Nowe roczne maksimum EUR/USD

S&P 500 (+1,33 proc.) i średnia przemysłowa Dow Jonesa (+1,14 proc.) osiągnęły wczoraj swe najwyższe poziomy od lutego. Nasdaq Composite (+1,99 proc.) pozostawał tuż poniżej swoich lokalnych maksimów z początku lutego i końca marca. Na giełdach Azji i Oceanii przeważył dziś wzrosty głównych indeksów. Największy - o 1,2 proc. - notował japoński Nikkei 225.

Przeczytaj także: Kurs BTC/USD osiągnął 30000 USD

Przeczytaj także: Świąteczne wyciszenie na rynkach

Swe nowe historyczne maksimum osiągnął dziś rano francuski CAC 40 (+0,24 proc. ok. godz. 9:30).Na GPW WIG-20 rósł dziś ok. godz. 9:35 o 0,84 proc. osiągając najwyższy poziom od ponad miesiąca. sWIG-80 atakował poziom swego lokalnego – „przedwojennego” - szczytu ze stycznia 2022 (+0,36 proc.). Wśród indeksów sektorowych swe nowe cykliczne maksima ustanawiały dziś rano WIG-Budownictwo i WIG-Nieruchomości. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe przynajmniej rocznej maksima osiągnęły dziś rano kursy akcji spółek Kruk i Santander Bank Polska. Wśród składników mWIG-u 40 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś ceny akcji spółek Develia, Dom Development oraz Budimex. Wśród składników sWIG-u 80 najwyżej od przynajmniej roku były dziś notowania spółek Atal, Action, Enter Air i Mirbud.Zmiany cen kontraktów na główne surowce były dziś rano stosunkowo małe. Ciągle raczej nie jest oczywiste, czy ceny ropy naftowej – pobudzone niedawną decyzją OPEC+ o redukcji skali wydobycia - przełamały poziomy oporów wyznaczane przez szczyty z minionych 5 miesięcy (dziś ok. godz. 9:10 WTI +0,12 proc., Brent -0,1 proc.). Cena kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub) na NYMEX-ie balansowała tuż nad poziomem swego ustanowionego tydzień temu w okolicach 2 USD/mmBtu najniższego poziomu od września 2020. Cena złota czaiła się tuż poniżej poziomów swoich historycznych szczytów z sierpnia 2008 i marca 2022. Warto obserwować cenę kontraktów na pszenicę na CBOT, która zbliżała się do swego osiągniętego w marcu najniższego poziomu od lipcu 2021.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła w minionym tygodniu do najniższego poziomu od września ub.r., ale nie zdołała kontynuować tego spadku i w ciągu minionego tygodnia wróciła powyżej poziomu 3,4 proc. Rentowność 10-latek polskiego rzędu rosła w okresie minionych 3 tygodni i dziś rano wynosiła 6,202 proc.Kurs EUR/USD przełamał wczoraj poziom oporu wyznaczany tuż powyżej 1,10 USD przez szczyt z początku lutego i dziś rano kontynuował zwyżkę (1,10667 +0,19 proc. ok. godz. 9:00) osiągając najwyższy poziom od roku. Swój najwyższy poziom w historii osiągnął kurs euro względem tureckiej liry.Zmiany kursów głównych walut względem polskiego złotego były dziś rano niewielkie (ok. godz. 9:05 EUR/PLN +0,09 proc., USD/PLN -0,09 proc.), ale warto zwrócić uwagę na to, że cena amerykańskiego dolara osiągnęła dziś nowe roczne minimum.Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w połowie marca przełamał kluczowy poziom oporu wyznaczany w okolicach 250000 USD przez swego maksima z sierpnia ub.r. i lutego br., kontynuował dziś rano zwyżkę zbliżając się do najwyższego od 11 miesięcy poziomu 31000 USD (+2,17 proc. ok. godz. 8:50). Rozmiary opuszczonej przez kurs BTC/USD górą w marcu br. 9-miesięcznej formacji „odwróconej głowy z ramionami” utworzonej pomiędzy poziomami ok. 15000 USD i 25000 USD sugerują, że celem rozpoczętej w listopadzie ub.r. średnioterminowej zwyżki powinny być okolice poziomu 40000 USD.