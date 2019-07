Czy zaległy rachunek za telefon na 50 zł to już kłopoty finansowe?

Jak wynika z badania zrealizowanego przez KPF, Polacy nie bardzo zdają sobie sprawę, że w kłopoty finansowe może wpędzić ich nawet jeden, nieuregulowany rachunek za telefon na kwotę zaledwie kilkudziesięciu złotych. O tym, że może on doprowadzić do uruchomienia procesu windykacyjnego, wie zaledwie 41 proc. z nas. 36,2 proc. badanych wychodzi z przeciwnego założenia, a 22,4 proc. przyznaje, że nie ma wiedzy na ten temat. Dlaczego wydaje nam się, że nieregulowanie niskich zobowiązań to błahostka? Jakie mogą być tego konsekwencje?

- Większość z nas posługuje się telefonem na co dzień, a duża część nie wyobraża sobie życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego, bez komórki. Mimo to liczba nieopłaconych rachunków wciąż rośnie, a osoby korzystające z usług firm telekomunikacyjnych ryzykują nadwerężenie dobrych relacji m.in. z powodu spóźnialstwa, czy roztargnienia. Jest mnóstwo badań, z których wynika, że Polacy w pierwszej kolejności starają się uregulować opłaty za czynsz, raty kredytu mieszkaniowego czy raty leasingowe za samochód. Niższe rachunki często idą w zapomnienie, a nie powinny, gdyż od uzyskania należności od nas i jak pokazują aktualne dane, wielu tysięcy innych osób, zachowujących się podobnie, zależy sytuacja finansowa podmiotu, z którym podpisaliśmy umowę i zgodziliśmy się na przedstawione warunki– mówi Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, która wraz ze zrzeszonymi w organizacji firmami windykacyjnymi prowadzi kampanię edukacyjną „Windykacja? Jasna Sprawa!”.

Ziarnko do ziarnka, aż zbierze się…

– W Polsce działa kilka rejestrów dłużników, a ich celem jest udostępnianie informacji o firmach lub osobach indywidualnych, które nie wywiązują się z terminów płatności. Warto tu podkreślić, że każdemu może zdarzyć się zgubienie rachunku lub spóźnienie z opłatą z powodu wyjazdu, wakacji, choroby. Powodów może być mnóstwo. Jeżeli jednak ktoś nie płaci w terminie, a później przez dłuższy czas unika kontaktu z wierzycielem, może spodziewać się, że skieruje on sprawę do sądu – przypomina Andrzej Roter z KPF.

Co robić, gdy mamy kłopoty ze spłatą?

– Ludzie obawiają się rozmowy z windykatorem, ale otwarta komunikacja jest szansą na dogadanie się i rozwiązanie problemu – dlatego jest po prostu wskazana. Firmy windykacyjne kierują sprawy do sądu tylko w ostateczności, czyli wtedy, gdy ktoś uchyla się od spłacania długu lub unika kontaktu z taką instytucją. Zazwyczaj jednak chcą negocjować warunki spłaty i porozumieć się z osobą zadłużoną. Warto przeanalizować swój miesięczny budżet i otwarcie powiedzieć, jaką kwotę można przeznaczyć na spłatę. Najważniejsze, by pokazać, że dług nie jest nam obojętny – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes KPF.

Kliknij, aby powiekszyć fot. silent_47 - Fotolia.com Kłopoty finansowe Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że w kłopoty finansowe może ich wpędzić nawet jeden, niski i nieuregulowany rachunek

Pamiętaj, że…

Nawet niski rachunek, który nie został opłacony w terminie (np. za telefon), może być powodem do rozpoczęcia procesu windykacyjnego

Jeżeli dzwoni do ciebie firma windykacyjna, a ty nic nie wiesz o zadłużeniu, może okazać się, że rachunki są dostarczane pod zły adres (np. twojego poprzedniego miejsca zamieszkania) lub zapomniałeś o uregulowaniu jakiejś należności przez niefrasobliwość. W takiej sytuacji najlepiej od razu wyjaśnić sprawę

Jeśli Twoje zadłużenie rośnie, a nieopłaconych rachunków jest kilka/kilkanaście nie unikaj kontaktu z windykatorem. Powiedz otwarcie o swoich problemach finansowych lub zdrowotnych, poproś o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty. Przeanalizuj, jaką kwotę z domowego budżetu możesz przeznaczyć na spłatę i powiedz o tym wierzycielowi.

Dziś z telefonu komórkowego korzysta już przeszło 90 proc. Polaków. Nie wszyscy jednak regularnie płacą rachunki związane z jego użytkowaniem. Najświeższe dane BIG InfoMonitor wskazują, że nasze zaległości wobec telekomów opiewają już na 1,3 mld złotych. Tę kwotę wygenerowały 372 tys.dłużników, wśród których zdecydowanymi liderami są klienci indywidualni (337 tys.), zadłużeni na blisko 995 mln zł.Warto podkreślić, że niezapłacony na czas rachunek telefoniczny to tylko przykład niższych zobowiązań do których Polacy często nie przywiązują należytej wagi. Innymi są nieopłacone mandaty, opłaty za Internet.Jeden z rekordzistów ma zaległości względem telekomów w wysokości 189 tys. zł. Na łączną kwotę zadłużenia, która widnieje w jednym z rejestrów dłużników, składa się bowiem 12 informacji gospodarczych z różnych telekomów.Konsekwencji niepłacenia rachunku za telefon może być wiele. Firma telekomunikacyjna ma prawo naliczyć karne opłaty za opóźnienie lub dodać do powstałego już zadłużenia udzielone wcześniej rabaty na oferowaną taryfę lub model telefonu. Może też zaliczyć na poczet zaległości wszystkie płatności, które klient powinien uregulować do końca trwania swojej umowy. Jeżeli kwota zadłużenia przekracza 200 zł, a zwłoka trwa więcej niż 30 dni – telekom może wpisać osobę zadłużoną do jednego z rejestru dłużników. Do takich baz zaglądają nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale też leasingowe czy operatorzy telewizji kablowych. Słowem – te podmioty, w których osoba zadłużona może chcieć zaciągnąć nowe zobowiązania w przyszłości.Jeżeli powodem problemów z opłaceniem rachunków są kłopoty finansowe, warto postawić na szczerą rozmowę z wierzycielem pierwotnym lub – jeżeli nasz dług już tam trafił – z firmą windykacyjną. Po pierwsze – warto zapytać o czasowe odroczenie płatności. Zdarza się, że za takie „wakacje w spłacie” wierzyciel będzie chciał pobrać dodatkowe opłaty. Można też negocjować rozłożenie zadłużenia na raty. Jeśli pokażemy dobrą wolę – możemy liczyć na ugodę. Gdy nasze kłopoty finansowe są spowodowane chorobą lub problemami w pracy, warto przedłożyć np. wypis ze szpitala lub wypowiedzenie z pracy – wtedy wierzyciel również spojrzy na nas przychylniej.