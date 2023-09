KRD: które powiaty w Polsce najbardziej zadłużone?

Najnowsze doniesienia Krajowego Rejestru Długów wskazują, że przeciętny polski dłużnik ma do oddania około 20 tys. złotych. Średnie zadłużenie w poszczególnych zakątkach naszego kraju jest jednak dość mocno zróżnicowane. Jakie długi mają mieszkańcy powiatów i miast na prawach powiatów? Oto, do jakich wniosków prowadzi analiza KRD.

Przeczytaj także: 5,2 tys. upadłości konsumenckich w II kwartale 2023

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których polskich miastach na prawach powiatu zadłużenie na 1000 mieszkańców jest największe, a gdzie najmniejsze?

Które powiaty znajdują się w czołówce zadłużonych?

Czym wyróżniają się Podkarpacie i Małopolska?



Wałbrzych: miasto milionowych długów

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP10 miast na prawach powiatu z najwyższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu otwiera Wałbrzych Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Pomorskie powiaty w czołówce zadłużonych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP10 powiatów z najwyższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych powiatów otwierają aż trzy z woj. pomorskiego Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Podkarpacie i Małopolska – dwa województwa z najniższym zadłużeniem

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP10 powiatów z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców W TOP10 powiatów z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców, znajdują się wyłącznie te z województw podkarpackiego i małopolskiego Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe TOP10 miast na prawach powiatu z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców W przypadku miast na prawach powiatu pierwszą czwórkę z najmniejszym zadłużeniem na 1000 mieszkańców tworzą miejscowości podkarpackie Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nasz niedawny Wskaźnik Rzetelności Konsumentów pokazał już, że mieszkańcy województwa podkarpackiego najsumienniej płacą swoje rachunki. Powyższe zestawienie dodatkowo to potwierdza, ponieważ pierwsze miejsca z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców zajmują wyłącznie miasta na prawach powiatu i powiaty z Podkarpacia. Wpływ na to ma wiele czynników, ale jednym z najistotniejszych wydają się koszty życia. Województwo podkarpackie charakteryzuje się najniższym poziomem przeciętnych miesięcznych wydatków ponoszonych na osobę przez gospodarstwa domowe. Dodatkowo coraz więcej gospodarstw domowych ocenia swoją sytuację materialną jako dobrą, a jednocześnie mieszkańców Podkarpacia cechuje też jeden z najniższych poziomów aktywności kredytowej w Polsce, co siłą rzeczy zmniejsza poziom zadłużenia – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

Kraków i Wałbrzych – na przeciwległych biegunach

Wałbrzych to dzisiaj jedno z niewielu miast w Polsce, które musiało przejść bardzo szybką rewitalizację na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Niegdyś kojarzone było głównie z przemysłem wydobywczym, potem z biedaszybami. W latach 90. bezrobocie sięgało tam 30 proc. Dziś bezrobocie wynosi 4,9 proc. Tutaj swoje fabryki ma wiele światowych koncernów, jak Toyota, Faurecia czy Tristone. Jednocześnie wciąż upadają rodzime zakłady, często z kilkusetletnią tradycją. Na początku roku z zatrudnieniem musieli się pożegnać pracownicy Porcelany Krzysztof oraz zakładu płytek ceramicznych Cersanit. Te i inne problemy regionu niewątpliwie mają wpływ na sytuację finansową mieszkańców, która to na tle innych regionów kraju, wyróżnia się negatywnie – komentuje Adam Łącki.

