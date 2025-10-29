Sąd ogłosił upadłość Cinkciarz.pl - co to oznacza dla wierzycieli?

Na początku 2025 roku do sądu w Zielonej Górze wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości kantoru Cinkciarz.pl, złożony przez klienta oczekującego na zwrot środków. Sąd przychylił się do wniosku, co oznacza nowe możliwości dla wierzycieli e-kantoru w dochodzeniu roszczeń. Kluczowe jest zgłoszenie wierzytelności do 26 listopada 2025 roku poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych - po tym terminie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Syndyk, powołany przez sąd, zyska pełny dostęp do majątku i księgowości spółki, co pozwoli na skuteczniejszą windykację należności, których wartość przekracza 125 milionów złotych.

Przeczytaj także: Upadłość konsumencka: jakie skutki dla wierzycieli?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego i kiedy ogłoszono upadłość kantoru Cinkciarz.pl.

Jakie prawa mają wierzyciele i jak zgłosić swoje wierzytelności.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym i możliwości odzyskania majątku.

Perspektywy oraz czas trwania postępowania upadłościowego Cinkciarz.pl.

Ogłoszenie upadłości Cinkciarz.pl jest szczególnie korzystne dla wierzycieli, którzy dotąd biernie obserwowali całą sytuację związaną z problemami spółki. Niektórzy pokrzywdzeni podejmowali próby wyegzekwowania swoich roszczeń, jednak ze względu na ograniczony zakres kompetencji komorników sądowych było to utrudnione - tłumaczy Przemysław Furmanek z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Zadaniem syndyka jest ustalenie i spisanie posiadanego przez spółkę majątku. Nie mniej ważne jest także ustalenie majątku, który „wyszedł” ze spółki. Syndyk ma możliwość za pomocą kroków prawnych odzyskania całości lub chociaż części wyprowadzonych składników majątku. A to powinno pozwolić na większe zaspokojenie wierzycieli. - przekonuje Przemysław Furmanek z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Generalnie restrukturyzacja firmy-dłużnika jest zdecydowanie lepszą opcją dla wierzycieli niż jej upadłość. W postępowaniach upadłościowych często poziom zaspokojenia wierzycieli jest niewielki – 1-20 procent. Z kolei w ramach restrukturyzacji można liczyć na układ, który zakłada spłatę przynajmniej połowy zobowiązań. - wyjaśnia Przemysław Furmanek.

Teoretycznie upadłość spółki oznacza brak szansy na odzyskanie wierzytelności, ale w praktyce sytuacja nie jest beznadziejna. Najważniejszy jest fakt, że teraz wszyscy wierzyciele mają równe szanse w dochodzeniu swoich roszczeń. Pod warunkiem, że każdy z nich zgłosi swoją wierzytelność za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych do 26 listopada 2025 roku. Po tym terminie jest to również możliwe, ale po opłaceniu zryczałtowanych kosztów z tytułu spóźnionego zgłoszenia wierzytelności, które nie są zwrotne.Teraz wyznaczony przez Sąd syndyk będzie miał pełny dostęp do księgowości spółki, rachunków bankowych oraz prawo do zarządzania całym pozostałym majątkiem. Przeprowadzony przez niego całościowy audyt majątkowy ma pomóc w bardziej efektywnym odzyskiwaniu należności. Przypomnijmy, kwota szkody wyrządzonej przez zarząd spółki wynosi ponad 125 milionów złotych.Z uwagi na dużą liczbę wierzycieli (około 7 tysięcy) oraz liczne wątki, które należy zbadać i przeanalizować, postępowanie upadłościowe Cinkciarz.pl może potrwać nawet kilka lat. Jest jednak nadzieja dla poszkodowanych na odzyskanie chociaż części swoich środków.Czy upadłość w takiej sytuacji była jedynym możliwym i dobrym rozwiązaniem?