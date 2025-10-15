eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweGospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

2025-10-15 11:36

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji

Gospodarka współdzielenia i nowe technologie finansowe - jak zmieniają świat inwestycji © wygenerowane przez AI

Ostatnie lata to czas dynamicznych zmian w świecie finansów. Jeszcze dekadę temu inwestowanie kojarzyło się głównie z giełdą papierów wartościowych czy lokatami bankowymi. Dziś coraz częściej mówimy o cyfrowych aktywach, technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy nawet obliczeniach kwantowych. Równolegle rozwija się gospodarka współdzielenia, która zmienia sposób korzystania z zasobów i otwiera przestrzeń dla nowych modeli biznesowych. Te dwa zjawiska - technologia i współdzielenie - splatają się, tworząc podstawy dla nowoczesnych platform inwestycyjnych i usług finansowych.

Przeczytaj także: AI przyspieszy procesy w bankowości korporacyjnej

Czym jest gospodarka współdzielenia?


Pojęcie gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy) oznacza wykorzystanie istniejących zasobów w taki sposób, aby mogły one przynosić korzyści większej liczbie osób. Przykłady znamy z życia codziennego: wynajem mieszkań przez platformy internetowe, aplikacje do współdzielonego transportu czy wypożyczalnie rowerów miejskich. Podobny mechanizm znajduje zastosowanie również w finansach – użytkownicy mogą wspólnie korzystać z platform inwestycyjnych, narzędzi transakcyjnych i wiedzy ekspertów.

W centrum tego modelu znajduje się zaufanie, technologia oraz wymiana wartości. Platformy internetowe minimalizują asymetrię informacji, czyli sytuację, w której jedna strona wie więcej niż druga. Dzięki przejrzystym zasadom i wspólnym systemom kontroli, gospodarka współdzielenia sprzyja efektywnemu dopasowaniu podaży i popytu.

Blockchain i finanse cyfrowe


Jednym z filarów nowych rozwiązań finansowych jest technologia blockchain. Umożliwia ona tworzenie systemów odpornych na manipulacje, zapewnia transparentność oraz możliwość śledzenia transakcji w czasie rzeczywistym. To właśnie dzięki blockchainowi możliwe stało się powstanie kryptowalut i giełd cyfrowych aktywów, które działają globalnie i bez ograniczeń geograficznych.

Zaletą tego modelu jest to, że użytkownik nie musi ufać jednej instytucji – zaufanie zostaje przeniesione na technologię i rozproszoną sieć uczestników. W praktyce oznacza to m.in. szybsze i tańsze transfery międzynarodowe czy dostęp do inwestycji bez pośredników.

Sztuczna inteligencja i analiza danych


Drugim trendem, który coraz mocniej wpływa na finanse, jest sztuczna inteligencja (AI). Systemy oparte na AI potrafią analizować ogromne zbiory danych i przewidywać trendy rynkowe z dużą dokładnością. Dzięki temu inwestorzy otrzymują bardziej precyzyjne sygnały transakcyjne, a ryzyko inwestycyjne może być skuteczniej zarządzane.

W praktyce oznacza to, że narzędzia AI są w stanie wskazać np. pięcioetapowe plany handlowe, które pomagają minimalizować straty przy nieprzewidzianych wahaniach rynkowych. Takie podejście różni się od hazardowej gry – to uporządkowana metoda, która łączy analizę danych z planowaniem kapitału.

Obliczenia kwantowe – przyszłość inwestycji?


Choć wciąż brzmi to jak science fiction, obliczenia kwantowe zaczynają znajdować zastosowanie także w finansach. Wykorzystanie zasad mechaniki kwantowej pozwala tworzyć modele symulacyjne, które analizują rynki w sposób dotychczas niemożliwy. Obliczenia tego typu mogą wspierać sztuczną inteligencję, zwiększając dokładność prognoz nawet do poziomu powyżej 99%.

Dla inwestorów oznacza to potencjalnie nowe narzędzia wspierające podejmowanie decyzji, oparte na znacznie bardziej złożonych i dynamicznych analizach niż tradycyjne modele statystyczne.

Korzyści dla użytkowników


Połączenie gospodarki współdzielenia, blockchainu i AI daje przeciętnym inwestorom dostęp do narzędzi, które kiedyś były zarezerwowane dla dużych instytucji. Wśród kluczowych zalet wymienia się:
  • przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji,
  • globalny zasięg – możliwość inwestowania z dowolnego miejsca na świecie,
  • obniżenie kosztów dzięki automatyzacji procesów,
  • łatwiejszy dostęp do wiedzy i strategii inwestycyjnych,
  • dodatkowe źródła dochodu poprzez uczestnictwo w programach poleceń czy współpracy zespołowej.

