Nominacje do Oscarów 2025 - które firmy zarobią najwięcej?

Już w czwartek poznamy artystów i filmy nominowane do Oscarów. W tym roku stawka wydaje się bardzo wyrównana i nie ma jednego tytułu, który mógłby zdominować ceremonię. Przyglądamy się zatem dziesięciu filmom, które mają szanse na najwięcej statuetek, zwracając przy tym uwagę na firmy stojące za ich produkcją i czerpiące z nich zyski. Polskę w oscarowym wyścigu reprezentuje polsko-duńska koprodukcja "Dziewczyna z Igłą"; kciuki będziemy także trzymać za "Prawdziwy ból", którego akcja toczy się w Polsce.

Przeczytaj także: Najlepsze horrory wg Polaków. Zwycięzcą Teksańska masakra piłą mechaniczną

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zestawienie największych światowych hitów kinowych Wyróżnienie należy się studiu A24, odpowiedzialnemu za dwa tytuły: „Brutalista” i „Sing Sing”, co podkreśla jego wszechstronność oraz konsekwentną obecność wśród faworytów nagród. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Plus udostępni pakiet All In Streaming

Już w czwartek poznamy nazwiska artystów nominowanych do najważniejszej nagrody filmowej roku - Oscara. Dzień ogłoszenia nominacji i późniejsze wręczenie statuetek to ważny moment nie tylko dla wszystkich twórców zaangażowanych w produkcję, lecz także istotne wydarzenie dla producentów oraz firm finansujących powstawanie filmów. W ostatnich latach coraz większą rolę – nierzadko kluczową podczas gali oscarowej – odgrywają platformy streamingowe, z których większość jest notowana na giełdzie. Konkurują z nimi duże wytwórnie filmowe, często wchodzące w skład rozbudowanych medialnych konglomeratów. W efekcie miłośnicy kina mogą nie tylko oglądać filmy w salach kinowych, lecz także inwestować w spółki, które je tworzą, uczestnicząc tym samym w ich ewentualnym “oscarowym” sukcesie.Przyjrzeliśmy się dziesięciu filmom z największymi szansami na nominacje. Netflix $NFLX otwiera tegoroczny wyścig musicalem „Emilia Pérez”, który zebrał świetne recenzje krytyków, umacniając pozycję streamingowego giganta. Równie imponującą reprezentację ma Warner Bros. Discovery $WBD: „Diuna: Część druga” z wytwórni Warner Bros. Pictures kontynuuje epicką sagę science fiction, a „Sing Sing” spod szyldu A24 pojawi się na platformie Max, wzmacniając ofertę zarówno w kategoriach wysokobudżetowych produkcji, jak i ambitnego kina artystycznego. Warto też zwrócić uwagę na Paramount Pictures $PARA z kontynuacją legendarnego „Gladiatora” oraz Sony Pictures $SONY z doskonale ocenionym „Konklawe” i wybitną rolą Ralpha Fiennesa, dostępnym w Stanach Zjednoczonych na platformie Peacock.Disney $DIS jest reprezentowany przez dwie produkcje, które trafią na platformę Hulu: „Anora” (uhonorowana Złotą Palmą w Cannes, w dystrybucji NEON) oraz „Prawdziwy ból” od Searchlight Pictures. Universal Pictures należące do Comcast $CMCSA wchodzi do gry z popularnym musicalem „Wicked”, który również trafi na platformę Peacock.Wyróżnienie należy się studiu A24, odpowiedzialnemu za dwa tytuły: „Brutalista” i „Sing Sing”, co podkreśla jego wszechstronność oraz konsekwentną obecność wśród faworytów nagród. Z kolei niezależna platforma MUBI stawia na oryginalne science fiction „Substancja” z niepokojącą i zapadającą w pamięć rolą Demi Moore. Wszystko to składa się na wyjątkowo zróżnicowany krajobraz oscarowy, w którym firmy notowane na giełdzie odgrywają kluczową rolę, stawiając na rozmaite formy dystrybucji i skutecznie przyciągając widzów.Trzeba jednak pamiętać, że Oscary koncentrują się na osiągnięciach artystycznych i często znacznie odbiegają od najbardziej dochodowych filmów sezonu. W 2024 roku na czele światowego box office’u znalazły się trzy tytuły: animacja „W głowie się nie mieści 2” (przychód 1,7 mld USD), „Deadpool & Wolverine” (1,34 mld USD) oraz „Moana 2” (1,01 mld USD) – wszystkie wyprodukowane przez Disneya $DIS i Marvela. Co ciekawe, w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych produkcji pojawiły się też dwa filmy typowane do oscarowych wyróżnień: „Diuna: Część druga” (5. miejsce, 714 mln USD) od Warner Bros. $WBD oraz „Wicked” (6. miejsce, 709 mln USD) dystrybuowany przez Universal Pictures $CMCSA. Pozostałe tytuły nie przebiły się do ścisłej czołówki. Ostatecznie więc walka o Oscary i walka o komercyjny sukces często toczą się na zupełnie innych polach, co wyraźnie widać w zestawieniach największych światowych hitów kinowych.