Zobacz, jak karta kredytowa obniża zdolność kredytową

Dane BIK wskazują, że ilość wydanych od początku roku kart kredytowych jest o niemal 23% wyższa niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wzrosty dotyczą wszystkich przedziałów kwotowych, co jest wyraźnym sygnałem, że z plastików nie wahają się skorzystać również osoby o niższych dochodach. Wszyscy użytkownicy kart powinni jednak pamiętać, że ich posiadanie może skutecznie obniżyć zdolność kredytową - przy 10 tys. zł limitu na karcie bank obetnie proponowaną nam kwotę kredytu mieszkaniowego o nawet 42 tys. zł.

2019 to rok kart kredytowych?

- Choć karty kredytowe są wygodnym sposobem na uzyskanie dodatkowej gotówki, to należy pamiętać, że stanowią kolejne zobowiązanie wobec banku. W związku z tym, nawet te nieużywane, dawno zapomniane karty, które tylko zbierają kurz na półce, mogą w przyszłości popsuć nasze plany kredytowe. Należy więc podchodzić do nich rozsądnie. Mimo, że banki często same namawiają klientów na karty kredytowe, więc jest to łatwy do pozyskania bufor gotówkowy, nie przyjmujmy następnych, w kolejnych placówkach. Uważajmy też przy ustalaniu limitów, w przyszłości mogą one zaważyć na wyniku rozmów z bankiem przy procesie kredytowym – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zdolność kredytowa bez i z kartą kredytową Posiadanie karty kredytowej z limitem 10 tys. zł obniża możliwą do pożyczenia od banku kwotę o od 4,59% do 7,55%. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Karta kredytowa może podnieść obciążenia miesięczne gospodarstwa nawet o 500 zł

- Banki zazwyczaj przyjmują od 2,6% do 5% limitu ustalonego na karcie kredytowej jako miesięczne obciążenie przy przeliczaniu zdolności kredytowej. To oznacza, że jeżeli posiadamy kartę z limitem do 10.000 zł, to bank wyliczy, że nasze miesięczne koszty są nawet o 260-500 zł wyższe niż gdybyśmy takiej karty nie posiadali. Jeżeli tych kart posiadamy więcej, to koszty jeszcze się namnażają. Przy najgorszym scenariuszu możemy nawet nie otrzymać kredytu hipotecznego. Jeżeli już mamy karty kredytowe, to dobrze jest sprawdzić swoją zdolność kredytową i zawczasu zlikwidować te karty, które negatywnie na nią wpływają – dodaje Katarzyna Dmowska.

Bank przyzna nam nawet o 42 tys. zł niższy kredyt

Z danych opublikowanych przez BIK wynika, że siódmy miesiąc tego roku był kolejnym, w którym odnotowano rekordową wręcz ilość wydanych kart kredytowych. Banki rozdały aż 107,6 tys. plastików z limitami o łącznej wartości 622 mln zł. W ujęciu ilościowym mamy zatem roczny wzrost na poziomie 34,3%, pod względem wartościowym jest to 27,0%. Wzrosty nie są jednak żadnym ewenementem - widoczne są również w zbiorczych danych za wszystkie 7 miesięcy br. Od początku stycznia do końca lipca banki wydały o 22,9% więcej kart niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.Przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę wiele czynników. Jednym z nich jest posiadanie kart kredytowych i wysokość ustalonych na nich limitów. Mają one bowiem bezpośredni wpływ na wysokość miesięcznych obciążeń gospodarstwa domowego, czyli jednego z głównych czynników decydujących o wysokości przyznanego kredytu.Eksperci z ANG Spółdzielni wyliczyli na podstawie trzech przykładowych, dostępnych na rynku ofert, jak takie dodatkowe obciążenie wpłynie na zdolność kredytową pary, której dochód wynosi 6 tys. zł netto miesięcznie. Okazuje się, że posiadanie karty kredytowej z limitem 10 tys. zł obniża możliwą do pożyczenia od banku kwotę o od 4,59% do 7,55%. To nawet o 42 tys. zł mniej niż gdybyśmy takiej karty nie wyrabiali.