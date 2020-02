Jak pokolenie Y zarabia na komunikatorach internetowych, YouTube i sieciach społecznościowych

Według danych własnych firmy Admitad, w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2019 roku, osoby prowadzące działalność w kanałach nowych mediów (blogi, komunikatory, sieci społecznościowe, YouTube, fora internetowe) zarobiły na promocji produktów finansowych ponad 2,7 miliona złotych, czyli prawie 3 razy więcej niż rok wcześniej.

Reklamodawcy z branży Fintech, cały czas testują nowe kanały marketingowe. Szczególnie ciekawe dla takich klientów są w ostatnim czasie messengery, grupy w sieciach społecznościowych, portale tematyczne i oczywiście blogi, które cechują się wysokim poziomem zaangażowania użytkowników i dotarciem poprzez natywną formę reklamy. Dla przykładu post o nowym produkcie bankowym umieszczony na tematycznym fanpage na FB ma spore szanse na dotarcie do użytkownika, który otwierając aplikację, zwraca o wiele większą uwagę na wiadomości w jego spersonalizowanym news feed niż na tradycyjne banery reklamowe. W sieciach partnerskich banki mają możliwość docierania do swojej zainteresowanej grupy odbiorców przez setki różnych kanałów medialnych na raz, płacąc jedynie za docelowy efekt - założenie konta, udzieloną pożyczkę czy zamówioną kartę - mówi Eugeniusz Gusakovski, country manager Polski.

Produkty, których promocja w mediach społecznościowych jest najbardziej dochodowa

Zarabianie na nowych mediach

Największym dochodem cieszą się blogerzy i właściciele grup oraz fanpage'ów w sieciach społecznościowych: w zadanym okresie wygenerowały one odpowiednio 850 tysięcy i 1,2 miliona złotych. W 2019 roku dużą rolę w promocji produktów finansowych zaczęły odgrywać komunikatory - posiadacze kanałów na takich platformach jak Telegram zarobili w sektorze produktów finansowych ponad 500 tysięcy złotych.Z produktów i usług finansowych na pierwszym miejscu pod względem opłacalności dla wydawców znajdują się karty kredytowe, kredyty, pożyczki i mikropożyczki.Wydawcy wygenerowali najwięcej dochodu w 2019 roku na promocji w sieciach społecznościowych produktów i usług finansowych - kart bankowych i kredytowych, mikropożyczek konsumenckich i pożyczek (w ciągu 9 miesięcy przyniosły one właścicielom blogów, grup w komunikatorach społecznościowych i kanałów na YouTube ponad 1,8 milionów złotych.Drugie miejsce pod względem popularności zajęły towary importowane z Chin. Na zamówieniach zagranicznych produktów chińskich wydawcom udało się zarobić 1,7 miliona złotych. Wreszcie, na trzecim miejscu znalazły się odzież i obuwie - na tym sektorze wydawcy zarobili ponad 1,1 miliona złotych.Według danych własnych firmy Admitad, mniej niż 10% blogerów i influencerów posiadających kanały w nowych mediach współpracuje bezpośrednio z reklamodawcami. Zdecydowana większość zarabia na swoich witrynach internetowych współpracując z sieciami partnerskimi: przede wszystkim ze względu na różnorodność dostępnych reklamodawców i produktów oraz ograniczoną dokumentację (jedna umowa z sieciami partnerskimi, jednolity format płatności).W nowych mediach blogerzy i mikroinfluencerzy mocno dopasowują swoje treści reklamowe do kontekstu: od recenzji usług i produktów, po specjalistyczne kanały z ofertami rabatowymi i przydatnymi aplikacjami. Platformy sieci partnerskich oferują wydawcom także różne narzędzia ułatwiające zarabianie na swoich odbiorcach: kupony i kody promocyjne, rozszerzenia do przeglądarki, API, chatboty itp.Z danych Admitad wynika, że najbardziej aktywną grupą odbiorców w nowych kanałach medialnych są ludzie urodzeni w latach 1980-1996 (tak zwane "pokolenie Y"). Średni wiek wydawców w kategorii kanałów YouTube wynosi 31 lat, zaś w przypadku komunikatorów (kanały, czaty) jest to 28 lat.