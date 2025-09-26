eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAnalizy i komentarzeTrump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

Trump uderza cłami w zagraniczne koncerny farmaceutyczne

2025-09-26 10:41

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział wprowadzenie 100-procentowego cła na wszystkie markowe i opatentowane leki importowane do USA, które nie są produkowane na terenie kraju. Nowa polityka celna wejdzie w życie 1 października 2025 roku. Zwolnione z obowiązku zapłaty cła będą jedynie te firmy, które już posiadają zakłady produkcyjne w USA lub rozpoczęły ich budowę.

Przeczytaj także: Nowe cła wywołują globalne tąpnięcie

Działanie to jest elementem szerszego planu rewizji polityki handlowej i rozszerzenia reżimu celnego administracji Trumpa, mającego na celu wzmocnienie krajowego przemysłu i ograniczenie zależności od zagranicznego importu w sektorach kluczowych dla bezpieczeństwa narodowego.

Oprócz leków, nowymi stawkami objęto także inne towary. Na ciężarówki mają zostać nałożone cła w wysokości 25%, na szafki kuchenne i łazienkowe – 50%, a na meble tapicerowane – 30%. W przypadku rynku farmaceutycznego nowe regulacje wywołały mieszane reakcje. Najwięksi gracze, tacy jak Merck, AstraZeneca czy Johnson & Johnson, już wcześniej zadeklarowali wielomiliardowe inwestycje w amerykańskie zakłady produkcyjne, odpowiadając na wcześniejsze sygnały płynące z Białego Domu. Jednak wiele popularnych leków nadal powstaje poza USA. Przykładowo, składnik aktywny preparatów Ozempic i Wegovy (Novo Nordisk) wytwarzany jest w Danii, pierwsza faza produkcji leku Mounjaro (Eli Lilly) odbywa się w Irlandii, a środki takie jak Stelara, Darzalex, Opdivo, Cosentyx czy Entresto produkowane są głównie w Szwajcarii, Irlandii i Danii.

Efekty wpływu nowych ceł mogą być „niejasne lub znikome”, ponieważ większość dużych koncernów farmaceutycznych już posiada amerykańskie zakłady produkcyjne. Analitycy Bloomberg Economics szacują, że wprowadzenie 100-procentowego cła na leki może podnieść średnią stawkę celną w USA o 3.3 punktu procentowego. Jednak wpływ ten może być ograniczony dzięki zwolnieniom dla firm inwestujących w krajową infrastrukturę. Najbardziej narażone na negatywne skutki tej decyzji są kraje takie jak Szwajcaria, Singapur, częściowo Wielka Brytania oraz Japonia. Indeksy giełdowe w Azji traciły w piątek rano. Szczególnie zauważalne były spadki firm farmaceutycznych.
Przeczytaj także: Wojna handlowa eskaluje Wojna handlowa eskaluje

oprac. : Krzysztof Kamiński / Dom Maklerski TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers

Więcej na ten temat: cła, leki, komentarz walutowy, komentarz giełdowy

Przeczytaj także

Fed szuka równowagi

Fed szuka równowagi

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Rynek dziś będzie słuchał Powella i interpretował dane na temat PMI

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Złoto w górę, inflacja w centrum. Co dalej z wizami H-1B?

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

EBC nie zmienił stóp procentowych

EBC nie zmienił stóp procentowych

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Inflacja blisko celu, ale w Radzie Prezesów EBC rosną podziały

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

Polska zestrzeliła rosyjskie drony

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

EBC prawdopodobnie nie zmieni stóp w najbliższej przyszłości

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Kluczowy raport NFP w centrum uwagi

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Wymiana waluty prosto z telefonu

Wymiana waluty prosto z telefonu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Artykuły promowane

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Delegacje krajowe i zagraniczne: nowe stawki diety przy podróżach służbowych od 29.11.2022 i 01.01.2023

Długie weekendy - jak wygląda kalendarz 2025?

Emerytury pomostowe. Co się zmieniło od 1 stycznia 2024?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Zadłużenie Polaków: jesteśmy beztroscy, zagubieni, czy zapominalscy?

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Opłata interchange w transakcjach bezgotówkowych

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Pieniądze na wakacjach, czyli bez gotówki ani rusz

Mieszkanie, lokata, obligacje: rentowność VII 2011

Mieszkanie, lokata, obligacje: rentowność VII 2011

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Bezpieczeństwo kart płatniczych w czasie EURO 2012

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Sukces "Made in Poland": Polska w europejskiej czołówce eksportu mody

Sukces "Made in Poland": Polska w europejskiej czołówce eksportu mody

Kto gotowy na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026? Hakerzy!

Kto gotowy na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026? Hakerzy!

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Ile kosztują tanie mieszkania w polskich metropoliach?

Bemi Exo: budżetowy smartwatch ze 180 tarczami i rozmowami bez SIM

Bemi Exo: budżetowy smartwatch ze 180 tarczami i rozmowami bez SIM

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Samochód w jednoosobowej działalności - jakie ulgi i odliczenia są dostępne, jak rozliczać koszty użytkowania

Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację

Samochód elektryczny vs spalinowy - ile można zaoszczędzić? Sprawdź symulację

Wyjazd do pracy w Holandii: na jakie zarobki i benefity mogą liczyć Polacy?

Wyjazd do pracy w Holandii: na jakie zarobki i benefity mogą liczyć Polacy?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: