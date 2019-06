Masz pomysł na biznes nad morzem? Zobacz, jak go zrealizować

Marzy ci się letni biznes nad morzem, ale nie masz gotówki, aby go zrealizować? Pomyśl o leasingu. Z tego rozwiązania korzysta już co druga mikro-, mała lub średnia firma. Służy on przede wszystkim finansowaniu maszyn i pojazdów, ale lista rzeczy, które można wyleasingować jest nie tylko o wiele dłuższa. Znajdują się na niej m.in. maszyny do lodów i dmuchane zjeżdżalnie.

- W tym momencie można wyleasingować wszystko, co stanowi majątek ruchomy lub nieruchomość i jest przydatne do prowadzenia biznesu. To nie tylko samochody osobowe i użytkowe, samoloty, maszyny rolnicze i budowlane czy sprzęt IT. Ta lista jest znacznie dłuższa. Przy okazji zbliżających się wakacji warto podpowiedzieć przedsiębiorczym Polakom, jak zrealizować pomysł a biznes nad morzem. Wypożyczalnia sprzętu wodnego, place zabaw dla dzieci czy lodziarnia? Nie ma problemu! Wystarczy, że przedsiębiorca przedstawi nam swoje potrzeby, a my wspólnie z jego lub naszymi dostawcami sprzętu, zadbamy o sfinansowanie inwestycji – mówi Marcin Stasiak, Kierownik ds.Rozwoju Produktów i Rozwoju Rynków w EFL.

TOP 1: skuter wodny

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kzenon - Fotolia.com Lodziarnia Jeśli biznes nad morzem, to oczywiście lody. Włoskie, gałkowe czy naturalne, które od kilku lat w naszym kraju robią furorę.

TOP2: maszyna do lodów

TOP3: plac zabaw dla dzieci i dmuchane zjeżdżalnie

TOP4: leżaki i kosze plażowe

TOP5: rower klasyczny lub elektryczny

Oto przygotowane zestawienie 5 rzeczy, o których leasingu można pomyśleć, realizując pomysł na biznes nad morzem.Skutery, i to nie tylko te na kółkach, ale również wodne, cieszą się wśród Polaków coraz większą popularnością. Najwyraźniej widać to właśnie na polskim morzem, gdzie właściwie co rusz znajdziemy wypożyczalnie oferujące tego rodzaju atrakcje, z których turyści korzystają wyjątkowo chętnie. I wprawdzie koszt takiego pojazdu nie należy do najniższych, to ci, którym marzy się właśnie taki biznes nad morzem, mogą postawić na leasing swojej floty. W ten sposób nie odczuje kosztów inwestycji, a w perspektywie długoterminowej może liczyć na jej szybki zwrot. Co więcej, wyleasingować możemy również łodzie motorowe i pontony typu banan wodny, które z pewnością uatrakcyjnią prowadzony biznes.Jeśli biznes nad morzem, to oczywiście lody. Włoskie, gałkowe czy naturalne, które od kilku lat w naszym kraju robią furorę. Niezależnie od rodzaju, do przygotowania każdego z nich konieczny jest odpowiedni sprzęt. Nie obejdzie też się bez specjalnej lodówki czy zamrażarki, w której będą przechowywane desery. Każdą z tych rzeczy można nabyć w leasingu, którego koszty po gorącym sezonie mogą się zwrócić.Wesołe miasteczko na plaży już nikogo nie dziwi, a najmłodszych bardzo cieszy? Dmuchane zamki i zjeżdżalnie czy trampoliny okazują się najczęściej sporym jednorazowym kosztem. Nie każdy może pozwolić sobie na sfinansowanie takiej inwestycji gotówką. Warto wiedzieć, że takie atrakcje można śmiało wyleasingować. Dzięki temu będą one zarabiały w czasie sezonu same na siebie.Typowy biznes nadmorski to wypożyczalnia leżaków, koszy plażowych i parasoli. Porządne i w większej liczbie okazują się jednak sporym wydatkiem, który z własnej kieszeni ciężko pokryć. W takiej sytuacji warto pomyśleć o leasingu.Nad polskim morzem, wzdłuż plaż i w miastach, mamy do czynienia z coraz lepszą infrastrukturą rowerową. To powoduje, że zarówno mieszkańcy jak i turyści coraz chętniej przesiadają się z samochodu czy autobusu na rower. Może warto więc otworzyć ich wypożyczalnię. Niezależnie od tego, czy myślimy o klasycznych czy tych elektrycznych, każdy możesz wyleasingować. Również ten, którym jako przedsiębiorca, będziesz codziennie dojeżdżać na plażę do swojej firmy.