eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyPorady finansoweSąd ogłosił upadłość Cinkciarz.pl - co to oznacza dla wierzycieli?

Sąd ogłosił upadłość Cinkciarz.pl - co to oznacza dla wierzycieli?

2025-10-29 13:06

Sąd ogłosił upadłość Cinkciarz.pl - co to oznacza dla wierzycieli?

Sąd ogłosił upadłość Cinkciarz.pl - co to oznacza dla wierzycieli? © wygenerowane przez AI

Na początku 2025 roku do sądu w Zielonej Górze wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości kantoru Cinkciarz.pl, złożony przez klienta oczekującego na zwrot środków. Sąd przychylił się do wniosku, co oznacza nowe możliwości dla wierzycieli e-kantoru w dochodzeniu roszczeń. Kluczowe jest zgłoszenie wierzytelności do 26 listopada 2025 roku poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych - po tym terminie wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Syndyk, powołany przez sąd, zyska pełny dostęp do majątku i księgowości spółki, co pozwoli na skuteczniejszą windykację należności, których wartość przekracza 125 milionów złotych.

Przeczytaj także: Upadłość konsumencka: jakie skutki dla wierzycieli?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego i kiedy ogłoszono upadłość kantoru Cinkciarz.pl.
  • Jakie prawa mają wierzyciele i jak zgłosić swoje wierzytelności.
  • Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym i możliwości odzyskania majątku.
  • Perspektywy oraz czas trwania postępowania upadłościowego Cinkciarz.pl.

Teoretycznie upadłość spółki oznacza brak szansy na odzyskanie wierzytelności, ale w praktyce sytuacja nie jest beznadziejna. Najważniejszy jest fakt, że teraz wszyscy wierzyciele mają równe szanse w dochodzeniu swoich roszczeń. Pod warunkiem, że każdy z nich zgłosi swoją wierzytelność za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych do 26 listopada 2025 roku. Po tym terminie jest to również możliwe, ale po opłaceniu zryczałtowanych kosztów z tytułu spóźnionego zgłoszenia wierzytelności, które nie są zwrotne.
Ogłoszenie upadłości Cinkciarz.pl jest szczególnie korzystne dla wierzycieli, którzy dotąd biernie obserwowali całą sytuację związaną z problemami spółki. Niektórzy pokrzywdzeni podejmowali próby wyegzekwowania swoich roszczeń, jednak ze względu na ograniczony zakres kompetencji komorników sądowych było to utrudnione - tłumaczy Przemysław Furmanek z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Teraz wyznaczony przez Sąd syndyk będzie miał pełny dostęp do księgowości spółki, rachunków bankowych oraz prawo do zarządzania całym pozostałym majątkiem. Przeprowadzony przez niego całościowy audyt majątkowy ma pomóc w bardziej efektywnym odzyskiwaniu należności. Przypomnijmy, kwota szkody wyrządzonej przez zarząd spółki wynosi ponad 125 milionów złotych.
Zadaniem syndyka jest ustalenie i spisanie posiadanego przez spółkę majątku. Nie mniej ważne jest także ustalenie majątku, który „wyszedł” ze spółki. Syndyk ma możliwość za pomocą kroków prawnych odzyskania całości lub chociaż części wyprowadzonych składników majątku. A to powinno pozwolić na większe zaspokojenie wierzycieli. - przekonuje Przemysław Furmanek z kancelarii Lege Restrukturyzacje.

Z uwagi na dużą liczbę wierzycieli (około 7 tysięcy) oraz liczne wątki, które należy zbadać i przeanalizować, postępowanie upadłościowe Cinkciarz.pl może potrwać nawet kilka lat. Jest jednak nadzieja dla poszkodowanych na odzyskanie chociaż części swoich środków.

Czy upadłość w takiej sytuacji była jedynym możliwym i dobrym rozwiązaniem?
Generalnie restrukturyzacja firmy-dłużnika jest zdecydowanie lepszą opcją dla wierzycieli niż jej upadłość. W postępowaniach upadłościowych często poziom zaspokojenia wierzycieli jest niewielki – 1-20 procent. Z kolei w ramach restrukturyzacji można liczyć na układ, który zakłada spłatę przynajmniej połowy zobowiązań. - wyjaśnia Przemysław Furmanek.
Przeczytaj także: Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu - czy TSUE rozstrzygnie wątpliwości? Odpowiedzialność podatkowa członków zarządu - czy TSUE rozstrzygnie wątpliwości?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Cinkciarz.pl, postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, upadłość firmy, odzyskiwanie wierzytelności, wierzyciele, Krajowy Rejestr Zadłużonych

Przeczytaj także

Postępowanie upadłościowe - zaliczki od wierzycieli na pokrycie kosztów

Postępowanie upadłościowe - zaliczki od wierzycieli na pokrycie kosztów

Mniej upadłości firm?

Mniej upadłości firm?

Nierówne zasady odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

Nierówne zasady odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

Postępowanie upadłościowe dla małych firm czekają zmiany

Postępowanie upadłościowe dla małych firm czekają zmiany

Ogłoszenie upadłości przez firmę a jej polisa ubezpieczeniowa

Ogłoszenie upadłości przez firmę a jej polisa ubezpieczeniowa

Dotacje unijne a upadłość firmy. Co z dofinansowaniem?

Dotacje unijne a upadłość firmy. Co z dofinansowaniem?

Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

Upadłość pracodawcy. Co może pracownik?

Upadłość konsumencka - co się zmieniło?

Upadłość konsumencka - co się zmieniło?

Upadłość czy restrukturyzacja w dobie Covid-19?

Upadłość czy restrukturyzacja w dobie Covid-19?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

Artykuły promowane

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Praca zdalna po nowelizacji Kodeksu pracy - korzyści i obowiązki

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

EUR/USD - możliwe spadki, ropa możliwe odbicie

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Dlaczego warto zamienić stare obligacje na nowe emisje?

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Seniorzy na rynku pracy - jak zmienia się zatrudnienie osób po 60. roku życia?

Seniorzy na rynku pracy - jak zmienia się zatrudnienie osób po 60. roku życia?

Podatnik.info - Twój partner w podatkach od pierwszego logowania po zwrot podatku

Podatnik.info - Twój partner w podatkach od pierwszego logowania po zwrot podatku

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Reklama w internecie, telewizji i w radio w IX 2025

Samsung Wallet z funkcją płatności: sprawdź, jak aktywować Samsung Pay

Samsung Wallet z funkcją płatności: sprawdź, jak aktywować Samsung Pay

Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa

Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

Różne paszporty, różne szanse na polskim rynku pracy

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

HONOR 400 Smart - budżetowy smartfon z AI

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: