianie opodatkowania tzw. podatkiem Belki.
Potencjalne korzyści z zamiany obligacji skarbowych - październik 2025
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Potencjalne korzyści z zamiany obligacji skarbowych - październik 2025

Zestawienie pokazuje, jakie korzyści lub straty mogą przynieść zamiany detalicznych obligacji skarbowych kupionych w październiku różnych lat, z uwzględnieniem oprocentowania, kosztów wcześniejszego wykupu i efektów inwestowania w kolejnych latach.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Bartosz Turek, niezależny analityk
Przeczytaj także: Oprocentowanie obligacji skarbowych rośnie zbyt wolno Oprocentowanie obligacji skarbowych rośnie zbyt wolno

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Obligacje Skarbu Państwa, obligacje skarbowe, inwestowanie w obligacje, zysk z obligacji, inflacja, oszczędzanie pieniędzy, inwestowanie pieniędzy, obligacje, sprzedaż obligacji, oprocentowanie obligacji, rentowność obligacji

Przeczytaj także

Obligacje skarbowe nie pokonają inflacji

Obligacje skarbowe nie pokonają inflacji

Oprocentowanie obligacji skarbowych powinno pójść w górę

Oprocentowanie obligacji skarbowych powinno pójść w górę

Będą kolejne podwyżki oprocentowania obligacji?

Będą kolejne podwyżki oprocentowania obligacji?

Minister Finansów podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

Minister Finansów podnosi oprocentowanie obligacji skarbowych

Obligacje skarbowe nie zwalniają tempa

Obligacje skarbowe nie zwalniają tempa

Obligacje skarbowe idą jak woda

Obligacje skarbowe idą jak woda

Czy obligacje skarbowe nas rozczarują?

Czy obligacje skarbowe nas rozczarują?

Obligacje skarbowe złapały lekką zadyszkę

Obligacje skarbowe złapały lekką zadyszkę

Obligacje skarbowe zarabiają na lokatach

Obligacje skarbowe zarabiają na lokatach

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 września 2025

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

Czy zabraknie karpia na świątecznych stołach w tym roku? Nie powinno, ale ceny mogą wzrosnąć

Sektor logistyczny wpadł w objęcia geopolityki

Sektor logistyczny wpadł w objęcia geopolityki

Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

Nowe miejsca pracy w Polsce. Co napędza rekrutacje, a co powoduje zwolnienia?

Nowe miejsca pracy w Polsce. Co napędza rekrutacje, a co powoduje zwolnienia?

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Polskie start-upy w drodze do USA. Rusza nabór do programu NCBR-USA 2025

Jakie samochody kupują przedsiębiorcy? Najnowsze trendy flotowe

Jakie samochody kupują przedsiębiorcy? Najnowsze trendy flotowe

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Kto uratuje polski rynek pracy? Ukryty potencjał niewidzialnych grup pracowników

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: