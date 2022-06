Rynki surowców słabną

Po wczorajszych wzrostach cen akcji w USA (S&P 500 +0,95 proc., DJIA +0,64 proc., Nasdaq Composite +1,62 proc.) zwyżka indeksów giełdowych była kontynuowana dziś w Azji i Oceanii, gdzie dziś wzrosły główne indeksy wszystkich najważniejszych rynków. Najsilniejszy wzrost – o +2,43 proc. – notował koreański Kospi.

Warto zauważyć, że o ile wczoraj koniunktura giełdowa w USA się zauważalnie poprawiła, o tyle do nowych przynajmniej rocznych minimów spadły wczoraj główne indeksy rynków akcji w Kanadzie, Brazylii i Chile. Wydaje się, że to zjawisko wiąże się z obserwowaną w ostatnich dniach zauważalną słabością, która pojawiała się na rynkach surowców.Wczoraj spadły ceny kontraktów na wszystkie zboża i „surowce miękkie” („soft commodities”). W przypadku kontraktów na owies i olej rzepakowy ceny po spadku o ponad 7 proc. osiągnęły najniższe poziomu od ok. 3 kwartałów.Nadal taniała miedź, której cena na COMEX-ie osiągnęła dziś rano najniższy poziom od 16 miesięcy.Ceny ropy naftowej utrzymywały się – po ostatnich spadkach – poniżej poziomu 110 dolarów za baryłkę (WTI 104,16 USD, Brent 109,81 USD).To osłabienie obserwowane na rynkach surowców pozytywnie wpływało na rynki obligacji skarbowych. Wczoraj rentowność 10-latek polskiego rządu spadła po raz trzeci z rzędu osiągając poziom niższy niż 7 proc. Jeszcze we wtorek rentowność polskich 10-latek przekraczała 8 proc. i była najwyższa od ponad 20 lat.Amerykański dolar trzeci dzień z rzędu lekko słabł wobec japońskiego jena (USD/JPY -0,34 proc.).Kurs złotego nie wykazywał dziś rano większych zmian (EUR/PLN +0,16 proc., USD/PLN +0,12 proc.).Bitcoin nadal trzymał się powyżej poziomu 20000 USD (+0,64 proc.).Europejskie rynki akcji otworzyły się dziś w większości na ostrożnych plusach (DAX +0,09 proc., CAC 40 +0,73 proc. ok. 9:30). WIG-20 rósł na początku sesji o 0,24 proc.