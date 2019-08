Europa paktami stoi

Napięcia handlowe, spowalniający wzrost globalny i luzowanie banków centralnych są głównymi tematami dla ryków finansowych, choć bez rozwoju nowych wątków w ciągu ostatnich 24 godzin, stąd obserwowany spokój. Przerywnikami są polityczne negocjacje w Wielkiej Brytanii i Włoszech, które ciągną w górę funta, a dla euro są neutralne.

Funt jest wyżej z połączenia informacji dotyczących brexitu oraz przełamań technicznych poziomów (które doskonale sprawdzają się do potęgowania reakcji). Lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zwołał spotkanie z członkami innych partii opozycyjnych, by przedyskutować sposoby na zablokowanie planów rządu odnośnie bezumownego brexitu (jeśli UE nie ugnie się żądaniom Londynu). Na spotkaniu ustalono, że preferowaną ścieżką będzie forsowanie ustawy, która ograniczy opcje rządu. Rynek reaguje pozytywnie, gdyż zakłada, że Corbynowi i reszcie uda się zatryzmać premiera Borisa Johnsona przed grą va banque z Brukselą, w efekcie najgorszy scenariusz dla brexitu przestanie być najbardziej prawdopodobny. Gdzie tkwi haczyk? Cały ten optymizm opiera się na założeniu, że partie w parlamencie będą w stanie ze sobą beztarciowo współpracować. Problem w tym, że to nie pierwszy raz, kiedy Wielka Brytania stoi przed widmem chaotycznego brexitu, co mobilizuje posłów do zwarcia szyków. Ostatnim razem, kiedy w Westminsterze głosowano nad różnymi opcjami uniknięcia bezumownego brexitu, żadne rozwiązanie nie zyskało poparcia większości. Tak bywa z dbaniem o dobro Wielkiej Brytanii, że posłowie widzą to dobro na różne sposoby. Stąd nie mogę pozbyć się wątpliwości, że kiedy w przyszłym tygodniu posłowie wrócą do obrad, niekoniecznie pomysł bezumownego rozstania z UE trafi do kosza. Ryzyko chaosu po 31 października pozostaje wysokie i funt jeszcze nie raz w ciągu tych dwóch miesięcy to poczuje.Poza tym nie widać nic szczególnego na rynku. Napięcia handlowe, spowalniający wzrost globalny i luzowanie banków centralnych są głównymi tematami, choć bez rozwoju nowych wątków. Mamy trochę szumu związanego z włoską polityką, gdzie negocjacje Ruchu 5 Gwiazd i Partii Demokratycznej mają swoje lepsze i gorsze odsłony. Wczoraj rozmowy wisiały na włosku, kiedy R5G wstrzymała rozmowy do czasu, aż PD nie zaakceptuje pozostania Conte na stanowisku premiera. PD jest przeciwna nominacji Conte, uważając go za niedoświadczonego polityka i niespójnego z jego apelami od odcięcie się od dotychczasowego rządu. Ale wieczorna tura negocjacji według źródeł była już „w dobrym klimacie” i rozmowy mają być kontynuowane w środę. Obu partiom zależy na utworzeniu koalicji, ponieważ alternatywą najprawdopodobniej byłyby szybkie wybory. Sondaże sugerują, że ten wynik byłby korzystny dla Ligi, a ze szkodą dla R5G. Rynek obecnie nie widzi zagrożenia w zamieszaniu politycznym we Włoszech, wciąż mając nadzieję, że odsunięcie od władzy eurosceptycznie Ligi (czy poprzez zawiązanie koalicji R5G/PD, czy przez nowe wybory) będzie netto lepsze dla UE.