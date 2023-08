Negatywnych nastrojów ciąg dalszy

Obawy o dalsze podwyżki stóp przez Fed oraz problemy gospodarki Chińskiej są na ten moment głównymi czynnikami, które odpowiadają za negatywne nastroje na rynkach akcyjnych. Amerykańskie indeksy kontynuują korektę spadkową, amerykańskie obligacje 10-letnie urosły (rentowności) do najwyższego poziomu od października 2022 roku i znalazły się o włos od wyjścia na poziom nienotowany od 2007 roku.

Wczoraj dolar amerykański nie uległ większej zmianie. Para EUR/USD cały czas jest notowania w obrębie poziomu 1,09. W krótkim terminie dominują spadki, jednak w średnim wciąż dominująca jest tendencja wzrostowa. Dziś zabraknie danych z USA. Te wczorajsze z rynku pracy w niewielkim stopniu wpłynęły na zmienność. Dziś o 11: poznamy finalne dane na temat inflacji w strefie euro, które ewentualnie mogą wprowadzić nieco ożywienia w wycenie wspólnej waluty. W przyszłym tygodniu uwaga inwestorów będzie skupiona na danych PMI z Europy oraz z USA a także na Sympozjum w Jackson Hole. Po cichu rynek będzie liczył na nowe wiadomości i zmianę retoryki przez Powella, choć prawdopodobnie powtórzy to, co usłyszeliśmy po lipcowym posiedzeniu.Sporo dzieje się w Chinach. Juan spadł do 16 letniego minimum względem dolara amerykańskiego. To efekt szeregu rozczarowujących danych gospodarczych i negatywnych wiadomości sektora nieruchomości oraz równoległego sektora bankowego. Mowa tu o słabych liczbach przedstawiających aktywność realną i dane kredytowe, inflację CPI spadającą poniżej zera, rosnące ryzyko niewypłacalności dużego dewelopera oraz brak płatności za wysokodochodowe produkty inwestycyjne przez jednego z największych chińskich prywatnych menedżerów majątkowych. W Państwie Środka prywatne firmy zarządzające majątkiem i firmy powiernicze są kluczowymi graczami w chińskim systemie równoległego systemu bankowego, który zapewnia finansowanie deweloperom nieruchomości, wśród innych oferowanych przez nich produktów inwestycyjnych i pożyczek. Przedłużające się załamanie na rynku mieszkaniowym wywołało obecnie obawy rynku dotyczące tego systemu, który jest w dużej mierze nieprzejrzysty.W świetle ostatnich spadków na rynku, bank centralny Chin zasilił płynność poprzez operacje otwartego rynku w ciągu ostatnich trzech dni, starając się pomóc ustabilizować rynki. „Zastrzyki” były największe od lutego tego roku. Nastąpiło to po tym, jak we wtorek PBoC obniżył 7-dniową stopę reverse repo o 10 pb do 1,8 proc., a średnioterminową stopę pożyczkową (MLF) o 15 pb do 2,5 proc.Aby przeciwdziałać presji na juana, PBoC kontynuował ustalanie dziennego fixingu, który był znacznie silniejszy od oczekiwań rynkowych. Bank centralny ogłosił również dodatkową sprzedaż weksli w Hongkongu w celu zwiększenia płynności waluty na rynkach zagranicznych w tym tygodniu. Kurs USD/CNY przesunął się zdecydowanie w górę i przebił wczoraj poziom 7,31 z poziomu 7,20 w zeszłym tygodniu, choć w dalszej części sesji gwałtownie spadł w kierunku 7,28 po informacji, że chińskie władze nakazały bankom państwowym sprzedaż dolarów w celu wsparcia CNY.