Ile kosztuje laptop dla dziecka? Jaki sprzęt przyda mu się w nauce?

W marcu br. polscy uczniowie z dnia na dzień zostali zmuszeni do przestawienia się na zdalny tryb nauczania. I wprawdzie rządzący zapowiedzieli, że od 1 września wszystko wróci do normy i dzieci uczyć będą się stacjonarnie, to nie wykluczyli również możliwości powrotu do nauki w domu. To w przypadku niektórych rodzin oznaczać będzie nieuchronną konieczność wyposażenia najmłodszych w niezbędny sprzęt. Ile kosztuje laptop dla dziecka? Jaką sumę pochłoną słuchawki, monitor i fotel biurowy? Odpowiedzi na te pytania udzielają eksperci hapipożyczek.

Komputer, słuchawki z mikrofonem, wygodny fotel biurowy, monitor, czytnik e-booków czy smartwatch to sprzęt, który może przydać się uczniowi niezależnie od tego, czy nauka toczyć się będzie w szkole, czy też w domu. Oto, jaki budżet warto mieć w zanadrzu, aby móc w niego wyposażyć latorośl.Laptop, który sprosta wymaganiom nauki w szkole podstawowej czy średniej, nie musi być na szczęście drogi. Standardowe szkolne zadania nie wymagają bowiem parametrów z górnej półki. Do codziennej nauki wystarczający jest np. przeciętny model z przekątną 15,6 cala. Jak podają eksperci hapipożyczek, jest to wydatek rzęduDo codziennej nauki niezbędne będą też wygodne słuchawki, dzięki którym dziecko będzie mogło swobodnie oglądać filmy edukacyjne lub lekcje online . To szczególnie ważne, jeżeli mamy więcej dzieci lub dziecko nie ma własnego pokoju do nauki. Wybierając słuchawki, zwróćmy też uwagę, żeby ich głośność nie przekraczała 85dB, która jest bezpieczna dla nawet najmłodszych uszu. Najlepsze będą słuchawki nauszne, których nie trzeba wkładać do środka ucha. Model z mikrofonem pozwoli swobodnie prowadzić rozmowy online lub nagrywać dźwięki. Koszt słuchawek w zależności od modelu to średnioAby zapewnić dziecku komfortowe warunki nauki przy komputerze, warto zainwestować w wygodny fotel z odpowiednim podparciem dla ciągle rosnącego kręgosłupa. Najlepszym wyborem będzie model obrotowy z regulowaną wysokością oparcia oraz siedziska. Przydadzą się także podłokietniki, które wymuszą odpowiednią pozycję przy biurku. Bardzo wygodnym rozwiązaniem są proste fotele gamingowe, które nie tylko wyglądają designersko, ale są także skonstruowane w bardzo ergonomiczny sposób, zapewniający wygodne warunki nawet podczas długich godzin spędzanych przy komputerze. Na taki fotel powinniśmy przygotować odPodczas zakupów warto zwrócić także uwagę na dodatkowy monitor do laptopa, który pozwoli uzyskać większą przestrzeń roboczą i zapewni odpowiednią postawę szyjnego odcinka kręgosłupa. Dobrej jakości monitor kupimy już odAby zapewnić dziecku dostęp do nieograniczonej biblioteki i zachęcić tym samym do czytania, rozważmy zakup czytnika e-booków, którego średnia cena to ok.. Do ciekawych gadżetów należy też smartwatch, czyli elektroniczny zegarek monitorujący aktywność fizyczną i motywujący do ruchu. Kupimy go już nawet zaPodsumowując, z wyliczeń ekspertów hapipożyczek wynika, że podstawowa wersja sprzętu elektronicznego, czyli zakup słuchawek oraz laptopa dla dziecka to wydatek rzędu 1000-1550 złotych. Jeżeli zdecydujemy się dodatkowo na fotel, monitor oraz inne gadżety rozwijające umiejętności i pasje dziecka to najbogatsza wersja wyniesie. Nie warto jednak na tym oszczędzać, ponieważ tego rodzaju wyprawka różni się od standardowego zestawu wymienianych co roku zeszytów, długopisów i książek, i posłuży dziecku przez co najmniej kilka lat edukacji.