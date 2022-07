Trwa słabość WIG-Górnictwo

Amerykański rynek akcji zdołał zamknąć wtorkową sesję wzrostami S&P 500 (+0,16 proc.) i Nasdaq Composite (+1,75 proc.), ale średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła (-0,42 proc.). Swe nowe cykliczne minima osiągnęły wczoraj kanadyjski S&P/TSX Composite (-1,02 proc.) oraz brazylijska Bovespa (-0,32 proc.).

Przeczytaj także: Spokojny początek tygodnia i ciekawa druga połowa

Przeczytaj także: Nadal słabną na GPW akcje banków

Na rynkach akcji Azji i Oceanii dziś rano przeważała słabość. Najsilniej tracił tajwański TAIEX (-2,53 proc.), który osiągnął najniższy poziom od końca 2020 roku. Najniżej od ponad 2 lat był dziś malezyjski KLCI (-1,17 proc.).Po wczorajszych silnych spadkach dziś rano odbijały w górę główne indeksy rynków akcji w Europie (DAX +1,51 proc., CAC 40 +1,43 proc. ok. 9:30).WIG-20 spadł minimalnie poniżej wczorajszego 1,5-rocznego minimum, ale później próbował zwyżkować (+0,55 proc. ok. 9:30). Nadal bardzo słaby był WIG-Górnictwo, który na początku środowej sesji spadał o ponad 3,5 proc. osiągając najniższy poziom od listopada 2020. O ponad 2,5 proc. taniały zarówno akcje KGHM jak i JSW i Bogdanki.Rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych pozostawała dziś rano poniżej poziomu 3 proc.Po wczorajszym tąpnięciu o ok. 10 proc. do najniższego poziomu od ponad 1,5 miesiąca ceny ropy naftowej odbijały dziś w górę o 1,5-2 proc. Swe nowe cykliczne minima zaliczyły dziś na COMEX-ie ceny miedzi i srebra.Po wczorajszym tąpnięciu do najniższego poziomu od 2002 roku, dziś rano kurs EUR/USD pozostawał stabilny (-0,04 proc.). Kurs euro wobec szwajcarskiego franka pozostawał poniżej parytetu i był dziś rano najniższy od stycznia 2015.Kurs USD/PLN był dziś rano (4,6419, +0,42 proc.) o krok od osiągnięcia historycznego maksimum z października 2000 roku (4,732). Kurs EUR/PLN zwyżkował ok. 9:10 o 0,3 proc.Kurs Bitcoina względem USD nadal oscyluje wokół poziomu 20000 USD (ważnego, bo to stanowiący potencjalne wsparcie, szczyt hossy z grudnia 2017 roku). Po wczorajszym powrocie powyżej 20000 USD dziś rano kurs BTC/USD spadał o 1,07 proc.