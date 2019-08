Zawieszenie działalności po sezonie zaprzepaści szanse na kredyt?

Informacje napływające z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej dowodzą, że w minionym roku na zawieszenie działalności zdecydowało się przeszło 300 tys. polskich firm. Wstrzymanie się od aktywności biznesowej w okresie, w którym przedsiębiorca nie uzyskuje przychodów, zwalnia go z obowiązku płacenia składek zdrowotnych oraz podatków. Warto jednak pamiętać, że wznowienie działalności po okresie zawieszenia, w banku traktowane jest jako rozpoczęcie jej od nowa, a to może oznaczać problemy z uzyskaniem kredytu.

Brak konieczności opłacania składek do ZUS i Urzędu Skarbowego

- Od ubiegłego roku nie obowiązuje górny limit zawieszenia działalności, musi to być jednak okres co najmniej 30 dni. Dzięki podjęciu takiej decyzji, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do odprowadzania składek do ZUS, co jest dla niego oczywiście sporą oszczędnością, ale wiąże się także z mniej korzystnymi skutkami. W ten sposób rezygnujemy z prawa do ubezpieczenia zdrowotnego, a czas zawieszenia działalności nie wlicza się później do okresu składkowego, jaki uprawnia przedsiębiorcę do emerytury – mówi Paweł Mazur z ANG Biznes.

Problemy z uzyskaniem kredytu w banku

- Banki traktują ponowne odwieszenie działalności jako nową datę rozpoczęcia jej funkcjonowania na rynku. Staż firmy krótszy niż 12 miesięcy uważany jest przez nie za zbyt krótki do prawidłowego wyliczenia zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. W związku z tym najprawdopodobniej spotkamy się w banku z odmową udzielenia kredytu – dodaje Paweł Mazur.

Zawieszenie działalności to krok, na który decydują się przede wszystkim firmy działające sezonowo, które nie odnotowują przychodów przez cały rok. Dobrym przykładem jest tu np. agroturystyka, której aktywność ogranicza się zwykle do kilku letnich miesięcy na przestrzeni roku. Czy jednak zawieszenie działalności zawsze jest najlepszym rozwiązaniem?Jak już wspomniano we wstępie, w 2018 roku na zawieszenie działalności zdecydowało się 307 999 firm. Motywacją do podjęcia takiej decyzji jest w głównej mierze zwolnienie się z obowiązku opłacania comiesięcznych składek zdrowotnych oraz danin dla fiskusa.Przeczekanie przez przedsiębiorcę niekorzystnego dla firmy okresu bez zawieszenia działalności może okazać się lepszym rozwiązaniem - szczególnie dla tych, którzy planują w niedalekiej przyszłości starania o kredyt. Zawieszenie działania firmy w okresie krótszym niż 12 miesięcy przez złożeniem wniosku, może bowiem zdyskwalifikować przedsiębiorcę w procesie kredytowym.