Bank Millennium udostępnił Millenet Link Lite

Millenet Link Lite to nowa usługa Banku Millenium, która umożliwia firmom automatyczną wymianę plików z bankiem za pośrednictwem chmury.

Millenet Link Lite jest pierwszym na rynku rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw, które umożliwia łatwy import plików z płatnościami w oparciu o platformę OneDrive, bezpośrednio do systemu bankowości elektronicznej. Rozumiemy, że nie każdy ma dostęp do zaawansowanego zaplecza IT, dlatego postawiliśmy na prostotę i efektywność. Nasza innowacja to krok w przyszłość, który ma potencjał, aby zmienić sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi płatnościami - dodaje Krzysztof Smertyha z zespołu Millenet dla Przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Millenet Link Lite pozwala na wymianę plików za pośrednictwem usługi Microsoft Onedrive.

Banku Millennium wykorzystuje zasób chmurowy klienta jako narzędzie umożliwiające integrację z systemami finansowo-księgowymi klientów instytucjonalnych. Rozwiązanie nie wymaga od firmy instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, klient konfiguruje usługę w bankowości elektronicznej Millenet.Millenet Link Lite pozwala na wymianę plików za pośrednictwem usługi Microsoft Onedrive. Zakończył się pierwszy etap projektu, w którym bank umożliwił automatyczny import plików z płatnościami. Przedsiębiorca konfiguruje usługę w Millenecie dla Przedsiębiorstw - udziela bankowi dostępu do Onedrive, wskazuje typy plików z płatnościami, które będzie importować, wskazuje folder na Onedrive, gdzie będzie umieszczać pliki przeznaczone do importu. W kolejnym kroku umieszcza plik do importu we wskazanym wcześniej folderze. Umieszczone w folderze pliki są automatycznie importowane do Millenetu. Klient loguje się do serwisu, autoryzuje i wysyła płatności.Rozwiązanie ma wiele zalet: pobieranie pliku następuje online, a nie w sposób cykliczny, nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, jest w pełni konfigurowalne przez bankowość internetową. Brak dodatkowej aplikacji zwalnia klienta z konieczności monitorowania jej działania, zarządzania dostępami, aktualizacji itp.