Przedświąteczny tydzień

W miniony piątek dolar kontynuował umocnienie a kurs głównej pary walutowej spadł w okolice 1,08. Na Wall Street mieliśmy mieszaną sesję. Nasdaq Composite zyskał 0,2 proc., natomiast SP500 oraz Dow Jones straciły odpowiednio 0,1 proc. oraz 0,8 proc. W całym minionym tygodniu benchmarki zyskały jednak ponad 2 proc. co było pokłosiem tego, że Fed dał sygnał, że jest nadal stosunkowo „gołębi” i prawdopodobnie w tym roku obniży stopy procentowe trzy razy. Brakowało danych z USA. Pozytywnie zaskoczył indeks klimatu biznesowego Ifo dla Niemiec. W najbliższych dniach uwaga rynku będzie skupiona na piątkowych danych dotyczących raportu na temat wydatków Amerykanów.

W piątek inwestorzy otrzymali niespodziewany wzrost indeksu klimatu biznesowego Ifo z 85,7 pkt. do 87,8 pkt. Wzrost był spowodowany zarówno lepszą oceną bieżącej sytuacji biznesowej (88,1 pkt., poprzednio 86,9 pkt.), jak i bardziej pewnymi oczekiwaniami biznesowymi na kolejne sześć miesięcy (87,5 vs 84,4). Klimat biznesowy poprawił się również we wszystkich sektorach gospodarki. To ożywienie w klimacie biznesowym Ifo daje nadzieje, zwłaszcza że perspektywiczny indeks menedżerów zakupów dla sektora usług strefy euro wzrósł w ostatnich miesiącach i opuścił strefę recesji. Widać, że efekt gwałtownych podwyżek stóp procentowych przez zachodnie banki centralne, które miały miejsce ponad rok temu, obecnie zanika. Również gospodarki odczuwają ulgę w związku z niższymi cenami energii. Średnia cena dla niemieckich firm zmniejszyła się o około połowę w stosunku do poprzedniego gwałtownego wzrostu, choć nadal są znacznie wyższe niż na przykład w USA.Być może Niemiecka gospodarka wyjdzie z recesji już latem. Ciężko będzie jednak na impuls, który przyczynił by się do dynamicznego ożywienia. Liczne problemy strukturalne hamują gospodarkę, w szczególności długoterminowa erozja atrakcyjności Niemiec jako lokalizacji dla biznesu.Wracając do USA, w piątek brakowało danych makro. Dziś poznamy dziś indeks aktywności krajowej Chicago Fed, aktywność produkcyjną Dallas Fed i sprzedaż nowych domów. We wtorek opublikowane zostaną dane na temat zamówień na dobra trwałe oraz ceny domów S&P CaseShiller i zaufanie konsumentów Conference Board. W środę kalendarz makro jest ubogi. W czwartek zostanie zaprezentowany trzeci i ostatni odczyt PKB za czwarty kwartał 2023 roku. Konsensus rynkowy wynosi 3,2 proc. kw/kw w ujęciu rocznym, bez zmian w porównaniu z drugim szacunkiem. Poznamy również liczbę nowych bezrobotnych, sprzedaż domów oraz ostateczny odczyt marcowego nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan.W piątek, mimo, że będzie to w wielu krajach dzień wolny, pojawi się kilka publikacji danych. Poznamy ważny deflator PCE za luty, a konsensus rynkowy wynosi 0,4 proc. m/m lub 2,5 proc. r/r. Bazowy deflator PCE, który nie obejmuje żywności i energii, ma wynieść 0,3 proc. m/m lub 2,8 proc. r/r. Poznamy również dochody osobiste i wydatki osobiste Amerykanów