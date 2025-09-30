eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweInflacja bez zmian - co zrobi RPP?

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

2025-09-30 14:17

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP?

Inflacja bez zmian - co zrobi RPP? © wygenerowane przez AI

Inflacja we wrześniu pozostała bez zmian wobec sierpnia i wyniosła 2,9 proc. Okazuje się, że wbrew prognozom nie wzrosła powyżej 3 proc., ale jednocześnie też nie spadła. Pozostaje zatem w górnym zakresie szerokiego celu inflacyjnego, co czyni decyzję RPP o stopach procentowych w przyszłym tygodniu trudną. Co prawda prognozy NBP wskazują na dalszy wzrost inflacji do końca roku, z drugiej strony prezydent podpisał ustawę mrożącą ceny energii do końca roku, co powinno przeciwdziałać znacznemu zaostrzeniu inflacji. W tej sytuacji wydaje się, że rada może jednak dokonać obniżki stóp. Decyzję RPP poznamy w środę 8 października.

Przeczytaj także: Inflacja wzrosła w czerwcu - koniec marzeń o obniżce stóp procentowych?

Wrześniowy szybki szacunek inflacji CPI w Polsce przyniósł wynik 2,9 proc. rok do roku, identyczny jak w sierpniu. Oznacza to, że ceny pozostały stabilne, choć ekonomiści spodziewali się lekkiego odbicia do 3,0-3,1 proc. Zaskoczeniem okazały się również dane miesięczne - konsensus rynkowy zakładał wzrost cen o 0,2 proc., podczas gdy GUS odnotował wynik dokładnie 0,0 proc. To pokazuje, że presja cenowa w krótkim terminie wyraźnie osłabła, co odsuwa obawy o przyspieszenie inflacji.

We wrześniu ceny żywności spadły w stosunku do sierpnia o 0,5 p.p., co pomogło utrzymać ceny na poziomie z sierpnia. W ujęciu rocznym żywność i napoje bezalkoholowe cały czas mocno drożeją o 4,2 proc., powyżej ogólnego poziomu inflacji. Z kolei ceny nośników energii były wyższe o 2,4 proc. rok do roku. Wpływ na inflację miał także efekt niskiej bazy sprzed roku, który ograniczał potencjalne odbicie inflacji.

Nie oznacza to jednak, że problem inflacji mamy już za sobą. Według najnowszej projekcji Narodowego Banku Polskiego inflacja w ostatnich miesiącach tego roku ponownie wzrośnie. Wynika to przede wszystkim z wyższych kosztów energii, wzrostu cen usług oraz możliwego odbicia cen żywności.

Prognozy NBP sugerują, że w drugiej połowie roku CPI może ponownie przekroczyć 3 proc. i zbliżyć się do górnej granicy pasma tolerancji. Taki scenariusz stawia przed Radą Polityki Pieniężnej trudne wyzwanie - jak prowadzić politykę pieniężną, gdy krótkoterminowe dane wskazują na stabilizację, a średnioterminowe prognozy ostrzegają przed wzrostem inflacji.

W tym kontekście decyzja o ewentualnej obniżce stóp procentowych na październikowym posiedzeniu RPP jest prawdopodobna. Z jednej strony dane GUS o inflacji dają przestrzeń do złagodzenia polityki monetarnej i cięcia kosztu pieniądza o 0,25 pkt proc. Z drugiej strony projekcje inflacyjne wskazują, że presja cenowa może powrócić. W tym kontekście ważna jest decyzja o dalszym zamrożeniu cen energii do końca roku, co wyklucza znaczący wzrost inflacji z powodu wzrostu tych cen.

Warto także pamiętać, że RPP już wielokrotnie podejmowała decyzje wbrew prognozom, obniżając stopy mimo zapowiedzi wzrostu inflacji, jak i wstrzymując się z cięciami w okresach oczekiwanego spadku cen. Ta nieprzewidywalność sprawia, że nadchodzące posiedzenie Rady będzie jednym z ważniejszych w tym roku, a decyzja w dużej mierze zależeć będzie od interpretacji ryzyk związanych z gospodarką w kolejnych kwartałach.

Autor: Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce
Przeczytaj także: Nie czas na zmiany w polityce monetarnej Nie czas na zmiany w polityce monetarnej

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: inflacja w Polsce, inflacja, RPP, stopy procentowe, wysokość stóp procentowych, obniżka stóp procentowych

Przeczytaj także

Strategia RPP wystawiona na poważną próbę

Strategia RPP wystawiona na poważną próbę

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

Kolejna obniżka stóp przez RPP - kto zyska, a kto straci?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

RPP szykuje obniżki stóp procentowych: ile możesz zyskać na racie kredytu?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na wysokość rat kredytu i zdolność kredytową?

Będzie kolejna obniżka stóp procentowych?

Będzie kolejna obniżka stóp procentowych?

Stopy procentowe w V 2025 wreszcie w dół

Stopy procentowe w V 2025 wreszcie w dół

Stopy procentowe w IV 2025 znów bez zmian

Stopy procentowe w IV 2025 znów bez zmian

RPP nie zmieniła stóp procentowych. Jakie są dalsze prognozy?

RPP nie zmieniła stóp procentowych. Jakie są dalsze prognozy?

RPP obniżyła stopy procentowe. Ile zyskają kredytobiorcy?

RPP obniżyła stopy procentowe. Ile zyskają kredytobiorcy?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Artykuły promowane

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Najbogatsi Polacy. Czym różnią się od krezusów ze świata?

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Łabędzi śpiew najlepszych lokat i kont oszczędnościowych?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

Plus rozdaje 25 GB internetu za brązowy medal Polski w siatkówce

New Delhi, Goa, Bengaluru - trzy różne oblicza Indii, trzy szanse dla polskiego biznesu

New Delhi, Goa, Bengaluru - trzy różne oblicza Indii, trzy szanse dla polskiego biznesu

Networking w rekrutacji menedżerów kluczem do ukrytego rynku pracy

Networking w rekrutacji menedżerów kluczem do ukrytego rynku pracy

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

6 najczęstszych błędów przy zawieraniu umów w życiu codziennym. Jak ich uniknąć?

6 najczęstszych błędów przy zawieraniu umów w życiu codziennym. Jak ich uniknąć?

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Zwolnienie lekarskie - dlaczego adres faktycznego pobytu na L4 jest ważny?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Ruszają testy KSeF 2.0 - jak firmy mogą się przygotować?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: