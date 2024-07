Nudny Powell i słabość NZD

Słowa Powella przed Komisją Bankową Sentu nie wniosły tak naprawdę nic nowego. Rynek przyjął wypowiedzi z dużym spokojem i nie doświadczyliśmy podwyższonej zmienności. Zapowiada się, że dzisiejsze drugie zeznanie Szefa Fed-u również nie wniesie nic przełomowego. Inwestorzy wyczekują na jutrzejszy raport inflacyjny z USA. SP500 oraz Nasdaq Composite urosły wczoraj o kosmetyczne 0,1 proc. a przemysłowy Dow Jones stracił taką samą wartość. EURUSD konsoliduje się tuż powyżej 1,08. Złoty jest mocny a dolar nowozelandzki osłabia się po dzisiejszej decyzji RBNZ.

Przeczytaj także: Cisza przed burzą na rynkach finansowych w końcówce tygodnia

Dziś nad ranem RBNZ postanowił utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie 5,5 proc. Dolar nowozelandzki jednak stracił wyraźnie na wartości względem głównych walut. Przyczynę należy upatrywać w tym, że bank centralny ja zapowiedział obniżki stóp procentowych już w październiku. W rzeczywistości aktualnie rynek stóp procentowych wycenia prawie dwie obniżki stóp procentowych na pozostałe trzy posiedzenia RBNZ w tym roku. Pierwsza pełna obniżka stóp jest wyceniana na jesień, a szanse na sierpniowy ruch również wzrosły obecnie do prawie 60 proc. Ta zmiana nastawienia musiała zostać zobrazowana słabszym NZD.Rozbieżność między „kiwi” a dolarem jest widoczna w obecnym stanowisku obu banków centralnych. Podczas gdy RBNZ zapowiada obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku, Fed pozostaje nieugięty, a Powell potwierdził wczoraj swoje stanowisko. Para walutowa NZD/USD dynamicznie zniżkuje od rana z poziomu 0,6130 do 0,6070 obecnie.Wczoraj o 16 czasu polskiego rozpoczęło się półroczne zeznanie prezesa Fed na temat polityki monetarnej przed Komisją Bakową Senatu USA. Powell przyznał, że Rynek pracy mniej więcej powrócił do poziomów sprzed pandemii. Padło stwierdzenie, że Fed zacznie luzować politykę monetarną w odpowiednim momencie.Powell z Fed powtórzył znaną wszystkim kwestię, że decyzje będą podejmowane co posiedzenie. Jednocześnie widzi on solidny wzrost wydatków konsumenckich, umiarkowany wzrost wydatków kapitałowych i wzrost inwestycji mieszkaniowych. Rynek pracy w opinii Fed-u jest silny ale nie przegrzany. Bankier centralny powtórzył „oklepane” zdanie, że więcej pozytywnych danych wzmocniłoby zaufanie Fed-u, że gospodarka zmierza w oczekiwanym kierunku. Szef Rezerwy Federalnej przyznał, że inflacja nie jest jedynym czynnikiem ryzyka.Jeśli chodzi o obniżkę we wrześniu, tu jest otwarta droga, ale jednocześnie wciąż istnieje wiele dwukierunkowych uprzedzeń – przyznał Powell. W tym momencie rynek podobnie wycenia szanse na wrześniową jak i grudniową obniżkę (ok 75 proc.).Rynek nie zareagował na te wypowiedzi. Kurs EUR/USD jest wciąż stabilny i znajduje się dziś rano w okolicy 1,0815.