Jak Polki oceniają swoją wiedzę finansową?

40 proc. Polek pozytywnie ocenia swoją wiedzę finansową - pokazuje badanie Mastercard "Kobiety i Finanse 2024". Najbardziej komfortowo czują się w obszarze zarządzania domowym budżetem. Jakie jeszcze wnioski płyną z tego badania?

Przeczytaj także: Budżet domowy nie sprawia nam kłopotów, ale o finansach wiemy mało

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakich obszarach finansów Polki czują się najpewniej?

Czy Polki interesują się kwestiami finansowymi?

Co jest źródłem wiedzy finansowej dla kobiet?



Teoria vs. praktyka

Nasze badanie pokazało, że kobiety deklarują wiedzę i umiejętności w obszarze finansów, jednak wielu z nich brakuje pewności siebie, aby wziąć odpowiedzialność za sprawy finansowe związane z inwestycjami czy spłatą kredytu. Obszarem, w którym Polki czują się najbardziej komfortowo jest natomiast zarządzanie domowym budżetem i na tym polu kobiety chętnie podejmują inicjatywę. Ponad połowa Polek przyznała, że samodzielnie zarządza wydatkami w domu, a 27 proc. dzieli się tym zadaniem po równo z partnerem lub partnerką. To oznacza, że w wielu polskich domach to kobiety mają decydujący głos w sprawie pieniędzy - mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak Polki oceniają swoje kompetencje finansowe? 40 proc. Polek pozytywnie ocenia swoją wiedzę finansową.

Polki łakną finansowej wiedzy

Zmiana percepcji finansów

Społeczne i psychologiczne ograniczenia przekładają się również na inne aspekty życia kobiet, np. na niższą aktywność w biznesie i mniejszą odwagę do aplikowania na wysokie stanowiska, co oddziałuje na pozycję finansową i poczucie niezależności kobiet. W zmianie percepcji istotną rolę może odegrać biznes i pracodawcy oraz programy społeczne. Jedną z naszych ambicji powinno być wspieranie u kobiet otwartej i odważnej postawy względem finansów i przedsiębiorczości, co zachęci kobiety do pokonywania własnych barier i korzystania z wiedzy i własnego potencjału – podsumowuje Marta Życińska z Mastercard.

40 proc. Polek deklaruje, że posiada wiedzę finansową - wynika z badania Mastercard przeprowadzonego wśród kobiet w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce. Swoje kompetencje Polki najlepiej oceniają w obszarach oszczędzania i w zagadnieniach dotyczących emerytury – kolejno 82 proc. i 68 proc. respondentek przyznaje, że ma wystarczającą wiedzę na ten temat. Pod względem praktycznym jednak, swobodnie radzi sobie z oszczędzaniem nieco mniej, bo 6 na 10 Polek. Ponad połowa badanych kobiet (57 proc.) pozytywnie ocenia także swój poziom zrozumienia kwestii związanych z inwestycjami, jednak tylko 37 proc. komfortowo zajmuje się tym tematem w praktyce. Podobnie wygląda kwestia kredytu hipotecznego: 51 proc. Polek deklaruje, że zna się na rzeczy, jednak mniej niż co trzecia (29 proc.) swobodnie zarządza spłatą kredytu. W praktyce, Polki najlepiej radzą sobie z szeroko rozumianym budżetowaniem (60 proc.), choć swoją znajomość tego zagadnienia pod kątem merytorycznym pozytywnie oceniła tylko połowa ankietowanych (50 proc.).Tylko 8 proc. ankietowanych kobiet stwierdziło, że w ogóle nie interesuje się kwestiami finansowymi. Natomiast już co trzecia respondentka (32 proc.) każdego dnia sprawdza swoje konto bankowe, a 57 proc. minimum raz w miesiącu weryfikuje stan oszczędności. 35 proc. Polek przyznaje, że na sprawy finansowe (m.in. planowanie budżetu, oszczędności, inwestycje) poświęca porównywalnie tyle samo czasu, co na zarządzanie innymi aspektami swojego życia. Co 10. ankietowana zadeklarowała natomiast, że jej własne finanse zajmują ją bardziej niż inne aspekty życia.Polki są także gotowe do tego, aby poszerzać swoją wiedzę finansową. 67 proc. respondentek przyznało, że szuka informacji i wskazówek, które pomogą im poprawić kompetencje finansowe. Jako główne źródło wiedzy finansowej kobiety wskazują najczęściej rodziców (42 proc.) oraz social media (36 proc.). Co trzecia (33 proc.) ankietowana stwierdziła, że ma ograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych.Z badania Mastercard wynika również, że finanse są tematem tabu wśród kobiet. 35 proc. ankietowanych Polek przyznało, że w dzieciństwie nikt nigdy nie rozmawiał z nimi o sprawach finansowych. 45 proc. uważa, że rozmowy o pieniądzach nie są powszechne w naszym kraju, a niemal połowa (47 proc.) respondentek obawia się otwarcie mówić o finansach.