Ubezpieczenie szkolne i co jeszcze? Jak zabezpieczyć dziecko w roku szkolnym?

Początek roku szkolnego to stresujący moment nie tylko dla dzieci, ale również dla rodziców. Wiąże się z licznymi przygotowaniami, a co za tym idzie ze znacznymi wydatkami. Zakup podręczników, wyprawki szkolnej, generuje co roku coraz wyższe koszty. Do tego dochodzi jeszcze ubezpieczenie szkolne. Na tym ostatnim nie warto oszczędzać. Doświadczenie już nie raz pokazało, że w szkole czy na zajęciach pozaszkolnych o wypadek wcale nie jest trudno. Niebezpieczeństw nie brakuje również w sieci, w której najmłodsi spędzają coraz więcej czasu. I przed nimi można się chronić odpowiednią polisą.

Grupowo czy indywidualnie?

Ubezpieczenie szkolne przeważnie gwarantuje jedynie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Charakteryzują się też one wąskim zakresem świadczeń i niskimi sumami ubezpieczenia. Wybierając ubezpieczenie dla swojego dziecka, warto podejść do tematu kompleksowo i wyposażyć pociechę w ubezpieczenie NNW z bogatym assistance medycznym i świadczeniami rehabilitacji – mówi Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Handlowego w Europ Assistance Polska.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

– Często wypłata świadczenia pieniężnego nie do końca jest pomocna, ponieważ i tak nie wiemy, do którego ośrodka rehabilitacyjnego się udać lub czy ułożony plan rehabilitacji jest dla dziecka na pewno odpowiedni. Opieka i pomoc dedykowanego opiekuna rehabilitacji zdejmuje z nas ciężar samodzielnych poszukiwań ośrodka, umawiania się na wizyty, a w pełnej wersji również pokryje koszty rehabilitacji – dodaje Urszula Szwarc.

Cyber ochrona

Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom, z którymi stykają się dzieci i młodzież na rynku ubezpieczeniowym dostępna jest oferta ubezpieczenia, która zapewnia ochronę dziecka w internecie. Polisa zapewnia odpowiednie wsparcie m.in. przy założeniu blokady rodzicielskiej, przeprowadzeniu monitoringu sieci i usunięciu oraz zatrzymaniu rozprzestrzeniania się publikacji na temat dziecka w Internecie, a także zagwarantuje telefoniczną konsultację z prawnikiem, w sytuacji nieautoryzowanej transakcji internetowej, utraty tożsamości i reputacji internetowej. Dodatkowo, jeżeli następstwie cyber mobbingu dziecko wymaga specjalistycznej pomocy psychologa, możliwa jest organizacja i pokrycie kosztów honorarium psychologa lub udziału w grupie terapeutycznej – podkreśla Urszula Szwarc.

Dane Systemu Informacji Oświatowej wskazują, że w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach oświatowych doszło do 54 tys. wypadków z udziałem uczniów. Ich finałem najczęściej okazywały się złamania, zwichnięcia, skręcenia lub stłuczenia kończyn, ale niestety zdarzyły się również wypadki śmiertelne. Do niefortunnych zdarzeń najczęściej dochodziło na sali gimnastycznej, w czasie zajęć sportowych, ale także na korytarzach, schodach, boiskach i placach zabaw.