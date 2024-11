Chiny i USA w obliczu zmian

Chiny zatwierdziły program refinansowania długu samorządowego o wartości 6 bilionów juanów (około 839 miliardów dolarów) jako część działań wspierających gospodarkę, która zmaga się ze spowolnieniem i nowymi zagrożeniami związanymi z ponownym wyborem Donalda Trumpa na prezydenta USA.

W trzecim kwartale chińska gospodarka wzrosła o 4.6%, co stanowi najsłabszy wynik od marca zeszłego roku, rodząc pytania o możliwość osiągnięcia przez Pekin założonego na ten rok celu wzrostu na poziomie około 5%. Obawy te skłoniły decydentów do przyjęcia bardziej stymulującej polityki, obejmującej m.in. obniżki stóp procentowych oraz wsparcie dla rynków akcji i nieruchomości.Zapowiedź działań chińskich władz wywołała we wrześniu historyczny wzrost na chińskiej giełdzie, a globalne banki, w tym Goldman Sachs, podniosły prognozy wzrostu gospodarczego dla Chin. Jednak ponowny wybór Trumpa i zapowiedzi nowych ceł spowodowały apele o dalsze wzmacnianie popytu wewnętrznego, aby zrównoważyć potencjalne spadki eksportu.Program refinansowania długu ma na celu zmniejszenie obciążeń finansowych lokalnych rządów, obniżenie kosztów obsługi zadłużenia i ograniczenie ryzyka niewypłacalności. Takie działania mogą przyczynić się do odzyskania stabilności finansowej przez samorządy, co umożliwi im wsparcie lokalnych projektów gospodarczych oraz inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie istotnych w okresie spowolnienia wzrostu PKB. W obliczu ryzyka spadku eksportu wynikającego m.in. z polityki celnej USA, Chiny koncentrują się także na wzmacnianiu popytu krajowego. Środki stymulacyjne, takie jak wsparcie rynku nieruchomości oraz obniżki stóp procentowych, mają na celu zwiększenie konsumpcji i inwestycji, co może złagodzić skutki potencjalnych spadków eksportu.W zakresie reform strukturalnych przekształcenie „ukrytego długu” w oficjalne obligacje jest krokiem w stronę większej przejrzystości finansowej i ograniczenia ryzyka. Ma to ułatwić inwestorom analizę rynku, co może zwiększyć ich zaufanie, zwłaszcza jeśli reformy przyniosą konkretne, pozytywne efekty.Z kolei w Stanach Zjednoczonych przewodniczący Rezerwy Federalnej jasno zadeklarował, że nie ustąpi ze stanowiska, nawet w obliczu ewentualnej presji politycznej po ponownym wyborze Trumpa na prezydenta USA. Podkreślił, że Trump nie ma prawnej możliwości zwolnienia go ani degradacji innych wysokich urzędników Fed. Zaznaczył, że niezależność Fed jest kluczowa, a on zamierza służyć pełną kadencję do 2026 roku.Utrzymanie niezależności Fed pod kierownictwem Powella pozostaje kluczowe dla stabilności gospodarki USA. Dzięki temu Fed może prowadzić politykę monetarną niezależną od nacisków politycznych, co zwiększa jego elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki gospodarcze. Długoterminowo sprzyja to stabilności finansowej i kontroli inflacji. Fed zapowiedział kolejną obniżkę stóp procentowych, z możliwością dalszych – o ile pozwoli na to kondycja gospodarki. Obniżki mogą pobudzać konsumpcję i inwestycje, choć ich zakres zostanie ograniczony w przypadku utrzymującej się wysokiej inflacji.Możliwe napięcia między administracją Trumpa, a Fed mogą wpływać na rynki finansowe. Dążenie Trumpa do większej kontroli nad polityką Fed może wywołać konflikt, który zwiększy niepewność wśród inwestorów. Fed, pozostając niezależnym pod kierownictwem Powella, stara się unikać politycznych nacisków, umacniając tym samym swoją rolę jako strażnika stabilności makroekonomicznej.Polityka handlowa USA może także znacząco wpłynąć na Chiny. Ewentualne nowe taryfy celne nałożone przez USA mogą osłabić chiński eksport, co mogłoby wpłynąć na wzrost gospodarczy Chin. W odpowiedzi na te działania Chiny mogą dążyć do dalszego wzmacniania popytu wewnętrznego, aby zrekompensować potencjalne straty na rynkach zagranicznych. Dodatkowo polityka Fed w zakresie stóp procentowych ma wpływ globalny, w tym na gospodarkę Chin – obniżki stóp w USA mogą osłabić dolara i przyczynić się do umocnienia juana, co z kolei mogłoby obniżyć konkurencyjność chińskiego eksportu.Obie gospodarki, amerykańska i chińska, wywierają istotny wpływ na stabilność światowych rynków finansowych. Zawirowania polityczne wokół Fed oraz zmiany strukturalne w chińskim systemie finansowym są uważnie obserwowane przez globalnych inwestorów. To, jak te procesy zostaną odebrane, może wpłynąć na nastroje inwestycyjne na całym świecie, mając znaczenie dla globalnej płynności kapitałowej i decyzji inwestycyjnych. Zarówno USA, jak i Chiny wdrażają różnorodne środki, by zabezpieczyć swoje gospodarki przed spowolnieniem oraz ograniczyć wpływ polityki wewnętrznej i zagranicznej. Wszystko to sprawia, że rok 2025 może okazać się czasem istotnej zmienności rynkowej.