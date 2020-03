BIK: kredyty konsumpcyjne ulubionym produktem kobiet

314,24 mld zł. Taką kwotę mają do spłacenia Polki z tytułu posiadanych kredytów, przy czym ponad 40% tego długu należy do pań wieku 35-44 lata - wynika z opracowanej przez BIK analizy "Portret kredytowy Polki 2020". Okazuje się również, że "ulubionym" produktem pań są kredyty konsumpcyjne. Kobiety, pomimo nieco mniejszego ukredytowienia niż mężczyźni (47% vs 50%) w spłacie zobowiązań charakteryzują się większą terminowością niż kredytobiorcy płci męskiej.

- Naturalnym zjawiskiem, występującym równolegle na rynku kredytowym jest z jednej strony wysoki udział kredytów konsumpcyjnych, dominujących pod względem liczby, a z drugiej – kredytów mieszkaniowych, wyróżniających się w zakresie wartości – mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy BIK. - Kredyty konsumpcyjne, którymi są zarówno kredyty ratalne jak i gotówkowe zaciągane są w związku z finansowaniem zakupów sprzętu RTV, AGD, samochodów oraz finansowania innych bieżących potrzeb związanych z codziennym życiem. Średnia kwota zaciąganego kredytu konsumpcyjnego w 2019 r. wynosiła 11,9 tys. zł. Natomiast decyzja o zakupie nieruchomości jest bardzo poważną decyzją, na wiele lat. Często zakup nieruchomości jest wspierany wysokim długoterminowym kredytem bankowym (średnia wartość zaciąganego kredytu mieszkaniowego w 2019 r. wynosiła 272,86 tys. zł). Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że kredyty konsumpcyjne zaciągane są często przez pojedynczych kredytobiorców, a w przypadku kredytów mieszkaniowych dominuje dwóch lub więcej współkredytobiorców.

Kredyty najczęściej po 30-tce i przed 50-tką

- Na taką strukturę ukredytowienia wpływ ma kilka czynników, m.in. wiek określający najwyższą aktywność zawodową, a tym samym najwyższe dochody i najwyższa zdolność kredytową. Ponadto w tym wieku występują największe potrzeby konsumpcyjne, choćby związane z utrzymaniem rodziny, oraz mieszkaniowe, często realizowane ze wsparciem kredytowym - tłumaczy prof. Waldemar Rogowski - Warto podkreślić, że grupa ta charakteryzuje się terminowym regulowaniem swoich zobowiązań - udział kredytów opóźnionych w tej grupie wynosi ok. 6% podczas gdy młodsze panie, w wieku 18-24 lata, mają udział w opóźnieniach ponad 10% a nieco starsze (45 – 54 lata) 6,3%.



Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez BIK, u schyłku stycznia bieżącego roku w posiadaniu Polek znajdowało się 14,14 mln czynnych zobowiązań, w tym kredytów konsumpcyjnych, mieszkaniowych, limitów i kart kredytowych, o łącznej wartości 314,24 mld zł. 44% wszystkich znajdujących się na koncie polskich kobiet produktów kredytowych stanowiły kredyty konsumpcyjne. Z kolei największy udział w całkowitej wartości zadłużenia (71%) posiadały kredyty, które Polki zaciągnęły na zakup mieszkania Zdecydowanie wartym podkreślenia jest fakt, że kobiety są liderkami pod względem terminowości regulowania posiadanych zobowiązań. W grupie 1,12 mln kredytobiorców opóźniających się o ponad 90-dni ze spłatą kredytu, panie stanowią 45% mniejszość - pisze BIK.Analizując przekrój wiekowy Polek posiadających czynny produkt kredytowy, można zauważyć duże zróżnicowanie. Najbardziej ukredytowione są panie wieku 35 – 44 lata - prawie sześć na dziesięć kobiet w tym wieku (58,9%) posiada czynny produkt kredytowy (kredyt lub pożyczkę). One też posiadają najwięcej produktów kredytowych o łącznej wartości do spłaty 127,0 mld zł., co stanowi 40,4% zadłużenia kredytowego wszystkich kobiet. Średnia kwota do spłaty w tej grupie kobiet wynosi 70,4 tys. zł.