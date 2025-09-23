eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeRynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

2025-09-23 11:41

Na początku tygodnia dolar amerykański osłabił się, oddając część wcześniejszych zwyżek po posiedzeniu Fed. W gronie walut G10 ponownie negatywnie wyróżnił się jednak dolar kanadyjski, pozostający pod presją słabszej kondycji rynku pracy, niepewności handlowej oraz rosnących oczekiwań na dalsze obniżki stóp procentowych przez Bank of Canada. Notowania EURCAD silnie wczoraj urosły z poziomu 1,6175 do 1,6325.

Przeczytaj także: Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Spadek wartości dolara amerykańskiego jest zgodny ze średnioterminowym trendem. Warto zauważyć, że kilku przedstawicieli Fed – Musalem, Bostic i Hammack – prezentowało w ostatnich dniach ostrożne, "jastrzębie" podejście do kwestii dalszych cięć stóp procentowych. Pokazuje to, że mimo nasilających się nacisków ze strony "gołębiego" skrzydła, w FOMC wciąż istnieje silny blok przeciwny zbyt szybkiemu luzowaniu polityki. Na drugim biegunie znalazł się Stephen Miran, opowiadający się za agresywnym obniżaniem stóp, jednak jego stanowisko rynek traktuje jako skrajne i mało reprezentatywne.

Dziś centrum uwagi inwestorów skupia się na wystąpieniu Jerome’a Powella. Niewiele wskazuje na to, by przewodniczący Fed znacząco odbiegł od przekazu przedstawionego podczas ostatniej konferencji prasowej. Istotniejsze mogą okazać się wypowiedzi innych członków FOMC, zwłaszcza z bardziej gołębiego obozu – takich jak Austan Goolsbee czy Michelle Bowman. Uwagę rynku przyciągną również publikacje PMI w głównych gospodarkach rozwiniętych. Choć w USA odgrywają one mniejszą rolę niż badania ISM, stanowią lepszy punkt odniesienia dla porównań z Europą i Wielką Brytanią. W krótkiej perspektywie ryzyka dla dolara pozostają przesunięte w stronę dalszego osłabienia, choć dzisiejsza sesja może przynieść pewne uspokojenie i konsolidację notowań.

Notowania EUR/USD przekroczyły poziom 1,1800. Kluczowym czynnikiem dla dalszego kierunku będą dzisiejsze odczyty PMI. Szczególnie istotne będą dane z Niemiec, gdzie wskaźnik dla przemysłu ma szansę po raz pierwszy od 2022 roku osiągnąć granicę 50,0 pkt, a indeks złożony (Composite) zbliżyć się do 51,0 pkt. W ujęciu całej strefy euro oczekuje się stabilizacji – wszystkie wskaźniki powinny utrzymać się powyżej neutralnej granicy.

Po stronie komunikacji z EBC zaplanowane są wystąpienia Georga Mullera i Martina Kochera (zaliczani do "jastrzębi") oraz Piera Cipollone (uznawany za "gołębia"). Układ sił w Radzie Prezesów nie wskazuje na istotną zmianę kierunku polityki. Brak silnych impulsów wewnętrznych ogranicza potencjał euro, ale jednocześnie otoczenie rynkowe sprzyja stabilizacji wspólnej waluty i stopniowym przepływom kapitału w jej stronę. W efekcie notowania EUR/USD powinny utrzymać się w okolicach 1,1800, z możliwością umiarkowanego dalszego wzrostu w kolejnych dniach.
Przeczytaj także: Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

oprac. : Łukasz Zembik / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC nie zmienił stóp procentowych

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

OPEC+ i USA ciągną ceny ropy w dół

Tydzień naszpikowany danymi makro

Tydzień naszpikowany danymi makro

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Silna w AI, słabsza w Chinach - mieszane sygnały z wyników Nvidii

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Cook na celowniku Trumpa, ale inwestorzy patrzą na NVIDIA

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Dni wolne od pracy i kalendarz świąt 2025

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Mieszkanie, lokata, obligacje: rentowność VII 2011

Mieszkanie, lokata, obligacje: rentowność VII 2011

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Inwestycja w zielone mieszkanie: ile można zaoszczędzić i zarobić na ekologii?

Inwestycja w zielone mieszkanie: ile można zaoszczędzić i zarobić na ekologii?

Przemysł motoryzacyjny w I poł. 2025 r.: rekord eksportu części i spadek zatrudnienia

Przemysł motoryzacyjny w I poł. 2025 r.: rekord eksportu części i spadek zatrudnienia

Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Jak Millenialsi i generacja Z zmieniają postrzeganie dorosłości? Wyniki badania EY

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Praca na morskiej farmie wiatrowej - jakie wynagrodzenia czekają specjalistów?

Zalety drzwi aluminiowych w nowoczesnych projektach architektonicznych

Zalety drzwi aluminiowych w nowoczesnych projektach architektonicznych

Jak zmiana rezydencji podatkowej wpływa na dziedziczenie i prawo spadkowe?

Jak zmiana rezydencji podatkowej wpływa na dziedziczenie i prawo spadkowe?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: