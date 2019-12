IZFiA: PPK to niewątpliwy sukces

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są sukcesem, za którym stoją zarówno ich autorzy, jak i pracodawcy oraz usługodawcy finansowi - ogłosiła IZFiA. Jej zdaniem, stworzenie systemu umożliwiającego długoterminowe gromadzenie oszczędności oraz uczestnictwo na poziomie 46% w grupie docelowej (osoby do 55 roku życia) to niewątpliwe powody do zadowolenia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Laurent Hamels - Fotolia.com PPK to sukces? Zdaniem IZFiA pierwszy etap wdrożenia PPK należy uznać za udany.

– Przed kilku laty rozmawialiśmy o potrzebie stworzenia polskiego systemu oszczędności długookresowych ekscytując się rozwiązaniami KiwiSavera, czy NEST-a, a dziś, po sprawnym utworzeniu i uruchomieniu PPK, którego głównym, bezdyskusyjnym beneficjentem jest pracownik, oraz ustaleniu realistycznych rozwiązań towarzyszących przyszłości OFE, umiemy dostrzec, jak wiele udało nam się osiągnąć – zauważa Małgorzata Rusewicz, wiceprezes IZFiA.

– PPK to najlepszy w Polsce produkt do kumulowania oszczędności z przeznaczeniem emerytalnym. Tani, prosty, efektywny i dostosowany do indywidualnych potrzeb. Warto na niego chuchać i dmuchać. Oceniając realistycznie, a więc po rozsądnym namyśle, pierwszy etap wdrożenia programu powinniśmy docenić to, co wspólnie udało nam się zrobić. Nie możemy jednak zapominać, że kolejne etapy wdrożenia będą coraz trudniejsze. Mniejsi pracodawcy mają zdecydowanie mniej zasobów do aktywnego wprowadzania planów w swoich firmach. Mogą to jednak zrobić, jeśli będziemy umieli do nich dotrzeć oraz sprawnie im pomóc. Szczęśliwie konstrukcja systemu, w którego centrum znajduje się pracownik, nie pozwala łatwo dezawuować jego wartości – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, wiceprezes IZFiA.

Jak pisze IZFiA, to, co udało się PPK, pozostaje w zgodzie z wynikami badań zrealizowanych jeszcze przed ich wdrożeniem, w których to Polacy w większości pozytywnie odnieśli się do nowych rozwiązań w zakresie oszczędzania przy wsparciu firm i państwa.Faktem pozostają jednak głosy rozczarowania w związku z nieosiągnięciem zakładanego w ocenie skutków regulacji (OSR) ustawy o PPK, 75-procentowego poziomu partycypacji. Jak jednak podkreśla IZFiA, nie uwzględniają one ani okresu, jaki potrzebny jest na rozwój programu, ani specyficznych warunków, w których został uruchomiony, ani też jego znaczenia w realizacji społecznego interesu, jakim jest budowa krajowego kapitału służącego rozwojowi gospodarczemu i finansowemu zabezpieczeniu przyszłości emerytalnej polskiego społeczeństwa.Pierwszy etap wdrożenia PPK należy uznać za udany - pisze IZFiA i dodaje, że przed wszystkimi interesariuszami staje teraz zadanie rozwoju systemu, dbanie o jego stabilność i trwałą atrakcyjność dla uczestników. Doświadczenia pokazują, że tam, gdzie pracodawcy rozumieją, że PPK są narzędziem pozwalającym łączyć swoje długoterminowe interesy z długoterminowymi interesami pracowników, oraz umieją to dobrze zakomunikować przy aktywnym współudziale związków zawodowych, partycypacja często przekracza docelowe 75%.IZFiA wskazuje również, że światowe wdrożenia okołoemerytalnych programów oszczędzania pokazują wzrost liczby uczestników z upływem czasu. Zakłada również, że podobne zjawisko da o sobie znać również w naszym kraju, a tempo wzrostu będzie zależało od współpracy i zaangażowania instytucji publicznych, prywatnych oraz partnerów społecznych. PPK z dotychczasowym wynikiem 46% uczestnictwa w grupie osób do 55 roku życia, a więc tych, którzy mają szansę wykorzystać oferowane im narzędzie w dłuższym czasie, jest wielkim kapitałem do wykorzystania.Jeśli doświadczenia tych pracowników z oszczędzania będą dobre, a istnieją obiektywne przesłanki, że tak się stanie, to zostaną oni najlepszymi rzecznikami tego rozwiązania i pociągną za sobą innych - pisze IZFiA.