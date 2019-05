Jak działa porównywarka usług finansowych?

Rynek finansowy obfituje w różnego rodzaju oferty zarówno kredytów, jak i pożyczek. Znalezienie odpowiedniego wsparcia finansowego może okazać się dużym wyzwaniem. Jednym z narzędzi ułatwiających to zadanie są porównywarki usług finansowych. Jak działają?

Porównywarki owocem rozwoju branży Fintech

Wszystkie oferty w jednym miejscu

Najtańsza oferta w kilka sekund

Cena to nie wszystko!

Dowiedz się, co inni sądzą o ofercie!

Rankingi ofert

Śledzenie promocji

Odpowiedzialne pożyczanie

Wielu konsumentów z pewnością kojarzy takie platformy jak ceneo. Mają one na celu ułatwić dotarcie do najlepszych ofert na rynku. Jednak dotyczą one produktów codziennego użytku, wśród których nie znajdziemy kredytów, pożyczek czy kont bankowych. Powód jest prosty. Nie było takiej potrzeby, ponieważ instytucje finansowe udostępniały swoje oferty głównie w placówkach stacjonarnych. Teraz dzięki połączeniu sił z nowoczesną technologią wszystko się zmieniło, a my jako klienci wolimy załatwiać wszystkie formalności online. W efekcie powstała branża Fintech, której częścią są również porównywarki usług finansowych.Jedną z zalet porównywarek usług finansowych jest gromadzenie wielu ofert w jednym miejscu. Dzięki temu nie tracimy czasu na przeglądanie każdej oferty osobno. Wystarczy jedno kliknięcie, aby otrzymać dostęp do atrakcyjnej bazy produktów. W zależności od tego, czego konkretnie szukamy, możemy zdecydować się na skorzystanie z porównywarki pożyczek, kredytów lub platformy oferującej dostęp do wszystkich tych produktów jednocześnie.Kiedy decydujemy się na złożenie wniosku o wsparcie finansowe, często zależy nam przede wszystkim na czasie. Jak wiadomo, pośpiech jest złym doradcą. Dlatego też aby zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów, warto poświęcić chwilę na skorzystanie z porównywarki. Zazwyczaj na stronie głównej lub w poszczególnych kategoriach produktów znajdziemy wirtualny kalkulator. Za pomocą suwaków z łatwością określimy nasz cel, czyli kwotę pożyczki lub kredytu oraz okres kredytowania. Po zatwierdzeniu decyzji porównywarka wygeneruje listę instytucji, których oferty spełniają wyznaczone przez nas kryteria.Zestawienie zawiera podstawowe informacje dotyczące prognozowanych kosztów. Dowiemy się, ile wyniesie miesięczna rata oraz całkowity koszt zobowiązania. Po przejrzeniu spisu najtańsza oferta będzie na wyciągnięcie ręki, a my zaoszczędzimy zarówno tak cenny czas, jak i pieniądze.Pamiętajmy jednak, że koszt to tylko jeden z elementów, na który powinniśmy zwrócić uwagę. Niezbędne jest również zapoznanie się z warunkami udzielenia wsparcia finansowego oraz innymi szczegółami oferty. Aby uzyskać dostęp do najważniejszych informacji, wystarczy kliknąć przycisk odsyłający do opinii ekspertów. W tej sekcji znajdziemy krótkie zestawienie wad i zalet, ocenę specjalistów, a także instrukcję, jak złożyć wniosek.Porównywarki usług finansowych umożliwiają swoim użytkownikom komentowanie konkretnych ofert. Dzięki temu nie musimy szukać informacji o doświadczeniach klientów na forach internetowych. Wystarczy przejść do sekcji zawierającej opinie ekspertów, aby zapoznać się z komentarzami innych konsumentów. Dodatkowo każda instytucja otrzymuje ocenę, która jest średnią tych wystawionych przez użytkowników. W ten sposób możemy czerpać z doświadczenia pozostałych i uniknąć powielenia błędów.Jednym z narzędzi, które może nam pomóc w znalezieniu odpowiedniej pożyczki, są również rankingi. Wśród nich znajdziemy zestawienia ofert podzielonych na kategorie ze względu na ograniczenia wiekowe, czas oczekiwania na decyzję czy metody weryfikacji. Dodatkowo raz w miesiącu specjaliści analizują zmiany zachodzące na rynku finansowym i wybierają spośród wszystkich ofert te, które w danym miesiącu zasługują na wyróżnienie. W tym przypadku wpływ na ocenę mają nie tylko koszty, ale również proces wnioskowania, obsługa klienta czy wprowadzanie nowoczesnych technologii. Jeżeli chcemy zweryfikować słuszność swojego wyboru, z pewnością pomogą nam w tym rankingi.Warto wiedzieć, że instytucje finansowe oferują swoim klientom również atrakcyjne promocje. Dzięki nim możemy zaoszczędzić na kosztach pożyczki czy wygrać wyjątkowe nagrody. Aby śledzić na bieżąco informacje dotyczące takich okazji, wystarczy przejść do odpowiedniej sekcji, gdzie znajdziemy bazę aktywnych ofert. Każde ogłoszenie zawiera podstawowe informacje, które umożliwią nam szybkie zweryfikowanie warunków oraz wzięcie udziału w promocji.Bez wątpienia porównywarki produktów finansowych dają swoim użytkownikom wiele możliwości. Dzięki porównywarkom oszczędzamy przede wszystkim czas i pieniądze. Jednocześnie nie zapominajmy o gwarancji bezpieczeństwa, którą otrzymujemy wraz z dostępem do niezbędnych informacji. Po podjęciu ostatecznej decyzji wszystkie dane należy zweryfikować na stronie pożyczkodawcy i zapoznać się z zapisami w umowie!