Przykłady z rynku


Na globalnym rynku działa wiele podmiotów, które rozwijają modele oparte na technologii blockchain i współdzieleniu zasobów. Jednym z nich jest Hellobit – giełda kryptowalut z siedzibami w USA i Kanadzie, posiadająca licencje w kilkudziesięciu krajach. Platforma obsługuje miliony użytkowników i kładzie nacisk na wygodę oraz bezpieczeństwo transakcji.

Współpracuje z nią m.in. TSQ Investment Group, założona w 2018 roku. Jej działalność koncentruje się na sygnałach transakcyjnych, budowaniu zespołów inwestorów i wykorzystaniu narzędzi opartych na sztucznej inteligencji oraz obliczeniach kwantowych.

Powodem, dla którego TSQ może utrzymywać tak wysoką efektywność handlu i stabilną wydajność sygnałów na całym świecie, jest to, że międzynarodowy zespół składający się z ponad 200 profesjonalnych analityków i wykorzystuje najnowszą generację inteligentnego silnika predykcyjnego opartego na sztucznej inteligencji.

Projekty takie jak TSQ i Hellobit pokazują, w jaki sposób nowe technologie finansowe mogą łączyć elementy klasycznych funduszy, ekonomii współdzielenia i innowacyjnych narzędzi cyfrowych, tworząc rozwiązania dostępne dla użytkowników na skalę międzynarodową.

Wyzwania i perspektywy


Nowe technologie finansowe, choć obiecujące, niosą ze sobą także wyzwania. Należą do nich kwestie regulacyjne, bezpieczeństwo cybernetyczne oraz ryzyko związane z wahaniami wartości aktywów cyfrowych. Jednocześnie obserwujemy coraz większe zainteresowanie organów nadzoru finansowego tym sektorem, co może sprzyjać jego stabilizacji i profesjonalizacji.

Perspektywy rozwoju wydają się jednak szerokie. Z jednej strony rośnie liczba użytkowników korzystających z giełd kryptowalutowych i platform inwestycyjnych. Z drugiej – inwestorzy instytucjonalni coraz częściej włączają aktywa cyfrowe do swoich portfeli, traktując je jako element dywersyfikacji.

Świat finansów przechodzi ewolucję, w której kluczową rolę odgrywają technologia i współdzielenie. Blockchain, sztuczna inteligencja i gospodarka współdzielenia tworzą fundamenty nowego ekosystemu, który jest bardziej otwarty, przejrzysty i dostępny dla szerokiej grupy odbiorców.

Choć wciąż istnieją wyzwania i pytania o regulacje, kierunek zmian wydaje się nieodwracalny. Przykłady takie jak Hellobit i TSQ pokazują, że nowoczesne platformy inwestycyjne mogą łączyć innowacyjne rozwiązania z globalnym zasięgiem, dając inwestorom możliwość uczestnictwa w rynku, który nie zna granic.

Artykuł przygotowany przy współpracy z TSQ Investment Group
Przeczytaj także: Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy? Sztuczna inteligencja wokół nas. Dlaczego jej nie zauważamy?

oprac. : materiał partnera

Więcej na ten temat: Blockchain, technologia blockchain, AI, sztuczna inteligencja, nowe technologie, sektor finansowy

Przeczytaj także

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Suwerenność danych i AI kluczem do przewagi konkurencyjnej firm do 2030 roku wg Gartnera

Praca w IT w erze AI - 10 porad, jak uniknąć wypalenia zawodowego

Praca w IT w erze AI - 10 porad, jak uniknąć wypalenia zawodowego

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

To nie strach przed AI jest realnym problemem rynku pracy

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

E-commerce: sztuczna inteligencja, zakupy mobilne i nowe wyzwania dla sklepów online

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Polacy obawiają się, że AI odbierze im pracę

Open source AI podbija rynki, ale nie sektor publiczny. Co może stracić?

Open source AI podbija rynki, ale nie sektor publiczny. Co może stracić?

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

Gen AI awansuje z pomocnika na współpracownika. Są korzyści i jest ryzyko

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

AI zmienia zasady gry na rynku pracy: zagrożenie czy szansa dla pracowników?

Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję

Rewolucja AI w handlu: zakupy sterowane przez sztuczną inteligencję

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Niskie stopy procentowe to wzrosty na giełdzie

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Zaskakująco niska inflacja pozwoliła realnie zarobić nawet posiadaczom lokat

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Wiek a koszty życia w Polsce - co ujawnia raport o finansach Polaków?

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Co naprawdę blokuje awans zawodowy? To brak chęci, a nie brak szans na rozwój kariery

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Koniec rynku pracownika? Sprawdź, gdzie wciąż można negocjować wynagrodzenia

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

Test opon zimowych: różnica 7 metrów w hamowaniu może uratować życie

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Nowy T Phone 3 Pro od T-Mobile: inteligentny smartfon z asystentem AI i potrójnym aparatem

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Równość w przywództwie: jak stereotypy nadal wpływają na kariery zawodowe kobiet i mężczyzn

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Studenci oszczędni, ale cyfrowi. Jak zmieniają się nawyki zakupowe młodych konsumentów?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: