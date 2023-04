500 plus dla niesamodzielnych z wyższym progiem dochodowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 1 marca zwiększył się próg dochodowy uprawniający do otrzymania świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Teraz wynosi on 2157,80 zł brutto.

Wraz z tegoroczną waloryzacją zmienia się kwota graniczna, na podstawie której ustala się prawo i wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Od 1 marca wynosi ona 2157,80 zł brutto, czyli jest wyższa o ponad 261 zł niż dotychczas - informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

fot. mat. prasowe Wyższy próg dochodowy do świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych Próg dochodowy wynosi teraz 2157,80 zł brutto.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500 plus?

Prawo do świadczenia zależy również od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł – dodaje rzeczniczka.

Nie zawsze będzie to pełne 500 zł

Świadczenie uzupełniające nie zawsze będzie wypłacone w pełnej wysokości 500 zł. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł – tłumaczy Kopczyńska.

Zmiana progu dochodowego nie oznacza, że osoby już pobierające 500 plus dla osób niesamodzielnych muszą od nowa ubiegać się o to świadczenie. Nie ma takiej potrzeby, natomiast wniosek o to świadczenie należy złożyć, jeśli upłynął okres, na który została orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji lub jeśli nowy próg dochodowy obecnie pozwala na uzyskanie świadczenia, do którego wcześniej nie było prawa.Świadczenie uzupełniające mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.Świadczenia finansowane ze środków publicznych to np. emerytury czy renty wypłacane przez ZUS, KRUS i inne organy emerytalne. Do tej grupy zaliczają się również świadczenia z pomocy społecznej o charakterze innym niż jednorazowe, np. zasiłki stałe, dodatek mieszkaniowy. Natomiast nie wlicza się do dochodu np. dodatku i zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku kombatanckiego czy też ryczałtu energetycznego. Do dochodu nie jest wliczana również renta rodzinna przyznana osobom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.Zgodnie z powyższą informacją takie świadczenie będzie przysługiwało jako różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. I tak, np. jeżeli suma pobieranych świadczeń w marcu będzie wynosić 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł brutto.