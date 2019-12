Ceny prądu 2020 będą wyższe. Ile płaciliśmy, ile zapłacimy?

Ceny prądu to temat, który co jakiś czas rozpala opinię publiczną. Tak właśnie dzieje się teraz. Minister Emilewicz ujawniła właśnie, że w najbliższym czasie czekają nas podwyżki rzędu 5-7%. Ile płaciliśmy za energię elektryczną ostatnio i czego możemy się spodziewać?

A jak ceny prądu wyglądają obecnie?

fot. mat. prasowe Ceny prądu w Europie Patrząc na mapę można widzimy, że koszt zakupu 1 kWh w Polsce jest jednym z najniższych w Europie.

Warto wiedzieć

W Polsce ustalanie ceny prądu dotyczy dwóch obszarów. Pierwszym z nich jest dystrybucja prądu, czyli opłaty za jego dostarczanie. Dotyczy on zarówno klientów indywidualnych jak i firm. Drugim jest sprzedaż prądu i dotyczy przede wszystkim klientów indywidualnych. Suma opłat z tych dwóch obszarów składa się na wysokość naszych rachunków za prąd.

Ceny prądu dla firm

O ile wzrosną ceny prądu dla firm w 2020 roku?

Z danych przedstawionych przez OptimalEnergy.pl wynika, że najwyższe rachunki za prąd płaciliśmy w roku 2012. Od tego czasu ceny prądu utrzymywały się na względnie stałym poziomie. Na najwyższe rachunki muszą być przygotowani klienci Energi, z kolei najniższe stawki proponuje Enea – w minionym roku różnica pomiędzy tymi dwoma dostawcami przewyższała 160 złotych rocznie.Na przestrzeni ostatnich lat udział kosztów związanych ze sprzedażą prądu systematycznie maleje w naszych rachunkach. W 2012 roku wynosił on średnio 51,44%, w 2018 roku było to już tylko 45,10%.Pomimo jednak, że ceny prądu są obecnie mniejszym obciążeniem niż przed kilku laty, Polacy i tak uważają je za zbyt wygórowane. W minionym roku za „raczej wysokie” lub „wysokie” uznawało je 76,5% badanych, w 2012 roku takich wskazań było 83,7%.Jak donosi OptimalEnergy.pl, w bieżącym roku płacimy średnio 63 grosze za 1 kWh. Najmniej płacą klienci działającej na terenie stolicy firmy Innogy, a najwięcej firmy Energa. Obowiązujące w Polsce ceny prądu są jednymi z najniższych z najniższych w Europie. I tak np. energia elektryczna kosztuje nas dwukrotnie mniej niż Niemców.Dane te napawać mogą optymizmem, ale jedynie do czasu, gdy zestawi się je z przeciętnymi zarobkami. Okazuje się bowiem, że średnie wynagrodzenie w naszym kraju w znaczny stopniu ogranicza nasze możliwości zakupowe – na dwukrotnie wyższą ilość kWh pozwolić może sobie przeciętnie zarabiający Francuz, a Niemiec kupi o 23% więcej od statystycznego Polaka. Gorzej on nas wypada tylko 7 krajów.Nie sposób jednak nie podkreślić, że rok 2019 przyniósł istotną ingerencję władzy w wolny rynek. Zamrożenie ceny prądu w połączeniu z obniżeniem opłat za dystrybucję spowodowały, że rachunki za elektryczność były niższe. Obecnie wyższe ceny węgla, koszty związane z emisją CO2 i konieczność inwestowania w nowe moce wytwórcze powodują, że w kolejnych latach wyższe ceny prądu będą nieuniknione – pisze OptimalEnergy.pl.Rynek energii dla przedsiębiorców, czyli tych, którzy rozliczają się w grupach taryfowych o symbolu C, B oraz A, nie jest regulowany. Ceny prądy ustalane są w sposób indywidualny. Sytuacja wygląda w identyczny sposób jak np. na rynku usług telekomunikacyjnych, gdzie każdy właściciel firmy wybiera ofertę u dowolnego operatora sieci komórkowej, ustalając indywidualne rabaty czy dodatkowe zniżki na telefon. Tak samo wygląda to na rynku energii elektrycznej.Warto przy tym podkreślić, że ceny prądu, które oferowano firmom na przestrzeni ostatnich trzech lat, sukcesywnie rosły. W praktyce może to oznaczać coraz większą opłacalność umów na 24 i 36 miesięcy z gwarancją stałej ceny w trakcie obowiązywania umowy. Z jednej strony w chwili podpisania umowy otrzymujemy bardzo atrakcyjną cenę zakupu 1 MWh, dodatkowo zabezpieczamy się przed nieuniknionym wzrostem cen w przyszłości. Dzięki temu w zdecydowanie lepszy sposób możemy zaplanować swoje wydatki związane z zarządzaniem energią. Rosnące ceny do emisji CO2 czy wyższe ceny zakupu prądu na Towarowej Giełdzie Energii w porównaniu do poprzednich lat wskazują jednoznacznie, że przedsiębiorcy zapłacą za 1 MWh energii elektrycznej czynnej nawet 40% więcej niż w roku bieżącym.Czy to oznacza, że ceny prądu dla firm wzrosną 40%? Na szczęście nie. Jak bowiem przypomina OptimalEnergy.pl, medialne komentarze na temat gwałtownego wzrostu cen odnoszą się do części, którą płacimy sprzedawcy prądu. W uproszczeniu można przyjąć tak samo jak dla gospodarstw domowych, że jest to 50% wysokości rachunku za prąd. Drugą część stanowi dystrybucja (przesył) energii. Wiele wskazuje na to, że opłaty wynikające z dostarczenia nam prądu do firm również wzrosną, ale z pewnością nie będą one aż tak bardzo odczuwalne jak te związane ze sprzedażą prądu.Wszystko zależy od obecnych stawek za prąd. Jeśli zmieniliśmy sprzedawcę w roku 2016, gdzie cena za kWh w taryfie C11 wynosiła 230 zł (0,23 zł/kWh netto) to dziś trudno będzie liczyć na ofertę z ceną poniżej 320 zł za MWh (0,32 zł/kWh netto) energii elektrycznej czynnej.