Za e-zakupy coraz rzadziej płacimy gotówką

Jak wynika z badania zrealizowanego przez TNS Kantar dla KIR i Związku Banków Polskich, już niemal co 2. klient bankowości (45 proc.) przyznaje, że nieobce są mu e-zakupy. Względem minionego roku taki wynik oznacza wzrost o 5 pkt proc. Okazuje się również, że za zakupione w sieci produkty coraz rzadziej płacimy gotówką. Na różne metody płatności elektronicznych stawia już 63% badanych. Ci z nich, którzy na stronie e-sprzedawcy decydują się na przelew, najczęściej szukają logo swojego banku lub znanego systemu płatności.

- Rosnąca powszechność form płatności bezgotówkowych, nie tylko w obszarze e-commerce, ale także w sklepach tradycyjnych jest faktem, z którym nie sposób polemizować. Konsumenci wykazują coraz większe zaufanie do szybkich przelewów, rozwiązań płatniczych takich jak BLIK, płatności kartowych i innych wygodnych, bezgotówkowych narzędzi płatności – komentuje Przemysław Soboń, dyrektor Linii biznesowej płatności internetowe w KIR. - Polacy wiedzą, że płacenie kartą lub z wykorzystaniem obsługiwanego przez KIR systemu płatności internetowych Paybynet, jest szybkie, intuicyjne i co najważniejsze – bezpieczne, dodaje Przemysław Soboń.

- Na konto sklepu internetowego wpłacana jest całkowita kwota za towar lub usługę zamówioną przez klienta, co eliminuje problem z rozksięgowywaniem przelewów zbiorczych i dopasowywaniem płatności do konkretnych zamówień, wyjaśnia Przemysław Soboń. – Ważne jest także to, że płatności realizowane w systemie KIR, trafiają bezpośrednio z konta bankowego płatnika na rachunek sklepu – podsumowuje Przemysław Soboń.

Badanie TNS Kantar dowodzi, że popularność e-zakupów ciągle rośnie. Dziś przyznaje się do nich już 45 proc. ankietowanych. Dla porównania, przed dwoma laty odsetek kupujących w sieci sięgał 33 proc., a w 2018 r. - 40 proc.Analogicznie jak miało to miejsce w minionych latach, Polacy za e-zakupy najczęściej płacą gotówką przy ich odbiorze. Jednocześnie jednak widać, że skłonność do tego jest coraz mniejsza. Dziś tę opcję wskazuje 37 proc. badanych, przed rokiem odsetek ten sięgał 48 proc.W ciągu roku o 6 pkt proc. zwiększył się odsetek badanych, którzy płacąc w internecie szukają logo swojego banku na stronie sklepu i wyniósł 37 proc. (w 2018 r. – 31 proc.). Niewiele mniej – 35 proc. respondentów wykonuje przedpłatę za pośrednictwem przelewu, chcąc aby pieniądze trafiły bezpośrednio do sprzedawcy. W ubiegłym roku takich wskazań było 31 proc. Robiąc e-zakupy 17 proc. badanych sprawdza dokładnie na czyje konto wysłany zostanie przelew, natomiast 16 proc. szuka logo systemu płatności, które zna i wykorzystuje do płatności za e-zakupy. Dla porównania, w badaniu ubiegłorocznym wskazania w tych obszarach wynosiły odpowiednio 14 proc. i 9 proc.Właściciele e-sklepów chętnie korzystają z systemu Paybynet, co wynika m.in. z jego pełnej transparentności i trybu, w jakim transakcje są rozliczane.