Rynek spoglada na Francję

Rynki obligacji skarbowych w strefie euro były wczoraj w trybie wzrostowym podczas gdy inwestorzy z USA byli nieobecnie z okazji Dnia Dziękczynienia. Rentowności papierów dłużnych francuskich spadały (poniżej 3 proc.) w nadziei na częściowo rozsądny kompromis budżetowy. Premier Barnier miałby zrezygnować z wyższych podatków od energii elektrycznej.

Ta ulga może dziś się utrzymać. Rynek będzie wrażliwy jednak na polityczne doniesienia. Uwaga może być również skupiona wieczornym przeglądzie ratingu Francji przez agencję SP500. W maju został on obniżony do poziomu AA-/stabilny a kolejna degradacja jest mało prawdopodobna. Choć niewykluczone, że zostanie nadana negatywna perspektywa, co może wpływać na dalsze spadki francuskiej giełdy, w tym głównego indeksu CAC40.Pewnego rodzaju wsparciem dla krótkoterminowych obligacji strefy euro stały się „gołębie” wypowiedzi członka Rady EBC Villeroya, który zasugerował, że instytucja powinna pozostać otwarta na skalę grudniowej obniżki stóp. To pewnego rodzaju przeciwwaga dla ostatnich wypowiedzi Schnabel, która zmniejszyła szanse na mocniejszy ruch w grudniu. Dziś głos zabiorą de Guindos oraz Nagel.Finalnie o tempie oraz wielkości obniżek stóp przez EBC będą decydować dane. Aktualnie oczekuje się wzrostu CPI dla strefy euro do poziomu 2,3 proc. r/r. Oprócz danych o inflacji warto obserwować ankietę EBC dotyczącą oczekiwań konsumentów. Jeśli obniżą się one będzie to pewnego rodzaju wzmocnienie argumentów „gołębi” zasiadających w europejskiej instytucji.Korekta wzrostowa na EUR/USD trwa, choć ruch w górę jest w tym momencie mocno wstrzymywany przez poziom 1,06. Nie jest wykluczone jednak, że ruch w górę nie rozwinie się bardziej w stronę 1,0660 gdzie przebiega kolejny opór horyzontalny oraz opadająca linia trendu spadkowego, który trwa od dwóch miesięcy.Francuski indeks CAC40 znajduje się od dwóch miesięcy pod presją. Po dynamicznym odbiciu na skutek sierpniowego załamania, rynek ponownie przeszedł do defensywy. Indeks nie był w stanie wyznaczyć nowego historycznego szczytu tak jak to zrobił na przykład niemiecki DAX. Regularny kanał spadkowy na francuskim benchmarku sugeruje, że notowania zmierzają w kierunku poziomu dołka z wakacji (7025 pkt.)