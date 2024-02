Boom na AI wciąż trwa

Wczorajszy raport na temat wyników głównego przedstawiciela branży sztucznej inteligencji (Nvidia) przewyższył szacunki. Akcje w handlu posesyjnym wzrosły o ponad 9 proc. niwelując spadki z tego tygodnia. Inwestorzy również mogli zapoznać się z „minutkami” z ostatniego posiedzenia FOMC, z którego wynika, że urzędnicy nie spieszą się z obniżką stóp procentowych. Kurs EUR/USD wyrównuje dziś rano maksima ustanowione we wtorek. Na Wall Street widoczne było odbicie pod koniec sesji. Indeksy Dow Jones oraz SP500 zamknęły się na niewielkim plusie (0,13 proc.) a Nasdaq Composite stracił ostatecznie 0,32 proc.

W protokole z posiedzenia FOMC w dniach 30-31 stycznia większość urzędników zauważyła ryzyko zbyt szybkiego złagodzenia nastawienia polityki pieniężnej i podkreśliła znaczenie uważnej oceny napływających danych w celu określenia, czy inflacja trwale spada do 2 proc. Wskazano również na ryzyko zatrzymania postępu w kierunku stabilności cen. Było również kilka głosów odmiennych, które popierały wcześniejsze łagodzenie warunków monetarnych. Wskazano na ryzyko dla gospodarki wynikające ze zbyt długiego oczekiwania na obniżkę stóp procentowych. Przedstawiciele Fed-u zasugerowali, że właściwe byłoby rozpoczęcie dyskusji na temat spowolnienia tempa redukcji bilansu na następnym posiedzeniu.Na koniec dnia EUR/USD był w okolicach 1,0820 a dziś rano wzrosty są kontynuowane. Notowania znajdują się obecnie w okolicy wtorkowego szczytu na 1,0835. Rentowności 2-letnich obligacji USA zyskiwały wczoraj w godzinach popołudniowych i aktualnie znajdują się w okolicach 4,65 proc.Drugim wydarzeniem dnia, które nieco zdominowało atencję rynku, były wyniki kwartalne spółki Nvidia – przedstawiciela branży sztucznej inteligencji. Wyniki ponownie wypadły powyżej oczekiwań Wall Street. Spółka osiągnęła sprzedaż w wysokości 22,1 mld USD w trzymiesięcznym okresie kończącym się w zeszłym miesiącu, o 265 proc. wyższą niż w tym samym kwartale rok wcześniej i znacznie powyżej średnich szacunków analityków na poziomie 20,4 mld USD. Dochód netto firmy w czwartym kwartale w wysokości 12,3 mld USD spowodował oszałamiający wzrost zysku rok do roku o 769 proc., a skorygowany zysk na akcję w wysokości 5,16 USD pobił szacunki na poziomie 4,59 USD. To trzeci kwartał z rzędu ponadprzeciętnych rezultatów. Spółka podała również, że spodziewa się 24 miliardów dolarów przychodów w bieżącym kwartale (prognozy wskazywały 22.2 mld USD). Przede wszystkim na uwagę zasługuje wzrost o 409 proc. (18,4 mld USD) sprzedaży w dziale Datacenter, zajmującym się sztuczną inteligencją. Akcje spółki wzrosły w handlu posesyjnym o ponad 9 proc., co zniwelowało spadki notowań z ostatnich dni, głównie z wtorku.