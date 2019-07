Kredyt wakacyjny nie na wyjazd, a na remont mieszkania

Bankowcy przepytani przez Związek Banków Polskich ujawnili główny cel kredytów zaciąganych przez Polaków w okresie letnim. Okazuje się, że służą one przede wszystkim sfinansowaniu remontu mieszkania lub domu, a nie - jak można byłoby się spodziewać - wydatków związanych z urlopem. Te ostatnie uplasowały się na drugim miejscu. Z przeprowadzonego badania wynika również, że letnia beztroska najwyraźniej sprzyja roztargnieniu - 40% respondentów wskazało, że właśnie latem znacznie częściej zastrzegamy karty płatnicze i dokumenty tożsamości.

Urlop w domu przy remoncie

Kredyt chętnie, ale najlepiej nie za duży

Czujni, przede wszystkim na wakacjach

W zrealizowanym w czerwcu br. badaniu Związek Banków Polskich zapytał przedstawicieli rodzimych banków o cele, które przyświecają klientom zaciągającym kredyty w okresie wakacyjnym. Okazało się, że przede wszystkim (77% wskazań) jest to remont mieszkania . Na kolejnych pozycjach uplasowały się wyjazdy z dziećmi oraz rodzinne wczasy, które zyskały - odpowiednio - 40% i 27%. 15% respondentów wskazało na wydatki związane z weselem , a 8% na zakup sprzętu RTV/AGD.2 na 3 przepytanych bankowców (niemal 65%) potwierdza, że Polacy dość często realizują wakacyjne marzenia, posiłkując się kredytem. Zaledwie co trzeci z nich wskazuje, że cele urlopowe realizowane są z oszczędności. Jak podkreśla ponad 81% badanych przeciętna kwota kredytu nie przekracza 5000 zł, a 20% wskazuje, że jest to kwota poniżej 2000 zł. Jedynie co dziesiąty pytany wskazuje, iż przeciętna wartość kredytu zaciągniętego na cele wypoczynkowe przekracza 5000 zł.Podczas sezonu urlopowego, częściej niż zwykle, należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo naszych dokumentów. Odpowiednie zabezpieczenie nie tylko karty płatniczej, ale także dowodu osobistego, pozwoli nam uniknąć niemiłych niespodzianek po powrocie z urlopu. W trakcie wakacji znacznie łatwiej o kradzież – ponad 40% bankowców wskazuje, że w porównaniu do innych okresów podczas urlopów klienci częściej zastrzegają karty płatnicze i dowody tożsamości. Warto wiedzieć, co należy zrobić w przypadku utraty karty, ponieważ jedynie szybkie działanie może nas w pełni zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami takich zdarzeń.Najszybszym rozwiązaniem będzie zastrzeżenie naszej karty lub dowodu osobistego pod numerem tel. 828 828 828. Ta międzybankowa infolinia umożliwia klientom większości banków sprawne zablokowanie wszelkich transakcji na zgubionej lub skradzionej karcie płatniczej. Jak podkreśla ZBP, numer ten jest całodobowy i dostępny z każdego miejsca w Polsce i na świecie. Odpowiednią ostrożność powinniśmy zachować nie tylko w momencie kiedy utracimy dokumenty lub karty płatnicze ale również w przypadku codziennego ich użytkowania. Bezwzględnie pamiętajmy, że w przypadku dowodów tożsamości od 12 lipca br. obowiązują nowe przepisy, które zabraniają kopiowania dokumentów tożsamości. Prawo pozwala na takie działania wyłącznie wybranym instytucją do których zalicza się banki i ubezpieczycieli. Wypożyczając samochód, rower, wynajmując mieszkanie czy też spędzając urlop w hotelu nie powinniśmy więc dopuszczać do kopiowania dokumentów tożsamości, które możemy jedynie pokazać do wglądu. Za złamanie przepisów ustawy grożą kary, nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.