4 kroki, które poprawią ci zdolność kredytową

Jeśli planujesz zakup mieszkania czy samochodu, powinieneś pamiętać, że w ustaleniu twojej zdolności kredytowej bank podpierać się będzie oceną wielu kwestii. Jeszcze przed złożeniem wniosku kredytowego, warto się zastanowić, czy któregoś z parametrów nie można podreperować, zwiększając tym samym szanse na uzyskanie finansowania.

Spłacaj zobowiązania terminowo

Pozbądź się nieużywanych kart kredytowych i zbędnych obciążeń



- Nawet zupełnie nieużywane karty kredytowe mogą obniżać naszą zdolność kredytową. Nie liczy się to, czy i w jakim stopniu korzystamy z przyznanych nam na karcie środków, ale to, jaki jest maksymalny limit pozostający do naszej dyspozycji. Tak samo jest w przypadku limitu w rachunkach rozliczeniowo-oszczędnościowych – wyjaśnia Monika Charamsa, Prezes Bancovo.pl.



Kliknij, aby powiekszyć fot. adam88xx - Fotolia.com Jak poprawić zdolność kredytową? Ubiegając się o kredyt warto przede wszystkim pamiętać o terminowym regulowaniu wszystkich rachunków.

Uporządkuj swój BIK

Nie zmieniaj zbyt często pracy

- Na naszej platformie Klient otrzymuje propozycje pożyczek, dopasowane m.in. do formy zatrudnienia. Automatyczna analiza wszystkich danych podanych w wniosku Klienta pozwala na zaprezentowanie mu najbardziej optymalnych ofert dosłownie w kilka minut. Dzięki temu bardzo szybko, bez chodzenia od banku do banku, dowiemy się jak oceniana jest nasza zdolność kredytowa przez różne instytucje finansowe – mówi Monika Charamsa z Bancovo.pl.



Inne źródła dochodów akceptowane przez banki

Posiadanie zdolności kredytowej to jeden z warunków koniecznych do uzyskania kredytu. Bank kalkuluje ją na podstawie dochodów kredytobiorcy uwzględniając przy tym koszty, jakie ponosi w związku z utrzymaniem oraz obsługą posiadanych zobowiązań, w tym kredytów, kart kredytowych czy limitów w koncie. Koszty utrzymania to koszty stałe, których wysokość uzależniona jest od liczby osób składających się na gospodarstwo domowe. Z punktu widzenia banku istotne może okazać się także to, czy osoba wnioskująca o kredyt posiada samochód, polisy ubezpieczeniowe, jak również zasądzone alimenty.Ubiegając się o kredyt warto przede wszystkim pamiętać o terminowym regulowaniu wszystkich rachunków. Jest to o tyle istotne, że jakiekolwiek opóźnienia w spłacaniu zobowiązań z pewnością zadziałają na naszą niekorzyść.Warto pamiętać, że również karty kredytowe i limity w koncie mają wpływ na naszą zdolność kredytową Bywa, że informacja o spłaceniu kredytu w całości dociera z opóźnieniem z banku do Biura Informacji Kredytowej (BIK). To z kolei może stanowić problem przy analizie wniosku kredytowego. Jeśli sami sprawdzimy swój status w BIK i odkryjemy, że są w nim jakieś nieaktualne zapisy, możemy domagać się aktualizacji lub naciskać na bank, aby wysłał stosowne informacje o spłaconym kredycie.Banki w różny sposób traktują poszczególne źródła dochodu. Preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony, ale w różnych bankach podejście może być odmienne. Istotny może być też czas jaki już przepracowaliśmy u obecnego pracodawcy, ponieważ jest świadectwem regularności i stabilności uzyskiwanych dochodów.To ostatnie kryterium jest często trudne do spełnienia dla osób uzyskujących dochód z własnej działalności gospodarczej, dlatego często wymaga się od nich potwierdzenia dochodu uzyskanego w ciągu 12 lub nawet 24 miesięcy. Istotne będzie też to, w jaki sposób regulujemy nasze zobowiązania urzędowe np. wobec Urzędu Skarbowego czy ZUS. Nawet niewielkie opóźnienia w płaceniu podatków czy składek mogą działać na naszą niekorzyść.Przychód z wynajmu nieruchomości może być dochodem uzupełniającym. Mowa tu o umowach zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym od co najmniej 6 lub 12 miesięcy. W zależności od sposobu opodatkowania tego dochodu i od tego, kto (najemca czy właściciel) opłaca koszty utrzymania mieszkania, będzie zmieniać się wysokość dochodu, który bank przyjmie do obliczenia zdolności kredytowej.Banki akceptują również renty i emerytury przyznane na czas nieokreślony.