Na koniec 2022 roku, wg danych Krajowego Rejestru Długów, Polacy mieli 44,4 mld zł długów. Niespłacone raty kredytów i pożyczek, przeterminowane rachunki za telefon , telewizję, Internet, mieszkanie, prąd czy gaz, zaległe alimenty i opłaty sądowe zgromadziło 2,3 mln dłużników z całej Polski. Przekładając to na statystyki GUS dotyczące liczby ludności w powiatach na koniec 2022 roku, okazuje się, że w niektórych miejscach naszego kraju zagęszczenie dłużników było wyższe niż w innych. Są też powiaty i miasta na prawach powiatu, w których 1000 mieszkańców ma do spłacenia miliony złotych.Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu otwiera Wałbrzych w woj. dolnośląskim. Tutaj zadłużenie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi niemal 4 mln zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika to 23,7 tys. zł. Największy w całym kraju jest też odsetek dłużników wśród wszystkich mieszkańców – 16,67 proc. Oznacza to, że co 6. mieszkaniec Wałbrzycha jest wpisany do KRD.Tuż za Wałbrzychem plasują się 4 miasta z Górnego Śląska: Bytom, Świętochłowice, Chorzów i Siemianowice Śląskie. Zadłużenie na 1000 mieszkańców wynosi tam od 2,4 do 2,8 mln zł.Na miejscu 6. są Siedlce z woj. mazowieckiego. W tym mieście na prawach powiatu 1000 mieszkańców ma do spłaty 2,3 mln zł przeterminowanych zobowiązań finansowych. Co 20. mieszkaniec jest wpisany do KRD.Kolejne miasta z ponad 2-milionowym zadłużeniem na 1000 mieszkańców to: Słupsk (z woj. pomorskiego), Legnica (dolnośląskie), Zabrze (śląskie) i Włocławek (kujawsko-pomorskie). Tu średnio co 10. mieszkaniec widnieje w rejestrze.Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych powiatów otwierają aż trzy z woj. pomorskiego: nowodworski, sztumski i malborski, gdzie wartość zadłużenia na 1000 mieszkańców wynosi odpowiednio: 2,2 mln zł, 2,1 mln oraz 2 mln zł. Tu niemal co 11. osoba jest dłużnikiem wpisanym do KRD. Największe średnie zadłużenie mają mieszkańcy powiatu nowodworskiego. Wynosi ono 24,5 tys. zł.Na czwartym miejscu znajduje się powiat wałbrzyski z woj. dolnośląskiego z 2-milionowym zadłużeniem na 1000 mieszkańców. Co ciekawe, średnie zadłużenie w tym powiecie wynosi dużo poniżej średniej krajowej: 17,9 tys. zł.Dalej mamy kolejne 3 powiaty z północnych regionów Polski: białogardzki (woj. zachodniopomorskie), braniewski (warmińsko-mazurskie) i tczewski (pomorskie), następnie powiat karkonoski z Dolnego Śląska i znów 2 powiaty z północy: inowrocławski i wąbrzeski (woj. kujawsko-pomorskie). W tych powiatach zadłużenie na 1000 mieszkańców wynosi blisko 1,7 mln zł, ale w inowrocławskim dodatkowo mieszka aż 13 146 dłużników.Na przeciwległym biegunie, czyli w pierwszej dziesiątce powiatów z najniższym zadłużeniem na 1000 mieszkańców, znajdują się wyłącznie te z województw podkarpackiego i małopolskiego (kolbuszowski, brzozowski, ropczycko-sędziszowski, limanowski, dąbrowski, rzeszowski, łańcucki, niżański, nowosądecki i nowotarski). Tam wspomniane zadłużenie nie przekracza 440 tys. zł na 1000 mieszkańców, odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców wynosi ok. 2 proc., a średnie zadłużenie to ok. 19 tys. zł.W przypadku miast na prawach powiatu pierwszą czwórkę z najmniejszym zadłużeniem na 1000 mieszkańców tworzą miejscowości podkarpackie: Tarnobrzeg, Rzeszów, Przemyśl i Krosno. Na 5. pozycji znalazł się Kraków (woj. małopolskie), dalej Łomża (woj. podlaskie), Kielce (woj. świętokrzyskie), Białystok (podlaskie), Biała Podlaska (lubelskie) i Skierniewice (łódzkie). Jedynie w tym ostatnim mieście zadłużenie na 1000 mieszkańców przekracza milion zł.Kraków to drugie największe miasto w Polsce, po Warszawie, a mimo to jest w pierwszej piątce najmniej zadłużonych na 1000 mieszkańców. Dla porównania, Wałbrzych ma 8 razy mniej mieszkańców, a góruje w skali całego kraju w rankingu zadłużenia. Zdaniem ekspertów, wpływ na to ma m.in. pokopalniana historia miasta.Ciekawostką w rankingu KRD może być też wysokość statystycznego zadłużenia przypadającego na jednego dłużnika. W skali kraju jest to 20 tys. zł, ale są miasta i powiaty, gdzie ta wartość wynosi dużo powyżej lub poniżej średniej. Najwyższe średnie zadłużenie dłużnika notuje miasto Siedlce (w woj. mazowieckim) – 46 410 zł, a wśród powiatów – suwalski (woj. podlaskie) – 26 402 zł. Z kolei najniższym średnim zadłużeniem może się poszczycić powiat świdwiński w woj. zachodniopomorskim – 14 292 zł, a wśród miast na prawach powiatu: miasto Przemyśl (z woj. podkarpackiego) – 14 318 zł.Według danych KRD miastem z największą liczbą dłużników jest Warszawa (99 028 osób), a wśród powiatów poznański (woj. wielkopolskie) – 21 389 osób. Na przeciwległym biegunie znajdują się: powiat sejneński (woj. podlaskie) – 613 dłużników i miasto Krosno (woj. podkarpackie) – 1 692 dłużników.