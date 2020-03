Nie brakuje chętnych na pożyczki online

Cyfryzacja dotyka właściwie każdą dziedzinę naszego życia i sfera finansowa nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Potwierdzeniem tego może być chociażby badanie zrealizowane przez Kantar Millward Brown dla firmy Wonga, z którego wynika że już blisko 6 na 10 Polaków przy wyborze pożyczki korzysta z internetu. I to zarówno w celu porównania ofert, jak zaciągnięcia zobowiązania.

Pożyczki online zaciąga już co 7. Polak



Rola internetu i nowych technologii systematycznie rośnie. Naturalne jest, że wkraczają one również do sektora finansowego. W większość przypadków internet służy do pozyskiwania informacji i porównywania ofert. W przyszłości możemy się spodziewać, że odsetek osób zaciągających pożyczki online będzie rósł – już teraz ten kanał wybiera prawie co trzeci Polak. Sprzyja temu m.in. rozwój oraz dostępność technologii, a także zmiany preferencji i nawyków klientów, którzy coraz bardziej cenią oszczędność czasu oraz wygodę, jaką one dają - zauważa Aneta Gergont-Gałązka, dyrektor departamentu marketingu w Wonga Polska.

Pożyczki online wygodniejsze i bardziej przejrzyste

Co Polacy sądzą o braniu pożyczek przez online? Co piąty Polak uważa że pożyczki online są wygodniejsze, ponieważ nie traci się czasu na wizytę w oddziale.



Polacy doceniają usługi online, co w dużej mierze wynika z doświadczenia oraz coraz większej powszechności tego typu usług. Trzeba jednak zaznaczyć, że wraz z tym wzrostem rośnie także obawa o cyberbezpieczeństwo w sieci, na co zwraca uwagę aż 40 proc. ankietowanych. Dlatego warto wybierać znane i doświadczone firmy oraz zadbać o swoją wiedzę w tym obszarze. Między innymi z tego powodu na platformie edukacyjnej Kapitalni.org stale rozwijamy bazę wiedzy na ten temat, nasze badania pokazują bowiem, że coraz więcej osób chce samodzielnie się edukować - zauważa Aneta Gergont-Gałązka z Wonga Polska.

Dane Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego wskazują, że dodatkowe finansowanie potrzebne nam jest przeważnie w przypadku pojawienia się niespodziewanych wydatków. Pożyczane przez Polaków pieniądze służą najczęściej finansowaniu remontu mieszkania , zakupu samochodu lub kosztów leczenia. Rzadziej pożytkujemy je na zakup sprzętu RTV i AGD.W badaniu zleconym przez Wonga firma Kantar Millward Brown przyjrzała się, jakie znaczenie przy zaciąganiu pożyczek ma internet.Prawie 60 proc. Polaków wykorzystuje internet w trakcie brania pożyczki. 28 proc. korzysta z sieci już na samym początku i szuka w niej większości informacji, a następnie udaje się do oddziału, żeby sfinalizować umowę. W przypadku 15 proc. badanych cały proces – od szukania najlepszej oferty, po zaciągniecie pożyczki – odbywa się w całości online. Bezpośrednio do oddziału – z całkowitym pominięciem internetu – preferuje wybrać się co piąty ankietowany. Co ciekawe, tylko 4 proc. w trakcie szukania najlepszej oferty pożyczki radzi się znajomych lub rodziny.Jak wynika z badania Wonga Polska, 33 proc. ankietowanych uważa, że oferty pożyczek online są dużo bardziej przejrzyste i czytelniej prezentowane niż w oddziale instytucji finansowej. Natomiast zdaniem 32 proc. w sieci są one również korzystniejsze. Wśród zalet pożyczek online ankietowani docenili wygodę i oszczędność czasu – głównie dzięki ograniczeniu konieczności wizyty w oddziale oraz możliwości łatwego sprawdzenia opinii innych użytkowników o danej ofercie czy instytucji. Co warto zauważyć, aż 55 proc. ankietowanych nie uważa, że wizyta w oddziale zaowocuje lepszym wyborem oferty. Nie liczą też na rady sprzedawców, ani nie cenią możliwości rozmowy z nimi.