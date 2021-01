5 milionów osób korzysta z kart kredytowych

Według danych BIK na polskim rynku jest otwartych 6,3 mln rachunków kart kredytowych, z których korzysta 5 milionów osób. W ciągu jedenastu miesięcy 2020 roku banki wydały 674 mln kart kredytowych, o niemal połowę mniej niż w 2019 roku. Powodem trendu spadkowego może być zmiana strategii i wydawanie kart tylko znanym bankowi klientom.

Niegdyś karta kredytowa była sprzedawana jako element innej transakcji, np. przy udzielaniu kredytu hipotecznego w ramach tzw. cross sellingu, a często wręcz warunkowała daną transakcję. Obecne regulacje odnośnie kredytu hipotecznego wykluczają tego typu uwarunkowanie. Innym powodem niższego wydawnictwa kart może być duży spadek stawek interchange, co istotnie obniżyło opłacalność tego produktu z perspektywy banku – tłumaczy prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK.

Karty kredytowe popularnym środkiem płatniczym w internecie

Choć, jak wspomniano we wstępie, kart kredytowych wydano w 2020 roku mniej niż w 2019, i choć rośnie popularność mobilnych form płatności, takich jak BLIK, Apple Pay czy Google Pay, to karty kredytowe wciąż są powszechnym sposobem płatności za zakupy internetowe.Z obserwacji BIK wynika, że od 2018 roku liczba klientów używających ten środek płatniczy prawie się nie zmieniła. Podobnie, na porównywalnym poziomie, utrzymuje się liczba kart z saldem powyżej 200 złotych. W 2018 r. takich aktywnych kart było to 3,72 mln, w 2019 r. 3,95 mln, a w listopadzie 2020 r. to 3,65 mln sztuk.W ciągu 11 miesięcy 2020 r. otwarto blisko 674 mln rachunków kart kredytowych z limitem prawie 4 mld zł. W listopadzie 2020 r. banki wydały 55,8 tys. kart kredytowych z łącznym limitem 322 mln zł. Średnio miesięcznie w 2020 r. wydawano 61 tys. kart kredytowych , co oznacza spadek w stosunku do 2019 r. o 40%.Trend spadkowy widoczny był już od początku 2020 r. Jednym z powodów tego zjawiska może być przyjęta przez większość banków strategia koncentracji wydawnictwa kart tylko na segmencie klientów znanych bankowi.Szkodowość kart kredytowych mierzona BIK Indeksem Jakości Portfela Kart Kredytowych wynosiła w listopadzie 2020 r. 2,7%. Plasuje to zatem karty na drugim miejscu w porównaniu do szkodowości kredytów gotówkowych (3,65%). Limity kartowe należą do jednych z bardziej ryzykownych produktów kredytowych, stąd naturalna ostrożność do ich przyznawania przez banki nowym, nieznanym dotychczas klientom, co jest istotne zwłaszcza w okresie niepewności wywołanej pandemią.Kartami kredytowym chętnie płacimy za zakupy w sieci. Od 1 stycznia 2021 roku nowym wymogiem przy tego rodzaju płatnościach jest tzw. podwójne uwierzytelnienie podczas autoryzacji transakcji.Obowiązek tzw. silnego uwierzytelniania klientów przy dokonywaniu płatności kartą w internecie na terenie Unii Europejskiej wchodzi w ramach nowych przepisów unijnej dyrektywy ds. usług płatniczych (PSD2). Nowe wymogi mają na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa klientów podczas dokonywania płatności kartą on-line. Przepisy narzuciły bankom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sklepach internetowych konieczność przygotowania się do zmian i dostosowania swoich systemów do nowych wymagań.Dla użytkowników kart kredytowych ważna jest świadomość, że każda instytucja proponuje zróżnicowane sposoby potwierdzania transakcji. Banki informują swoich klientów o nowych sposobach potwierdzania transakcji kartą w internecie. Jednak warto samodzielnie skontaktować się ze swoim bankiem i upewnić się, jakie określił metody autoryzacji przy płatnościach w intrenecie. Będzie to także okazja, by zweryfikować swoje dane kontaktowe i hasła podawane w bankach, by już od nowego roku spokojnie płacić kartą za zakupy przez internet.