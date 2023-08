Nowy rok szkolny i nowe wydatki: kilka tysięcy złotych na korepetycje

Nowy rok szkolny można już właściwie uznać za rozpoczęty. Tradycyjnie już nadejście września oznacza dla budżetu domowego dodatkowe wydatki. I nie chodzi tu wyłącznie o wyprawkę szkolną, podręczniki, ubezpieczenie czy klasowe składki, ale również o korepetycje. Jak duża rzesza rodziców zdecyduje się wysłać dziecko na "korki" i ile to będzie kosztować? Odpowiedzi na to pytanie udziela raport Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości”.

Przeczytaj także: Zajęcia pozalekcyjne uderzają po kieszeni

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy polscy rodzice będą posyłać dzieci na korepetycje?

Z jakimi wydatkami z budżetu domowego wiążą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne?

Którzy z korepetytorów cieszą się największym wzięciem?

Na płatne korepetycje nie zdecyduje się 39 proc. rodziców – mówi Renata Wrzaskowska, Ekspert ds. Projektów Marketingowych z Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku. – W tej grupie przeważali mieszkańcy dużych miast powyżej 250 tys. osób (57 proc.), co może świadczyć np. o lepszym dostępie do bezpłatnych zajęć wyrównujących wiedzę dzieci. Odpowiedź „nie” była również częściej obserwowana wśród rodziców z wykształceniem wyższym (52 proc.), w związku z czym można przypuszczać, że w przypadku trudności osoby te są w stanie pomóc dzieciom na własną rękę i nie czują potrzeby wynajmowania korepetytora. Pod względem zarobków tę odpowiedź najczęściej wybierali ojcowie i matki zarabiający od 2000 do 2999 i między 3000 a 3999 zł netto (w obu przypadkach po 61 proc. wskazań).

Kliknij, aby powiekszyć fot. De Visu - Fotolia.com 55 proc. rodziców zamierza posłać dziecko na płatne korepetycje Roczne wydatki na korepetycje przekraczają nawet 4000 zł na jedno dziecko

Roczne wydatki na korepetycje przekraczają nawet 4000 zł na jedno dziecko

Jak wskazują wyniki naszego badania, płatne korepetycje tylko dla jednego dziecka wiążą się ze sporym wydatkiem ze strony rodzica. Na szczęście może im w tym pomóc finansowanie zewnętrzne np. w postaci kredytu gotówkowego równoratka z ratą, która nie wzrośnie na kwotę 5000, 10 000 lub 15 000 zł lub kredytu gotówkowego online nawet do 5000 zł i prowizją 0 zł z kodem „szkoła” - komentuje Renata Wrzaskowska z Santander Consumer Banku. – To jednak jeszcze nie wszystko. Warto w końcu pamiętać, że po pandemii wiele takich zajęć, np. z j. obcych, realizowanych jest w formie zdalnej, co wymusza posiadanie odpowiedniego sprzętu. W tego typu zakupach związanych z nauką pomoże rodzicom kredyt ratalny czy celowy online z elastycznym okresem kredytowania nawet do 50 miesięcy, dzięki czemu wysokość rat można dopasować do swoich potrzeb. Warta uwagi jest również karta ratalna ze stałą spłatą, za pomocą której można kupować co się chce i gdzie się chce, i spłacać zawsze tę samą kwotę, ustaloną na starcie lub internetowy odnawialny limit kredytowy, w ramach którego zakupy również można rozłożyć na dogodne raty.

Przeczytaj także: Zajęcia pozaszkolne wybieraj z głową

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym Santander Consumer Bank postanowił sprawdzić, ilu rodziców zamierza posłać swoje dzieci na płatne korepetycje. Jak wynika z raportu „Polaków Portfel Własny: edukacja przyszłości” odsetek ten wyniósł 55 proc. W grupie tej dominowały kobiety (70 proc. wskazań wśród matek vs 38 proc. ojców) i mieszkańcy małych miast do 50 tys. osób (73 proc.). Pod względem dochodu byli to rodzice z zarobkami od 5000 zł netto w górę (76 proc. zarabiających między 5000 a 6999 zł na rękę oraz 78 proc. od 7000 i więcej zł netto miesięcznie).Na jakich przedmiotach będą mogli zarobić korepetytorzy w roku szkolnym 2023/24 ? Według wskazań rodziców będzie to głównie angielski lub inny język obcy (83 proc.) i matematyka (57 proc.). Na kolejnym miejscu znalazła się fizyka (16 proc.), a jeszcze dalej j. polski (9 proc.) i chemia (6 proc.).Odsetek rodziców sięgających po płatne korepetycje dla swoich dzieci nie zmienił się znacznie od ubiegłego roku (wtedy planowało je 57 proc. z nich). W związku z tym Santander Consumer Bank postanowił zapytać opiekunów również o to, jakie obciążenie dla rocznego budżetu rodziny stanowiły wydatki związane z płatnymi zajęciami wyrównawczymi w przeliczeniu na jedną pociechę w roku szkolnym 2022/2023. Wyniki nie napawają optymizmem. Co czwarty rodzic przeznaczał na ten cel od 1001 do 2000 zł rocznie (24 proc.). W tej grupie znalazł się duży odsetek zarabiających od 2000 do 2999 zł netto (38 proc.).Dalej znalazła się suma w granicach od 2001 do 3000 zł (22 proc.), którą wskazało 95 proc. rodziców zarabiających poniżej 2000 zł netto miesięcznie. To samo miejsce zajął przedział od 4000 zł na rękę w górę (22 proc.). W tej grupie było najwięcej opiekunów zarabiających od 7000 zł netto w górę (46 proc.). Co piąty rodzic wskazał, że na płatne korepetycje jednego dziecka w ciągu całego roku szkolnego wydał mniejszą sumę – do 1000 zł (20 proc.). Wśród nich było najwięcej zarabiających od 2000 do 2999 i od 3000 do 3999 zł netto (kolejno 38 i 37 proc.).