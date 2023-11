Japoński jen najsłabszy od 2008 roku, trwa "inwersja" krzywej rentowności w USA

Po niewielkich wczorajszych wzrostach głównych indeksów amerykańskiego rynku akcji (S&P 500 +0,18 proc., DJIA 0,1 proc., Nasdaq 100 +0,37 proc.) we wtorek rano na rynkach akcji Azji i Oceanii dominowały spadki (Nikkei 225 -1,34 proc., All Ordinaries -0,22 proc.). W Europie lekko przeważały niewielkie spadki (DAX -0,24 proc., CAC 40 -0,41 proc. ok. godz. 11:00).

Na GPW WIG-20 osiągając w poniedziałek 2200 pkt. dotarł do poziomu swego szczytu z końca lipca br. Dziś ok. godz. 11:00 WIG-20 spadał o 0,43 proc. Za wyjątkiem WIG-Budownictwo i WIG-Energetyka padała dziś rano większość indeksów sektorowych. WIG-Poland był wczoraj najwyżej od 2 lat. Wśród składników WIG-20 swój najwyższy poziom od 5 lat osiągnął kurs akcji spółki Alior Bank (+0,66 proc. ok. godz. 10:54). Wśród składników sWIG-u 80 prawie 20 proc. spadał dziś kurs akcji spółki DataWalk (-19:50 proc. ok. godz. 10:56) osiągając swój najniższy poziom od ponad 3 lat. W tym miesiącu DM BOŚ obniżył swoją wycenę spółki ze 122 zł do 53 zł za akcję. Na drugim biegunie były kursy akcji spółek BNP Paribas Bank Polska, Sanok Rubber Company, Selena FM i Comp, które osiągnęły dziś nowe maksima: odpowiednio roczne, 2-letnie, historyczne i 6-letnie.Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych lekko dziś rano spadała (-0,77 proc. do 4,611 proc. ok. godz. 10:40). Nadal była niższa niż rentowność amerykańskich 2-latek (4,9071 proc.). Warto się zastanowić, co w obecnych warunkach oznacza ta „inwersja” (rentowność krótkoterminowych papierów wyższa od rentowność papierów długoterminowych) krzywej rentowności w USA . W przeszłości był to dosyć wiarygodny sygnał ostrzegający przed gospodarczą recesją.Rentowość 10-letnich obligacji skarbowych polskiego rządu silnie spadła w okresie 23 października (6,021 proc.)-3 listopada br. (5,453 proc.), osiągając swój najniższy poziom od początku sierpnia br., odbiła w górę w poniedziałek, a dziś rano znów lekko zniżkowała poniżej poziomu 5,5 proc.Kurs USD/JPY, który tydzień temu osiągnął poziom 150 JPY, utrzymywał się dziś rano na najwyższym od 2008 roku poziomie (0,0 proc. ok. godz. 10:15). Również kurs EUR/JPY zaliczył dziś swój najwyższy poziom od 2008 roku lekko przekraczający 160 JPY (-0,03 proc. ok. godz. 10:20). Kurs EUR/USD odbił się wczoraj od górnego ograniczenia trwającego od początku października kanału krótkoterminowego trendu wzrostowego i dziś ok. godz. 10:25 spadał o 0,25 proc.Stabilny był dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN -0,07 proc., USD/PLN +0,19 proc. ok. godz. 10:25).Od listopada ub.r. kurs Bitcina względem amerykańskiego dolara przebywa w obrębie kanału średnioterminowego trendu wzrostowego, w ramach którego pod koniec października br. osiągnął najwyższy poziom od maja 2022 roku. Kurs BTC/USD wyłamał się wtedy z trwającej od marca br. konsolidacji w strefie ok. 24900 USD-ok. 31800 USD, której rozmiary sugerują, że celem trwającego ruchu są okolice poziomu 40600 pkt. Górne ograniczenia kanału trendu wzrostowego, w obrębie którego krks BTC/USD przebywa od roku znajduje się obecnie w okolicach strefy 43000-44000 USD. Rozmiary formacji „odwróconej głowy z ramionami” uformowanej na wykresie kursu BTC/USD w okresie czerwiec 2022-marzec 2023 w strefie ok. 15700 USD-25100 USD sugerują, że średnioterminowym celem trwającego ruchu wzrostowego są okolice poziomu 40200 USD.Dosyć silnie taniały dziś rano kontrakty na ropę naftową (WTI -1,98 proc., Brent -1,95 proc. ok. godz. 10:29. Cena WTI dotarła do poziomu swego minimum z 6 października br. (83,44 USD), zaś cena kontraktów na ropę Brent nawet minimalnie spadła poniżej poziomu tego dołka sprzed miesiąca osiągając swój najniższy poziom od końca sierpnia br. Taniały dziś rano metale szlachetne i miedź (złoto -0,74 proc., srebro -1,75 proc., platyna -1,5 proc., pallad -1,89 proc., miedź -1,36 proc. ok. godz. 10:45). Lekko taniały dziś ok. godz. 10:51 zboża (pszenica -0,89 proc., soja –0,22 proc.), podobnie było w przypadku kontraktów na kakao (-0,12 proc.), kawę (--0,62 proc.) i bawełnę (-0,53 proc.). Wyjątkiem było tu dziś ok. godz. 10:50 kakao (+0,28 proc.).